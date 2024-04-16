«Вторая серия битвы «Сити» и «Реала» украсит наш вечер». Карен Адамян сделал прогноз на матч в Манчестере
Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян оставил прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал» 17 апреля в 22.00 по московскому времени.
В какой форме «Манчестер Сити»
«Горожане» не проигрывают больше четырех месяцев, а в субботу разгромили «Лутон» (5:1) и вернули себе лидерство в АПЛ. Чемпион Англии и действующий победитель Лиги чемпионов выиграл 12 домашних матчей подряд в главном еврокубке. Пеп Гвардиола дал отдохнуть на выходных Натану Аке, Родри, Бернарду Силве, Филу Фодену и Кайлу Уокеру, так что в среду лидеры «Сити» бросят все силы на то, чтобы выбить «Реал» во втором подряд розыгрыше.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
Эрлинг Холанн забил в двух из трех последних игр, а также отметился в прошлой лигочемпионской встрече на «Этихаде». Лазарет манкунианцев пуст, поэтому на поле сможет выйти любой из заявленных футболистов.
В какой форме «Реал»
Королевский клуб едет в Манчестер в гости к фавориту этой пары после победы над «Мальоркой» (1:0), причем единственный мяч забил дисквалифицированный на ЛЧ Орельен Тчуамени. «Реал» лидирует в ла лиге, а в прошлом раунде ЛЧ прошел «Лейпциг» (1:0, 1:1) и не знает поражений почти с середины января. Правда, мадридцы выиграли всего одну из семи последних встреч у «Сити» (две ничьи и четыре поражения). В последней из них не смог отличиться Джуд Беллингем — самый результативный игрок «сливочных» в ЛЧ (4+4). Вратарь «Реала» Тибо Куртуа и защитник Давид Алаба травмированы и не сыграют в ответном четвертьфинальном матче.
«Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч
Соперники сыграли вничью на прошлой неделе (3:3). «Сити» прошел «Реал» в полуфинале ЛЧ-2022/23 (1:1, 4:0).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля
«Развязки в этой паре я ждал с самой жеребьевки! Вторая серия битвы «Сити» и «Реала» украсит наш вечер. Матч точно будет «верховым», и оба гранда обязательно забьют», — считает Адамян.
В букмекерской компании FONBET сделать ставку на «обе забьют» и тотал больше 2,5 можно за коэффициент 1.95.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6