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«Эвертон» — «Ливерпуль»: красные не пропустили в четырех дерби подряд

Прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 24 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»).
Фото Getty Images

24 апреля на «Гудисон Парк» состоится мерсисайдское дерби — «Эвертон» примет «Ливерпуль». Команды сыграют в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток судьи Энди Мэдли прозвучит в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
24 апр, 22:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Ливерпуль

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Ливерпуль» безоговорочным фаворитом: поставить на гостей можно за 1.43, это примерно 66% вероятности. Победу «Эвертона» оценили в 6.80 (15%), ничью — в 5.20 (19%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.45. Обмен голами дали за 1.68, обратный вариант доступен за 2.16.

Триумф «ирисок» с форой (+1.5) идет за 1.73. Рынок Ф (-1.5) на красных предложили за 2.07.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу парней Юргена Клоппа. Коэффициент на этот результат составил 7.00.

Хосеп Гвардиола (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). После вылета «Сити» из ЛЧ исход чемпионской гонки предрешен. Пеп не допустит провала на финише сезона АПЛ

Прогноз и ставка на матч «Эвертон» — «Ливерпуль»

В последний раз «ириски» отличились в мерсисайдском дерби в декабре 2021-го (1:4) — в четырех следующих встречах красные сохранили ворота сухими. Трижды Мо Салах и компания победили с одинаковым счетом (2:0) — в том числе в первом круге нынешнего сезона на «Энфилде». А однажды все же сжалились и разделили с принципиальным соперником очки (0:0).

В текущей кампании синие ведут себя с представителями топ-4 крайне робко — лишь один гол в шести матчах. В историю вошел декабрьский поединок с «Манчестер Сити» на «Гудисон Парк» (1:3). Во втором круге «горожане» были уже не столь обходительны (0:2) — равно как и «Арсенал» в сентябре (0:1), и дважды «Астон Вилла» (0:4, 0:0). В позапрошлом туре команда Шона Дайча и вовсе попала под разнос «Челси» (0:6). Ждать результативных действий от атаки скаузеров — бесполезное занятие.

Рекомендуемая ставка: «Эвертон» не забьет за 2.35.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

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Спартак

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И К Ж
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ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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