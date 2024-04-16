«Аталанта» примет «Ливерпуль» и готова к еще одной сенсации. Для нее у Гасперини есть новый герой
18 апреля «Аталанта» и «Ливерпуль» сойдутся в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы — в первом матче бергамаски неожиданно разгромили мерсисайдцев (3:0). Новая встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» 18 апреля 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, гости — серьезные фавориты: их победа доступна с котировкой 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности. Триумф «Аталанты» идет за 4.40 (21%), ничья оценена таким же коэффициентом.
При этом букмекеры практически не сомневаются в проходе хозяев в следующий раунд — поставить на это можно за 1.14. Квалификация «Ливерпуля» в полуфинал оценена солидными 5.80.
Наиболее реальные, по оценкам экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:
• победа гостей 2:1 — за 7.80;
• 1:1 — за 8.00;
• 3:1 и 2:0 — за 10.0.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.79.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.42, обратный вариант дан за 2.72.
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«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 18 апреля 2024 года
Результат первого матча шокировал — мерсисайдцы всухую уступили на «Энфилде» бергамаскам (0:3), которые за пару дней до этого проиграли в серии А «Кальяри» (1:2) и «Фиорентине» (0:1) в Кубке Италии. «Не могу сказать ничего хорошего об игре. Начало было неплохим. У Дарвина Нуньеса был момент, но с него игра стала по-настоящему плохой, и сказать что-то положительное нельзя. «Аталанта» провела хорошую игру, забила три гола и заслужила победу», — резюмировал Юрген Клопп.
0:3 от «Аталанты» — повторение крупнейшего домашнего поражения «Ливерпуля» в еврокубках. До этого команду так громил только «Реал». К ответному поединку мерсисайдцы подходят в еще более неважном настроении — в чемпионате потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) и серьезно усложнили себе борьбу за чемпионство. «Ман Сити» теперь опережает банду Клоппа на два очка, а «Арсенал» обгоняет по дополнительным показателям. Всего безвыигрышная серия красных длится уже три матча — перед двумя сухими поражениями еще была ничья с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Аталанта» после первого четвертьфинала тоже допустила осечку в чемпионате, поделив очки с «Вероной» (2:2), которая сражается за выживание. Встреча с «Ливерпулем» вообще оказалась единственной победной для команды Гасперини в апреле. Зато наконец раскрылся форвард Джанлука Скамакка — итальянец оформил четыре гола в трех последних играх Лиги Европы (мерсисайдцев огорчил дублем) и сделал 3+1 в трех предыдущих турах серии А.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Ливерпуль»
Хозяева не так давно лишились двух основных защитников — Джорджо Скальвини и Сеада Колашинаца. Оба вряд ли восстановятся к ответной встрече, но «Аталанта» и в первой справилась без них.
Англичане уже давно выступают без Жоэля Матипа, который восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Весь сезон недоступен уходящий летом Тьяго, разрыв мениска у 18-летнего Бена Доака.
«Аталанта» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч
Команды встречались всего трижды, и, на удивление, преимущество оказалось на стороне итальянцев. В 2020-м клубы столкнулись на групповом этапе Лиги чемпионов и обменялись гостевыми победами: «Ливерпуль» выиграл 5:0, «Аталанта» — 2:0. Неделю назад подопечные Джан Пьеро Гасперини снова оказались сильнее (3:0).
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ливерпуль»
Бергамаски в первом матче огорчили «Ливерпуль» трижды и вновь могут показать высокую результативность. «Аталанта» в пяти из семи последних игр во всех турнирах заколачивала минимум по два гола, а в Лиге Европы отличается в среднем ровно дважды за 90 минут. В отличной форме находится форвард Скамакка, у которого 6+1 в предыдущих шести встречах во всех соревнованиях. Мерсисайдцы же пропускали в девяти последних поединках, в среднем за это время — 1,67 мяча за матч.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.51.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6