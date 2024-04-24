«Эвертон» — «Ливерпуль»: красные не пропустили в четырех дерби подряд
24 апреля на «Гудисон Парк» состоится мерсисайдское дерби — «Эвертон» примет «Ливерпуль». Команды сыграют в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток судьи Энди Мэдли прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Аналитики букмекерской компании Winline считают «Ливерпуль» безоговорочным фаворитом: поставить на гостей можно за 1.43, это примерно 66% вероятности. Победу «Эвертона» оценили в 6.80 (15%), ничью — в 5.20 (19%).
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.45. Обмен голами дали за 1.68, обратный вариант доступен за 2.16.
Триумф «ирисок» с форой (+1.5) идет за 1.73. Рынок Ф (-1.5) на красных предложили за 2.07.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу парней Юргена Клоппа. Коэффициент на этот результат составил 7.00.
Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»
В последний раз «ириски» отличились в мерсисайдском дерби в декабре 2021-го (1:4) — в четырех следующих встречах красные сохранили ворота сухими. Трижды Мо Салах и компания победили с одинаковым счетом (2:0) — в том числе в первом круге нынешнего сезона на «Энфилде». А однажды все же сжалились и разделили с принципиальным соперником очки (0:0).
В текущей кампании синие ведут себя с представителями топ-4 крайне робко — лишь один гол в шести матчах. В историю вошел декабрьский поединок с «Манчестер Сити» на «Гудисон Парк» (1:3). Во втором круге «горожане» были уже не столь обходительны (0:2) — равно как и «Арсенал» в сентябре (0:1), и дважды «Астон Вилла» (0:4, 0:0). В позапрошлом туре команда Шона Дайча и вовсе попала под разнос «Челси» (0:6). Ждать результативных действий от атаки скаузеров — бесполезное занятие.
Рекомендуемая ставка: «Эвертон» не забьет за 2.35.
Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2