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9 июл 14:00
18
Китай нацелился на российских звезд. Наших ведущих зимников зовут тренироваться в Поднебесную
На следующей неделе в Пекин вылетают конькобежцы.
14 июн 18:45
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Продление отстранения российских фигуристов и конькобежцев вызвало юридические вопросы
Интервью единственного представителя России в новом совете ISU — и неожиданный поворот в истории с санкциями.
10 июн 17:45
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Кореец возглавил ISU, канадцу отдали пост Лакерника, а россиянина избрали в совет союза
Главные итоги кадровых перестановок в Международном союзе конькобежцев.
7 июн 09:40
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Российских фигуристов и конькобежцев отстранили еще на год
Также наша страна лишилась своего человека во главе мирового фигурного катания.
4 июн 12:00
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В коньках смена власти, но не обошлось без скандала
Новый президент Союза Конькобежцев России — олимпийский чемпион Николай Гуляев.
21 фев 13:30
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Клебо сделает все, чтобы отобрать у Большунова Кубок мира. В этом зимнем сезоне еще полно интриг
После Олимпиады зимний сезон продолжится не менее увлекательными стартами.
21 фев 10:35
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Тайвань накажет знаменосца своей страны за любовь к Китаю. Скандал после Олимпиады
Печальная история конькобежки Хуан Юй-тин, представлявшей на Играх-2022 Китайский Тайбэй.
20 фев 20:30
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Большунов, Щербакова, серебряные хоккеисты: звезды России на Олимпиаде
Победы и грусть российских спортсменов на финише Игр-2022.
20 фев 13:00
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Большунов, Щербакова и Иванова. Кто главные герои Олимпиады для России
Топ-10. Субъективный рейтинг «СЭ».
19 фев 16:10
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«Мне очень хотелось уйти из спорта!» Внучка голливудской актрисы Джины Лоллобриджиды взяла медали в Пекине
История конькобежки из Италии.
19 фев 13:30
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Копил деньги на Сочи-2014 и получает помощь от футбольного клуба. Кто оставил Россию без наград в конькобежном масс-старте
Бельгиец Свингс стал первым зимним олимпийским чемпионом в своей стране с 1948 года, а наша главная надежда Руслан Захаров упал в полуфинале.
18 фев 21:00
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Штурм Большунова и мечты о золоте в парном катании. Чего ждать на Олимпиаде 19 февраля
Главные события субботы на зимних Олимпийских играх в Пекине.
18 фев 14:40
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Как уничтожали Кулижникова. МОК оставил без олимпийской медали самого талантливого конькобежца в истории
Павел впервые в жизни вышел на старт на Олимпийских играх в 27 лет.
18 фев 13:00
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«Это повлияло на мою психику». Кулижников остался без медалей Пекина
Постковидный синдром помешал рекордсмену мира из России подняться на подиум Олимпиады.
17 фев 21:30
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Биатлонисты разыграют золото в масс-старте, а хоккеисты — путевку в финал. Чего ждать 18 февраля
Рассказываем о главных событиях пятницы на Олимпиаде в Пекине.
17 фев 14:40
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«Лежала после финиша и думала: «Долбаный конькобежный спорт! Ну почему не керлинг?!» Огонь от знаменосца сборной Ольги Фаткулиной
Российская конькобежка завершила выступления на Олимпийских играх в Пекине 13-м местом на дистанции 1000 м.
16 фев 18:40
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Ждем золота фигуристок и подвига конькобежек. Главные события 17 февраля
Чего ждать в четверг на зимних Олимпийских играх в Пекине.
15 фев 16:10
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«Давайте развивать все виды спорта. Медали одинаково круглые». Захаров — о серебре Пекина-2022 и возможном переходе в другой вид спорта
Откровенный разговор с Русланом Захаровым после исторической медали в командной гонке преследования.
15 фев 12:30
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«Это серебро равно золоту!» Россия с олимпийским рекордом взяла медаль в конькобежке
Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров обошли американцев, но не смогли справиться с норвежцами.
15 фев 10:03
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Российские конькобежцы с олимпийским рекордом вышли в финал командной гонки преследования на Играх в Пекине
Российские конькобежцы в полуфинале командной гонки преследования Олимпиады-2022 обыграли США.
14 фев 21:50
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Первый выход Трусовой и эстафетная проверка биатлонистов. События 15 февраля
Чего ждать во вторник на Олимпиаде в Пекине.
13 фев 18:20
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Россия пока не дождалась золота в коньках. Расстроенная Голикова взяла бронзу на 500 метрах
Первая награда России на олимпийском овале Пекина.
12 фев 19:15
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Эстафета для Большунова и Устюгова, погоня за лидером для Резцовой. Главные события 13 февраля
Чего ждать от девятого дня зимних Олимпийских игр в Пекине.
12 фев 13:40
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Конькобежный спорт — самый унылый вид Олимпиады. Его надо убирать или сокращать медали
А россияне никак не могут взять медаль на олимпийском овале Пекина — видимо, им это неинтересно.
11 фев 20:50
23
Лыжницы идут за медалью, Логинов и Цветков проверят удачу в спринте. Чего ждать на Олимпиаде 12 февраля
Главные события субботы на зимних Олимпийских играх в Пекине.
11 фев 10:20
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Олимпийский чемпион по конькам обвинил в коррупции голландцев
Шведский стайер Нильс ван дер Пул обрушился с критикой на руководство сборной Нидерландов.
9 фев 12:45
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Перед вылетом в Пекин конькобежец сдал 45 ПЦР-тестов, а потом потерял свой багаж. Шокирующая история
Невезение американца Кейси Доусона, который вытерпел все ради своей олимпийской мечты.
7 фев 20:30
91
Новый шанс для Большунова, самая российская дисциплина сноуборда. Чего ждать на Олимпиаде во вторник
Главные события 8 февраля, четвертого дня зимних Олимпийских игр в Пекине
7 фев 14:00
39
Несгибаемая голландка обогнала Лидию Скобликову. Вюст — шестикратная олимпийская чемпионка
35-летняя представительница Страны тюльпанов творит чудеса на своей пятой Олимпиаде.
6 фев 20:45
54
Ждем золота от фигуристов, надеемся на биатлонисток. Наша сборная вот-вот превзойдет результат Пхенчхана
Главные события 7 февраля, третьего дня зимних Олимпийских игр в Пекине.
5 фев 19:40
30
Олимпийский дебют Валиевой и золотой шанс Большунова. Горячее воскресенье на Олимпиаде
Главные события 6 февраля, второго дня зимних Олимпийских игр в Пекине.
5 фев 13:00
3
Дайджест по турнирам на Олимпиаде в Пекине
Собрали для вас самое главное о турнирах на зимних Играх в одном материале.
4 фев 19:00
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В топе — смешанная эстафета биатлонистов и женский скиатлон. Будут ли у нас медали на старте Игр?
Главные события 5 февраля — первого медального дня зимних Олимпийских игр в Пекине.
3 фев 19:30
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«Перед Пхенчханом меня оклеветали и пытались забрать медаль. Роль знаменосца — приз за все мои страдания». Фаткулина — о выборе ОКР
Знаменитая конькобежка вместе с хоккеистом Вадимом Шипачевым понесет флаг на открытии Игр в Пекине.
3 фев 17:30
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Знаменосцы сборной в Пекине — хоккеист Шипачев и конькобежка Фаткулина. Почему так?
Вадим сыграл на Олимпиадах всего один матч!
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