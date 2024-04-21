«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
21 апреля «Ростов» встретит «Спартак» в 25-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте компании Winline и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 20.25 мск.
Эксперты компании Winline склоняются к триумфу ростовчан. На команду Валерия Карпина предложили коэффициент 2.35, что соответствует 41% вероятности. Успех красно-белых доступен за 2.95 (32%). «Мирный» исход оценили в 3.60 (27%).
Южане не проиграли «Спартаку» в 8 из 10 встреч. На очередную победу или ничью желто-синих можно сыграть за 1.42. Та же опция на москвичей — 1.62.
Фору (0) для «Ростова» представили за 1.69. На их соперников — за 2.13.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96.
Вы можете объединить сразу два рынка: «обе забьют» и ТБ 2.5 дали за 1.98.
Обмен результативными ударами идет за 1.65, противоположный вариант — за 2.19.
Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.
Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2