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Сегодня, 01:05

«Реал» стал фаворитом Лиги чемпионов после вылета «Манчестер Сити»

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Мадридский «Реал» в серии пенальти переиграл «Манчестер Сити» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов (4:4 по сумме двух матчей, 4:3 в серии 11-метровых). Благодаря этому успеху 14-кратные победители турнира стали фаворитами текущего розыгрыша — на итоговый триумф команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 2.80.

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Вторым претендентом на титул аналитики считают «ПСЖ», который ни разу в истории не выигрывал главный еврокубок (3.20). Победа в турнире «Баварии» оценена котировкой 4.00, наименьшие шансы на викторию у дортмундской «Боруссии» (8.00).

В первом полуфинале «ПСЖ» сыграет с «Боруссией», «Реал» померяется силами с «Баварией». Стартовые матчи раунда состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.

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Неделя

PARI выиграла две награды на Премии СБК
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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