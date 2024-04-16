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«Аталанта» примет «Ливерпуль» и готова к еще одной сенсации. Для нее у Гасперини есть новый герой

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» 18 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Алексей Миранчук, Джанлука Скамакка и Ханс Хатебур («Аталанта»).
Фото Global Look Press
Джанлука Скамакка проводит мощнейший отрезок в сезоне.

18 апреля «Аталанта» и «Ливерпуль» сойдутся в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы — в первом матче бергамаски неожиданно разгромили мерсисайдцев (3:0). Новая встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ливерпуль

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» 18 апреля 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, гости — серьезные фавориты: их победа доступна с котировкой 1.70, что составляет приблизительно 58% вероятности. Триумф «Аталанты» идет за 4.40 (21%), ничья оценена таким же коэффициентом.

При этом букмекеры практически не сомневаются в проходе хозяев в следующий раунд — поставить на это можно за 1.14. Квалификация «Ливерпуля» в полуфинал оценена солидными 5.80.

Наиболее реальные, по оценкам экспертов, результаты встречи выглядят следующим образом:

• победа гостей 2:1 — за 7.80;

• 1:1 — за 8.00;

• 3:1 и 2:0 — за 10.0.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.03, ТМ 3.5 — за 1.79.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.42, обратный вариант дан за 2.72.

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«Аталанта» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 18 апреля 2024 года

Результат первого матча шокировал — мерсисайдцы всухую уступили на «Энфилде» бергамаскам (0:3), которые за пару дней до этого проиграли в серии А «Кальяри» (1:2) и «Фиорентине» (0:1) в Кубке Италии. «Не могу сказать ничего хорошего об игре. Начало было неплохим. У Дарвина Нуньеса был момент, но с него игра стала по-настоящему плохой, и сказать что-то положительное нельзя. «Аталанта» провела хорошую игру, забила три гола и заслужила победу», — резюмировал Юрген Клопп.

0:3 от «Аталанты» — повторение крупнейшего домашнего поражения «Ливерпуля» в еврокубках. До этого команду так громил только «Реал». К ответному поединку мерсисайдцы подходят в еще более неважном настроении — в чемпионате потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) и серьезно усложнили себе борьбу за чемпионство. «Ман Сити» теперь опережает банду Клоппа на два очка, а «Арсенал» обгоняет по дополнительным показателям. Всего безвыигрышная серия красных длится уже три матча — перед двумя сухими поражениями еще была ничья с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Аталанта» после первого четвертьфинала тоже допустила осечку в чемпионате, поделив очки с «Вероной» (2:2), которая сражается за выживание. Встреча с «Ливерпулем» вообще оказалась единственной победной для команды Гасперини в апреле. Зато наконец раскрылся форвард Джанлука Скамакка — итальянец оформил четыре гола в трех последних играх Лиги Европы (мерсисайдцев огорчил дублем) и сделал 3+1 в трех предыдущих турах серии А.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Аталанта» — «Ливерпуль»

Хозяева не так давно лишились двух основных защитников — Джорджо Скальвини и Сеада Колашинаца. Оба вряд ли восстановятся к ответной встрече, но «Аталанта» и в первой справилась без них.

Англичане уже давно выступают без Жоэля Матипа, который восстанавливается после разрыва крестообразных связок. Весь сезон недоступен уходящий летом Тьяго, разрыв мениска у 18-летнего Бена Доака.

«Аталанта» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

Команды встречались всего трижды, и, на удивление, преимущество оказалось на стороне итальянцев. В 2020-м клубы столкнулись на групповом этапе Лиги чемпионов и обменялись гостевыми победами: «Ливерпуль» выиграл 5:0, «Аталанта» — 2:0. Неделю назад подопечные Джан Пьеро Гасперини снова оказались сильнее (3:0).

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Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Ливерпуль»

Бергамаски в первом матче огорчили «Ливерпуль» трижды и вновь могут показать высокую результативность. «Аталанта» в пяти из семи последних игр во всех турнирах заколачивала минимум по два гола, а в Лиге Европы отличается в среднем ровно дважды за 90 минут. В отличной форме находится форвард Скамакка, у которого 6+1 в предыдущих шести встречах во всех соревнованиях. Мерсисайдцы же пропускали в девяти последних поединках, в среднем за это время — 1,67 мяча за матч.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 2.51.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

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Спартак

 18 1 6
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