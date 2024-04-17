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«Манчестер Сити» — «Реал»: англичане и испанцы подарят очередной горячий матч

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Бернарду Силва и Ферлан Менди («Реал» — «Манчестер Сити»).
Фото Getty Images

17 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» прибудет в гости к «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2». Трансляция стартует в 21.55 мск. Команды рассудит рефери из Италии Даниэле Орсато. Первый матч завершился со счетом 3:3.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Букмекерская компания Winline считает фаворитом встречи «горожан». На триумф английской команды можно поставить с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности исхода. «Мирный» результат после 90 минут игры доступен за 4.40 (22%), успех «Реала» — за 4.80 (20%).

Проход в полуфинал «Сити» доступен за 1.35, а их соперников — за 3.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.40. Обмен голами оценен в 1.58, обратный рынок — в 2.40.

Наиболее вероятный счет в основное время, — 1:1. На этот итог можно поставить за 7.20.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» уволил Абаскаля, чтобы встряхнуть команду перед ответкой с «Зенитом» в Кубке. Но красно-белых это не спасет

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

«Реал» результативен в Лиге чемпионов: забил минимум трижды в шести из восьми предыдущих выездных встреч. При этом в пяти прошлых матчах «горожан» в ЛЧ отличились обе команды. Прошлая игра тоже завершилась очень результативно — 3:3. А за последние пять очных встреч команды лишь раз не обменялись голами, и еще один раз забили меньше двух мячей — обычно их минимум четыре. Ближайшая игра тоже будет горячей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.79.

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Футбол
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ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
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Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
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 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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Ростов – Спартак
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