«Кальяри» — «Ювентус»: в прошлом туре команда Раньери сдержала «Интер»
19 апреля пройдет матч 33-го тура серии А между «Кальяри» и «Ювентусом». Игра состоится на стадионе «Унипол Домус» и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит встречу судейская бригада во главе с Марко Пиччинини. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на «Старую синьору» можно с коэффициентом 1.78, что составляет приблизительно 55% вероятности. Выигрыш красно-синих доступен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за меньшие 3.70 (26%).
Непоражение хозяев предложено за 2.11. Правда, «Ювентус» обыграл соперника в пяти матчах подряд.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи указывают на победу туринцев или ничью:
• 1:0 — за 5.60;
• 1:1 — за 6.00;
• 2:0 — за 6.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.07, ТМ 2.5 — за 1.75.
Рынок на обмен забитыми мячами дан за 1.93, обратный вариант оценен в 1.87.
Прогноз и ставка на матч «Кальяри» — «Ювентус»
Сардинцы находятся в хорошей форме и способны дать бой «Ювентусу». Команда Клаудио Раньери уступила всего в одном из восьми последних матчей чемпионата: за это время добыла ничьи с «Наполи» (1:1) и «Интером» (2:2), а также обыграла «Аталанту» (2:1). Эти клубы по классу примерно равны «Старой синьоре», особенно сейчас, когда ее результаты не впечатляют, — две победы в 11 предыдущих турах. Туринцы регулярно теряли очки с коллективами из нижней половины таблицы, поэтому вполне могут ошибиться и в предстоящем поединке. Тем более «Кальяри» неплохо выглядит дома — всего пять поражений в 16 играх чемпионата.
Рекомендуемая ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.11.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6