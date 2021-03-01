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НХЛ, расписание и результаты матчей 3 марта: «Питтсбург» — «Филадельфия» и другие игры
23:20
Хоккей
//
НХЛ
Овечкин снова забивает под рок-н-ролл 50-х: выбор музыки от российских игроков «Вашингтона»
22:20
Хоккей
//
НХЛ
Штюцле — лучший новичок месяца в НХЛ
21:30
Хоккей
//
НХЛ
«Мы просто перестали устраивать вечеринки». Шутка Задорова о коронавирусе в НХЛ
21:23
Хоккей
//
НХЛ
Евгений Кузнецов возобновил тренировки с основой «Вашингтона»
20:58
Хоккей
//
НХЛ
Сидни Кросби помещен в ковид-протокол НХЛ
19:44
Хоккей
//
НХЛ
3
Нападающий «Оттавы» Степан выбыл до конца сезона
18:25
Хоккей
//
НХЛ
1
Голкиперу Стэлоку поставлен диагноз миокардит. Он переболел коронавирусом
14:52
Хоккей
//
НХЛ
1
«Похмельная» раскатка клуба НХЛ: игроки врезались друг в друга и попали шайбой в лицо лидера команды
12:05
Хоккей
//
НХЛ
1
Хатчинсон, Батерсон и Стоун стали звездами дня в НХЛ
11:52
Хоккей
//
НХЛ
Форвард «Сан-Хосе» Марло вышел на третье место по победам в НХЛ
09:11
Хоккей
//
НХЛ
3
НХЛ, результаты матчей 2 марта: Анисимов забил первый гол в сезоне, «Вегас» обыграл «Миннесоту»
09:05
Хоккей
//
НХЛ
3
«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо»
08:59
Хоккей
//
НХЛ
18
«Вегас» в овертайме победил «Миннесоту», Капризов очков не набрал
08:36
Хоккей
//
НХЛ
12
«Сент-Луис» победил «Анахайм», 21-летний Лундстрем оформил хет-трик
08:35
Хоккей
//
НХЛ
3
«Торонто» на выезде всухую переиграл «Эдмонтон»
08:25
Хоккей
//
НХЛ
14
В «Питтсбурге» ждут результативной игры от Малкина
06:52
Хоккей
//
НХЛ
1
Лавиолетт оценил игру Овечкина в нынешнем сезоне
06:45
Хоккей
//
НХЛ
3
«Ванкувер» победил «Виннипег» и прервал серию из четырех поражений
06:30
Хоккей
//
НХЛ
Михеев набрал шестое очко в нынешнем сезоне НХЛ
06:22
Хоккей
//
НХЛ
Мэттьюс из-за травмы пропустит второй матч против «Эдмонтона»
05:53
Хоккей
//
НХЛ
«Каролина» в овертайме победила «Флориду»
05:41
Хоккей
//
НХЛ
4
«Оттава» разгромила «Калгари», Анисимов и Дадонов забросили по шайбе
05:33
Хоккей
//
НХЛ
2
Анисимов забросил первую шайбу за «Оттаву» в сезоне. Видео
04:18
Хоккей
//
НХЛ
Три игрока «Сент-Луиса» выбыли на неопределенный срок
03:40
Хоккей
//
НХЛ
30-й номер драфта НХЛ Бурк подписал контракт новичка с «Далласом»
00:59
Хоккей
//
НХЛ
Малкину нравится насыщенный график игр
00:29
Хоккей
//
НХЛ
Малкин недоволен своей игрой
00:01
Хоккей
//
НХЛ
Василевский — первая звезда недели в НХЛ
1 марта 2021, 21:46
Хоккей
//
НХЛ
20
Радулов тренировался с основой «Далласа»
1 марта 2021, 20:20
Хоккей
//
НХЛ
1
2
3
4
5
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2340
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Турниры
РПЛ
Англия. Премьер-лига
Германия. Бундеслига
Испания. Ла-Лига
Италия. Серия А
Франция. Лига 1
КХЛ
НХЛ
Результаты
28.02.21
01.03.21
02.03.21
03:00
Айлендерс
-
Питтсбург
3 : 4
03:00
Тампа-Бэй
-
Даллас
5 : 0
03:00
Флорида
-
Каролина
3 : 3
03:00
Эдмонтон
-
Торонто
0 : 4
04:00
Миннесота
-
Лос-Анджелес
4 : 3
04:00
Чикаго
-
Детройт
3 : 5
05:00
Аризона
-
Колорадо
2 : 6
06:00
Анахайм
-
Вегас
2 : 3
06:00
Виннипег
-
Монреаль
2 : 1
06:30
Сан-Хосе
-
Сент-Луис
6 : 7
20:00
Рейнджерс
-
Бостон
1 : 4
23:00
Баффало
-
Филадельфия
0 : 3
23:00
Нэшвилл
-
Коламбус
3 : 1
23:00
Нью-Джерси
-
Вашингтон
2 : 3
01:00
Айлендерс
-
Питтсбург
2 : 0
03:00
Чикаго
-
Детройт
7 : 2
03:00
Оттава
-
Калгари
5 : 1
03:00
Флорида
-
Каролина
2 : 3
04:00
Виннипег
-
Ванкувер
0 : 4
06:00
Анахайм
-
Сент-Луис
4 : 5
06:00
Вегас
-
Миннесота
5 : 4
06:00
Эдмонтон
-
Торонто
0 : 3
06:30
Сан-Хосе
-
Колорадо
6 : 2
Положение команд
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Команды
И
В
П
О
Таблица отбора в плей-офф
1
Торонто Мэйпл Ливз
23
17
6
36
2
Флорида Пантерз
21
13
8
30
3
Вашингтон Кэпиталз
21
12
9
28
4
Вегас Голден Найтс
18
13
5
27
5
Тампа-Бэй Лайтнинг
19
14
5
29
6
Каролина Харрикейнз
21
14
7
29
7
Эдмонтон Ойлерз
24
14
10
28
8
Чикаго Блэкхокс
23
12
11
28
9
Виннипег Джетс
21
13
8
27
10
Нью-Йорк Айлендерс
21
11
10
26
11
Сент-Луис Блюз
22
12
10
26
12
Бостон Брюинз
19
12
7
26
13
Филадельфия Флайерз
18
11
7
25
14
Миннесота Уайлд
19
12
7
25
15
Колорадо Эвеланш
19
11
8
23
16
Монреаль Канадиенс
20
9
11
23
17
Питтсбург Пингвинз
20
11
9
23
18
Калгари Флэймз
23
10
13
22
19
Лос-Анджелес Кингз
20
9
11
22
20
Аризона Койотс
21
9
12
21
21
Коламбус Блю Джэкетс
23
8
15
21
22
Ванкувер Кэнакс
25
9
16
20
23
Нэшвилл Предаторз
21
10
11
20
24
Сан-Хосе Шаркс
19
8
11
18
25
Детройт Ред Уингз
24
7
17
17
26
Оттава Сенаторз
24
8
16
17
27
Нью-Йорк Рейнджерс
19
7
12
17
28
Анахайм Дакс
22
6
16
17
29
Нью-Джерси Дэвилз
17
7
10
16
30
Даллас Старз
16
6
10
16
31
Баффало Сэйбрз
19
6
13
15
Расписание
16.01.21
23.01.21
03.02.21
03:00
Флорида
Даллас
– : –
21:00
Каролина
Флорида
– : –
03:00
Питтсбург
Нью-Джерси
– : –
Новостная рассылка «Вечерний Спорт-Экспресс»
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