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НХЛ. Новости

НХЛ, расписание и результаты матчей 3 марта: «Питтсбург» — «Филадельфия» и другие игры

23:20   Хоккей // НХЛ

Овечкин снова забивает под рок-н-ролл 50-х: выбор музыки от российских игроков «Вашингтона»

22:20   Хоккей // НХЛ

Штюцле — лучший новичок месяца в НХЛ

21:30   Хоккей // НХЛ

«Мы просто перестали устраивать вечеринки». Шутка Задорова о коронавирусе в НХЛ

21:23   Хоккей // НХЛ

Евгений Кузнецов возобновил тренировки с основой «Вашингтона»

20:58   Хоккей // НХЛ

Сидни Кросби помещен в ковид-протокол НХЛ

19:44   Хоккей // НХЛ 3

Нападающий «Оттавы» Степан выбыл до конца сезона

18:25   Хоккей // НХЛ 1

Голкиперу Стэлоку поставлен диагноз миокардит. Он переболел коронавирусом

14:52   Хоккей // НХЛ 1

«Похмельная» раскатка клуба НХЛ: игроки врезались друг в друга и попали шайбой в лицо лидера команды

12:05   Хоккей // НХЛ 1

Хатчинсон, Батерсон и Стоун стали звездами дня в НХЛ

11:52   Хоккей // НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Марло вышел на третье место по победам в НХЛ

09:11   Хоккей // НХЛ 3

НХЛ, результаты матчей 2 марта: Анисимов забил первый гол в сезоне, «Вегас» обыграл «Миннесоту»

09:05   Хоккей // НХЛ 3

«Сан-Хосе» одержал волевую победу над «Колорадо»

08:59   Хоккей // НХЛ 18

«Вегас» в овертайме победил «Миннесоту», Капризов очков не набрал

08:36   Хоккей // НХЛ 12

«Сент-Луис» победил «Анахайм», 21-летний Лундстрем оформил хет-трик

08:35   Хоккей // НХЛ 3

«Торонто» на выезде всухую переиграл «Эдмонтон»

08:25   Хоккей // НХЛ 14

В «Питтсбурге» ждут результативной игры от Малкина

06:52   Хоккей // НХЛ 1

Лавиолетт оценил игру Овечкина в нынешнем сезоне

06:45   Хоккей // НХЛ 3

«Ванкувер» победил «Виннипег» и прервал серию из четырех поражений

06:30   Хоккей // НХЛ

Михеев набрал шестое очко в нынешнем сезоне НХЛ

06:22   Хоккей // НХЛ

Мэттьюс из-за травмы пропустит второй матч против «Эдмонтона»

05:53   Хоккей // НХЛ

«Каролина» в овертайме победила «Флориду»

05:41   Хоккей // НХЛ 4

«Оттава» разгромила «Калгари», Анисимов и Дадонов забросили по шайбе

05:33   Хоккей // НХЛ 2

Анисимов забросил первую шайбу за «Оттаву» в сезоне. Видео

04:18   Хоккей // НХЛ

Три игрока «Сент-Луиса» выбыли на неопределенный срок

03:40   Хоккей // НХЛ

30-й номер драфта НХЛ Бурк подписал контракт новичка с «Далласом»

00:59   Хоккей // НХЛ

Малкину нравится насыщенный график игр

00:29   Хоккей // НХЛ

Малкин недоволен своей игрой

00:01   Хоккей // НХЛ

Василевский — первая звезда недели в НХЛ

1 марта 2021, 21:46   Хоккей // НХЛ 20

Радулов тренировался с основой «Далласа»

1 марта 2021, 20:20   Хоккей // НХЛ
Бетсити. Путь к финалу
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Турниры

Результаты
Положение команд
  • Регулярный чемпионат
Команды И В П О
Таблица отбора в плей-офф
1 Торонто Мэйпл Ливз 23 17 6 36
2 Флорида Пантерз 21 13 8 30
3 Вашингтон Кэпиталз 21 12 9 28
4 Вегас Голден Найтс 18 13 5 27
5 Тампа-Бэй Лайтнинг 19 14 5 29
6 Каролина Харрикейнз 21 14 7 29
7 Эдмонтон Ойлерз 24 14 10 28
8 Чикаго Блэкхокс 23 12 11 28
9 Виннипег Джетс 21 13 8 27
10 Нью-Йорк Айлендерс 21 11 10 26
11 Сент-Луис Блюз 22 12 10 26
12 Бостон Брюинз 19 12 7 26
13 Филадельфия Флайерз 18 11 7 25
14 Миннесота Уайлд 19 12 7 25
15 Колорадо Эвеланш 19 11 8 23
16 Монреаль Канадиенс 20 9 11 23
17 Питтсбург Пингвинз 20 11 9 23
18 Калгари Флэймз 23 10 13 22
19 Лос-Анджелес Кингз 20 9 11 22
20 Аризона Койотс 21 9 12 21
21 Коламбус Блю Джэкетс 23 8 15 21
22 Ванкувер Кэнакс 25 9 16 20
23 Нэшвилл Предаторз 21 10 11 20
24 Сан-Хосе Шаркс 19 8 11 18
25 Детройт Ред Уингз 24 7 17 17
26 Оттава Сенаторз 24 8 16 17
27 Нью-Йорк Рейнджерс 19 7 12 17
28 Анахайм Дакс 22 6 16 17
29 Нью-Джерси Дэвилз 17 7 10 16
30 Даллас Старз 16 6 10 16
31 Баффало Сэйбрз 19 6 13 15
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