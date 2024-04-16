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16 апреля, 23:55

«Вторая серия битвы «Сити» и «Реала» украсит наш вечер». Карен Адамян сделал прогноз на матч в Манчестере

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«Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян оставил прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал» 17 апреля в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» не проигрывают больше четырех месяцев, а в субботу разгромили «Лутон» (5:1) и вернули себе лидерство в АПЛ. Чемпион Англии и действующий победитель Лиги чемпионов выиграл 12 домашних матчей подряд в главном еврокубке. Пеп Гвардиола дал отдохнуть на выходных Натану Аке, Родри, Бернарду Силве, Филу Фодену и Кайлу Уокеру, так что в среду лидеры «Сити» бросят все силы на то, чтобы выбить «Реал» во втором подряд розыгрыше.

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Эрлинг Холанн забил в двух из трех последних игр, а также отметился в прошлой лигочемпионской встрече на «Этихаде». Лазарет манкунианцев пуст, поэтому на поле сможет выйти любой из заявленных футболистов.

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В какой форме «Реал»

Королевский клуб едет в Манчестер в гости к фавориту этой пары после победы над «Мальоркой» (1:0), причем единственный мяч забил дисквалифицированный на ЛЧ Орельен Тчуамени. «Реал» лидирует в ла лиге, а в прошлом раунде ЛЧ прошел «Лейпциг» (1:0, 1:1) и не знает поражений почти с середины января. Правда, мадридцы выиграли всего одну из семи последних встреч у «Сити» (две ничьи и четыре поражения). В последней из них не смог отличиться Джуд Беллингем — самый результативный игрок «сливочных» в ЛЧ (4+4). Вратарь «Реала» Тибо Куртуа и защитник Давид Алаба травмированы и не сыграют в ответном четвертьфинальном матче.

«Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч

Соперники сыграли вничью на прошлой неделе (3:3). «Сити» прошел «Реал» в полуфинале ЛЧ-2022/23 (1:1, 4:0).

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Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля

«Развязки в этой паре я ждал с самой жеребьевки! Вторая серия битвы «Сити» и «Реала» украсит наш вечер. Матч точно будет «верховым», и оба гранда обязательно забьют», — считает Адамян.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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