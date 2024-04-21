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«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Спартак» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тео Бонгонда («Спартак»).
Фото Global Look Press

21 апреля «Ростов» встретит «Спартак» в 25-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте компании Winline и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 20.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Эксперты компании Winline склоняются к триумфу ростовчан. На команду Валерия Карпина предложили коэффициент 2.35, что соответствует 41% вероятности. Успех красно-белых доступен за 2.95 (32%). «Мирный» исход оценили в 3.60 (27%).

Южане не проиграли «Спартаку» в 8 из 10 встреч. На очередную победу или ничью желто-синих можно сыграть за 1.42. Та же опция на москвичей — 1.62.

Фору (0) для «Ростова» представили за 1.69. На их соперников — за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). В разгар чемпионской гонки «Ливерпуль» разучился забивать с игры. Клоппу срочно нужно решить проблему

Вы можете объединить сразу два рынка: «обе забьют» и ТБ 2.5 дали за 1.98.

Обмен результативными ударами идет за 1.65, противоположный вариант — за 2.19.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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