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«Кальяри» — «Ювентус»: в прошлом туре команда Раньери сдержала «Интер»

Прогноз на матч серии А «Кальяри» — «Ювентус» 19 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Ювентуса» в матче серии А с «Торино».
Фото Global Look Press

19 апреля пройдет матч 33-го тура серии А между «Кальяри» и «Ювентусом». Игра состоится на стадионе «Унипол Домус» и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Марко Пиччинини. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Италия. Серия А. 33-й тур
19 апр, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на «Старую синьору» можно с коэффициентом 1.78, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш красно-синих доступен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (26%).

Непоражение хозяев предложено за 2.11. Правда, «Ювентус» обыграл соперника в пяти матчах подряд.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на победу туринцев или ничью:

• 1:0 — за 5.60;

• 1:1 — за 6.00;

• 2:0 — за 6.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.75.

Рынок на обмен забитыми мячами дан за 1.93, обратный вариант оценен в 1.87.

Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» — «Факел»: «быки» ни разу в истории не побеждали команду из Воронежа

Прогноз и ставка на матч «Кальяри» — «Ювентус»

Сардинцы находятся в хорошей форме и способны дать бой «Ювентусу». Команда Клаудио Раньери уступила всего в одном из восьми последних матчей чемпионата: за это время добыла ничьи с «Наполи» (1:1) и «Интером» (2:2), а также обыграла «Аталанту» (2:1). Эти клубы по классу примерно равны «Старой синьоре», особенно сейчас, когда ее результаты не впечатляют, — две победы в 11 предыдущих турах. Туринцы регулярно теряли очки с коллективами из нижней половины таблицы, поэтому вполне могут ошибиться и в предстоящем поединке. Тем более «Кальяри» неплохо выглядит дома — всего пять поражений в 16 играх чемпионата.

Рекомендуемая ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.11.

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«Краснодар» — «Факел»: «быки» ни разу в истории не побеждали команду из Воронежа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Спартак

 18 1 6
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