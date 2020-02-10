Конькобежный спорт

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Конькобежный спорт
19 фев 13:30
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Копил деньги на Сочи-2014 и получает помощь от футбольного клуба. Кто оставил Россию без наград в конькобежном масс-старте

Бельгиец Свингс стал первым зимним олимпийским чемпионом в своей стране с 1948 года, а наша главная надежда Руслан Захаров упал в полуфинале.
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