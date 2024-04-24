«Реалу» требуется отдых после триллеров с «Ман Сити» и «Барсой». Всего через три дня после «Сосьедада» бланкос ждет «Бавария»

В этом таится большой шанс для команды Арсена Захаряна.

Мадридский «Реал», лидер чемпионата Испании, в 33-м туре отправится на выезд к «Реал Сосьедад», за который выступает россиянин Арсен Захарян. Игра пройдет 26 апреля на «Реале Арене» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Реал» 26 апреля 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у команд примерно равные шансы на успех: победа хозяев доступна с котировкой 2.65, что составляет примерно 36% вероятности. Успех гостей можно взять за чуть большие 2.75 (35%), коэффициент на ничью — 3.30 (29%).

«Мадрид» потерпел в чемпионате всего одно поражение — еще в пятом туре уступил «Атлетико» (1:3). Поставить на то, что «Реал» не проиграет и в предстоящем матче, можно за 1.50.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата поединка отражают примерно равные расклады:

• 1:1 — за 5.40;

• 1:0 в пользу любой из команд — за 7.20.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на обмен голами доступен за 1.80, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.02.

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«Реал Сосьедад» — «Реал»: прогноз и анализ матча ла лиги 26 апреля 2024 года

В воскресенье «Реал» победил в класико (3:2) и фактически закончил чемпионскую гонку — за шесть туров до финиша отрыв от «Барселоны» составляет уже 11 очков. Исходя из этого, Карло Анчелотти вполне может дать отдохнуть большому количеству лидеров, ведь через три дня после «Сосьедада» мадридцев ждет «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов. Физическое состояние некоторых игроков бланкос действительно вызывает вопросы: например, Дани Карвахаль пропускал встречу с «Барсой» из-за серьезной усталости — он настолько наелся в поединке с «Ман Сити», что в овертайме практически не мог стоять на ногах, попросил замену и покинул поле с невероятным трудом.

График сливочных действительно очень насыщенный: за последние две недели они провели два матча с «Ман Сити» в четвертьфинале ЛЧ, один из которых продлился 120 минут и закончился только в серии пенальти, а также две игры ла лиги — одна из них против «Барселоны». Уже 30 апреля команде Анчелотти предстоит полуфинал Лиги чемпионов, поэтому отдых некоторым футболистам просто необходим. Несмотря на все сложности, «Реал» демонстрирует топовые результаты. Последнее поражение клуб потерпел еще в январе от «Атлетико» в 1/8 Кубка Испании (2:4 ОТ), а сейчас идет на 17-матчевой серии без поражений (11 побед).

«Сосьедад» выглядит не так дерзко: вероятно, максимум на который претендуют подопечные Иманола Альгуасиля, — это шестая строчка в ла лиге. В прошлом сезоне они отобрались в Лигу чемпионов. Но сейчас клуб из Сан-Себастьяна, кажется, преодолел кризис февраля — марта: тогда в 10 встречах во всех турнирах баски выиграли лишь однажды. Сейчас бело-голубые идут на пятиматчевой серии без поражений (четыре победы) и показывают неплохую результативность — на этом отрезке отличались в среднем 1,8 раза за 90 минут.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал Сосьедад» — «Реал»

У хозяев надолго вылетели Айен Муньос и один из лидеров команды Браис Мендес: первый порвал крестообразные связки, второй сломал плюсневую кость. Также недоступен запасной нападающий Карлос Фернандес.

У бланкос по-прежнему травмированы Давид Алаба и Тибо Куртуа. Также под вопросом участие Дани Карвахаля, который пропустил прошлый тур из-за явного переутомления.

«Реал Сосьедад» — «Реал»: статистика личных встреч

Мадридцы обладают серьезным преимуществом в очном противостоянии — оформили 98 побед в 178 матчах, проиграв лишь в 38. Игра первого круга тоже закончилась в пользу «Реала» (2:1). При этом бланкос оказались сильнее лишь в половине из 10 предыдущих поединков во всех турнирах.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Реал»

Очевидно, что состав «Реала» будет далек от основного — после напряженных матчей с «Ман Сити» и «Барселоной» многим требуется отдых, тем более уже 30 апреля сливочным предстоит полуфинал ЛЧ с «Баварией». В таких условиях «Сосьедад» вполне может зацепиться за положительный результат. Команда Альгуасиля находится в неплохой форме (пять игр подряд без поражений) и занимает высокую шестую строчку в ла лиге.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.88.

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