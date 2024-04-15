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«Манчестер Сити» — «Реал» — это уже классика ЛЧ. Каждая игра команд — триллер

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Винисиус Жуниор («Реал»).
Фото Global Look Press
В двух последних розыгрышах победитель этой пары выигрывал Лигу чемпионов.

17 апреля «Манчестер Сити» и «Реал» сойдутся в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов — первая встреча закончилась взрывной ничьей (3:3). Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности. Успех бланкос предложен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за более возможные 4.30 (23%).

Вероятность прохождения «Ман Сити» в полуфинал оценена в 1.34, этот рынок на «Мадрид» выставили за 3.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство подопечных Пепа Гвардиолы:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 — за 7.20;

• 2:0 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37.

Поставить на обмен забитыми мячами можно за 1.60, обратный вариант предложен за 2.37.

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«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года

Первая встреча команд — настоящее украшение Лиги чемпионов. Реактивная ничья (3:3) перед ответным поединком оставила шансы обоим коллективам. Соперники пересекаются в плей-офф ЛЧ третий год подряд. До этого они сражались в полуфиналах, а триумфатор противостояния по итогу забирал турнир. В 2023-м «горожане» победили с общим счетом 5:1, в 2022-м сильнее оказались сливочные (6:5).

Подопечные Гвардиолы находятся в отличной форме: последнее поражение они потерпели еще в декабре 2023-го (0:1 от «Астон Виллы» в чемпионате), а их беспроигрышная серия составляет уже 27 матчей. Между встречами с «Реалом» «горожане» разнесли «Лутон» в АПЛ (5:1) и заняли место единоличного лидера лиги — отрыв от синхронно оступившихся «Ливерпуля» и «Арсенала» составляет два балла. «Ман Сити» много забивает: в предыдущих четырех поединках во всех турнирах отличился минимум по три раза, а всего за это время наколотил 16 голов.

«Реал» тоже давно не проигрывал — 18 января уступил «Атлетико» (2:4 в овертайме) в 1/8 финала Кубка Испании, с тех пор прошло 15 матчей. Перед ответным поединком с «Сити» мадридцы аккуратно победили «Мальорку» (1:0) в чемпионате, а Карло Анчелотти предоставил отдых нескольким представителям основного состава — Винисиус, Эдуардо Камавинга, Дани Карвахаль и восстановившийся Эдер Милитао вышли лишь во втором тайме. Тони Кроос и Родриго вообще всю игру провели на скамейке.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Реал»

У хозяев вызывает вопросы состояние защитников Натана Аке и Кайла Уокера — оба лишь недавно восстановились и поединок с «Лутоном» в чемпионате просидели в запасе. У «Мадрида» давно лечатся Тибо Куртуа и Давид Алаба — австриец еще не пришел в себя после разрыва крестообразных связок, бельгиец, восстановившись после такой же травмы, порвал мениск. Из-за дисквалификации не будет Орельена Тчуамени.

«Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч

Соперники находятся примерно на одинаковом уровне, что отражает и хроника их очных игр. В Лиге чемпионов команды встречались 11 раз: четыре победы у «Ман Сити», три у «Реала», еще четыре поединка завершились вничью. В полуфиналах двух предыдущих розыгрышей турнира оппоненты по очереди оказывались сильнее.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

Соперники практически гарантируют высокую результативность на любой стадии Лиги чемпионов. За 11 игр в турнире у них семь раз заходил ТБ 2.5 мяча, восемь раз — рынок «обе забьют». Поединок на прошлой неделе не стал исключением: наэлектризованные 3:3 с тремя голами уже в первые 15 минут встречи. К тому же матч не пропустит ни один лидер атаки — Эрлинг Холанн, Фил Фоден, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем готовы к новому шоу.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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