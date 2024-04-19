В разгар чемпионской гонки «Ливерпуль» разучился забивать с игры. Клоппу срочно нужно решить проблему

За месяц красные вылетели из двух турниров и упустили первую строчку АПЛ.

21 апреля сражающийся за титул «Ливерпуль» навестит «Фулхэм» в 34-м туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в Лондоне. Главный арбитр Крэйг Поусон даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Фулхэм» — «Ливерпуль» 21 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают мерсисайдцев явными фаворитами: поставить на триумф парней Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 58% вероятности результата. Выигрыш «Фулхэма» предложили за 5.10 (20%). Ничью — за 4.60 (22%).

В первом круге «Ливерпуль» с трудом справился с «дачниками» на «Энфилде» (4:3). Верите, что Мо Салах и компания потеряют очки в гостях? Хватайте опцию 1X за 2.45.

Виктория команды Марку Силвы с форой (+1) идет за 1.93, Ф2(-1) доступна за 1.87.

Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше трех мячей оценен котировкой 1.62, обратный вариант — 2.30.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.52, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.55.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:1 в пользу красных. Финиш встречи с таким счетом дали за 9.00.

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«Фулхэм» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча АПЛ 21 апреля 2024 года

У мерсисайдцев выдался отвратительный месяц: парни Юргена Клоппа вылетели из Кубка Англии, Лиги Европы и лишились лидерства в чемпионате. Палачами красных выступили «Манчестер Юнайтед» (3:4), «Аталанта» (0:3, 1:0) и «Кристал Пэлас» (0:1). Кстати, «дьяволы» подставили подножку еще и в премьер-лиге — отобрали очки на «Олд Траффорд» (2:2). За шесть туров до конца в таблице АПЛ лидирует «Ман Сити», а «Ливерпуль» отстает на два балла вместе с «Арсеналом».

Проблемы не ограничиваются одними результатами — Мо Салах и компания не могут забить с игры 389 минут, это четыре матча подряд с учетом добавленного времени. В двух встречах мерсисайдцы не отличились совсем, два мяча оформили с пенальти и один — после розыгрыша углового. Последний гол красных с игры влетел 4 апреля в ворота «Шеффилд Юнайтед» (3:1) — случилось это на 90-й минуте, автором стал Коди Гакпо.

Накануне поединка с «Фулхэмом» у Клоппа спросили о чемпионской гонке — Юрген признал, что не все находится в руках «Ливерпуля», но закончил на оптимистичной ноте.

«Может ли «Сити» выиграть во всех оставшиеся турах? Да, такое случалось довольно часто, но у них много игр, да и соперники непростые. Мы думаем не о них, а о том, как снова выигрывать самим. У нас было много шансов, которые мы упустили, но это лучше, чем не иметь шансов вообще. Я абсолютно уверен, что мы сможем вернуться к победам», — сказал немец.

«Фулхэм» обитает неподалеку от середины таблицы — на 12-й строчке. Зато «дачники» — в топе АПЛ по ничьим. Лондонцы делили очки с соперниками 11 раз — столько «мирных» результатов нет ни у кого. А еще команда Марку Силвы — самая результативная во второй десятке. За 32 тура «Фулхэм» оформил 49 мячей — это 1.5 гола в среднем за 90 минут.

Апрель «дачники» начали с поражений от «Ноттингем Форест» (1:3) и «Ньюкасла» (0:2). Но в прошлые выходные неожиданно пригвоздили «Вест Хэм» (2:0). Лондонцы вообще славятся непредсказуемостью: могут сыграть вничью с обитающими в зоне вылета «Шеффилдом» (3:3) и «Бернли» (2:2), а также победить «МЮ» на «Олд Траффорд» (2:1) или разгромить дома «Тоттенхэм» (3:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Фулхэм» — «Ливерпуль»

У «дачников» потерь нет. А вот лазарет красных переполнен: Жоэль Матип выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки колена, Бен Доак восстанавливается после разрыва мениска, Конор Бредли — после повреждения лодыжки. Шотландец и североирландец вернутся в начале мая. Также Юрген Клопп вынужден обходиться без Тиаго и Риса Уильямса.

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: статистика личных встреч

Соперники столкнутся уже в четвертый раз за сезон: помимо результативной разборки на «Энфилде» в первом круге (4:3 в пользу красных), было еще две встречи в полуфинале Кубка Лиги. Мерсисайдцы снова были сильнее на своем поле (2:1), ответный поединок закончился ничьей (1:1).

Всего команды провели между собой 76 матчей, на стороне «Ливерпуля» весьма солидный перевес по числу побед — 44 против 13. Последний успех «Фулхэма» случился в марте 2021-го — на выезде (1:0). Дома «дачники» не праздновали триумф с декабря 2011-го (тоже 1:0).

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль»

В декабре команды устроили яркую перестрелку на «Энфилде», но встреча на «Крэйвен Коттэдж» вряд ли получится столь же богатой на голы. У парней Клоппа совсем разладилась игра в атаке, плюс на них давит участие в чемпионской гонке. В этих обстоятельствах мерсисайдцы будут действовать еще осторожнее и прагматичнее, чем обычно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 2.30 (если забьют ровно три мяча, случится возврат).

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