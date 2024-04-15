«Манчестер Сити» — «Реал» — это уже классика ЛЧ. Каждая игра команд — триллер
17 апреля «Манчестер Сити» и «Реал» сойдутся в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов — первая встреча закончилась взрывной ничьей (3:3). Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности. Успех бланкос предложен с котировкой 4.90 (19%), даже ничья идет за более возможные 4.30 (23%).
Вероятность прохождения «Ман Сити» в полуфинал оценена в 1.34, этот рынок на «Мадрид» выставили за 3.30.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство подопечных Пепа Гвардиолы:
• 1:1 — за 6.80;
• 2:1 — за 7.20;
• 2:0 — за 7.80.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37.
Поставить на обмен забитыми мячами можно за 1.60, обратный вариант предложен за 2.37.
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«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года
Первая встреча команд — настоящее украшение Лиги чемпионов. Реактивная ничья (3:3) перед ответным поединком оставила шансы обоим коллективам. Соперники пересекаются в плей-офф ЛЧ третий год подряд. До этого они сражались в полуфиналах, а триумфатор противостояния по итогу забирал турнир. В 2023-м «горожане» победили с общим счетом 5:1, в 2022-м сильнее оказались сливочные (6:5).
Подопечные Гвардиолы находятся в отличной форме: последнее поражение они потерпели еще в декабре 2023-го (0:1 от «Астон Виллы» в чемпионате), а их беспроигрышная серия составляет уже 27 матчей. Между встречами с «Реалом» «горожане» разнесли «Лутон» в АПЛ (5:1) и заняли место единоличного лидера лиги — отрыв от синхронно оступившихся «Ливерпуля» и «Арсенала» составляет два балла. «Ман Сити» много забивает: в предыдущих четырех поединках во всех турнирах отличился минимум по три раза, а всего за это время наколотил 16 голов.
«Реал» тоже давно не проигрывал — 18 января уступил «Атлетико» (2:4 в овертайме) в 1/8 финала Кубка Испании, с тех пор прошло 15 матчей. Перед ответным поединком с «Сити» мадридцы аккуратно победили «Мальорку» (1:0) в чемпионате, а Карло Анчелотти предоставил отдых нескольким представителям основного состава — Винисиус, Эдуардо Камавинга, Дани Карвахаль и восстановившийся Эдер Милитао вышли лишь во втором тайме. Тони Кроос и Родриго вообще всю игру провели на скамейке.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Манчестер Сити» — «Реал»
У хозяев вызывает вопросы состояние защитников Натана Аке и Кайла Уокера — оба лишь недавно восстановились и поединок с «Лутоном» в чемпионате просидели в запасе. У «Мадрида» давно лечатся Тибо Куртуа и Давид Алаба — австриец еще не пришел в себя после разрыва крестообразных связок, бельгиец, восстановившись после такой же травмы, порвал мениск. Из-за дисквалификации не будет Орельена Тчуамени.
«Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч
Соперники находятся примерно на одинаковом уровне, что отражает и хроника их очных игр. В Лиге чемпионов команды встречались 11 раз: четыре победы у «Ман Сити», три у «Реала», еще четыре поединка завершились вничью. В полуфиналах двух предыдущих розыгрышей турнира оппоненты по очереди оказывались сильнее.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»
Соперники практически гарантируют высокую результативность на любой стадии Лиги чемпионов. За 11 игр в турнире у них семь раз заходил ТБ 2.5 мяча, восемь раз — рынок «обе забьют». Поединок на прошлой неделе не стал исключением: наэлектризованные 3:3 с тремя голами уже в первые 15 минут встречи. К тому же матч не пропустит ни один лидер атаки — Эрлинг Холанн, Фил Фоден, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем готовы к новому шоу.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6