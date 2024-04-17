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«Бавария» — «Арсенал»: мюнхенцы непобедимы дома и пройдут лондонцев

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Серж Гнабри («Бавария»).
Фото Getty Images

17 апреля «Бавария» и «Арсенал» сыграют в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Место встречи — «Альянц Арена». Время начала — 22.00 по московскому времени. Арбитр — голландец Данни Маккели. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а также сайт БК Winline. Эфир стартует в 21.55 мск. Счет первой встречи — 2:2.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Арсенал

Эксперты букмекерской компании Winline отдали небольшое предпочтение мюнхенцам: взять их триумф можно с коэффициентом 2.37, что составляет около 41% вероятности. Выигрыш «канониров» доступен за 2.90 (33%), ничья в основное время идет за 3.80 (26%).

Вы можете поставить на то, кто именно из соперников выйдет в полуфинал. Проход «Баварии» в следующий раунд предложен за 1.76, а команды Микеля Артеты — за 2.08.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.31.

Обмен забитыми мячами оценен в 1.50, обратный рынок — в 2.61.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот результат аналитики из Winline дали котировку 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Арсенал»

«Бавария» не проиграла при родных фанатах 14 матчей Лиги чемпионов подряд. Всего же за 10 прошлых встреч в этом турнире у команды из Мюнхена лишь одно поражение.

«Арсенал» победил лишь в одной из пяти предыдущих выездных игр в ЛЧ. У «канониров» только одна победа в основное время в четырех предыдущих играх турнира. В Мюнхене им явно будет непросто.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» за 2.37.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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