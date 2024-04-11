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Царукян уверен в победе над Оливейрой. Ду Бронкс — самый серьезный оппонент в его карьере

Прогноз и ставка на бой UFC 300 Чарльз Оливейра — Арман Царукян 14 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Арман Царукян.
Фото Getty Images
У бразильца всего одно поражение в последних 13 боях.

Ночью 14 апреля пройдет юбилейный турнир UFC 300 — в одном из поединков основного карда сойдутся топовые легковесы Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Ивент пройдет в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena», бой бразильца и армянина начнется не раньше 5.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут онлайн-сервис UFC Fight Pass, телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайт Winline.

Чарльз Оливейра

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают Ду Бронкса серьезным андердогом, хотя в рейтинге легкого веса он и находится вышел соперника (первая позиция против четвертой). Коэффициент на победу бразильца — 2.93, что около 32% вероятности. 34-летний боец не так давно даже был чемпионом своего дивизиона — упустил пояс в мае 2022-го из-за перевеса в схватке с Джастином Гейджи.

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Оливейра подошел к поединку с отличной статистикой: одно поражение в последних 13 боях. В предыдущей схватке он закрыл проигрыш Исламу Махачеву эффектным нокаутом Бенеила Дариуша уже в первом раунде, хотя кто-то считал, что иранский американец окончательно выкинет бразильца из титульной гонки. Сейчас Чарльз — первый номер легкого дивизиона, в случае победы он наверняка получит еще один титульный шанс. Их бой с Царукяном носит статус претендентского.

«Когда я побью Чарльза Оливейру, то точно стану главным претендентом. Дана Уайт сказал, что наш бой будет претендентским. Победитель подерется с Исламом, будет это я или Чарльз. Без сомнений», — раскрыл детали соперник Ду Бронкса.

Оливейра крайне редко доводит бои до решений — всего 9% побед в карьере добыл после оглашения вердикта судей. Бразилец обладает отличной техникой джиу-джитсу (21 победа сабмишеном в карьере) и с 2018 года оформил семь выигрышей удушающими. С приемами Ду Бронкса не совладали Дастин Порье, Джастин Гейджи и другие звезды промоушена. Правда, Исламу Махачеву Чарльз тоже уступил, когда соперник перекрыл ему кислород.

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Также бразилец неплохо держится в стойке — 29% побед в карьере добыл нокаутами. А в предыдущих пяти поединках в UFC он эффектно выключил не только Дариуша, но и Майкла Чендлера, который врывался в организацию как один из претендентов на титул в легком весе. За минуту в октагоне Чарльз выбрасывает 3,54 акцентированного удара, зато проводит 2,73 попытки сабмишена в среднем за 15 минут.

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Арман Царукян

По мнению экспертов, Царукян — однозначный фаворит. Поставить на его успех можно с котировкой 1.43, вероятность — приблизительно 67%. Он даже считается главной угрозой чемпионским перспективам Махачева: бойцы стилистически похожи, но Арман моложе (27 лет против 32) и мечтает о реванше — бойцы встречались в апреле 2019-го.

Армянин подошел к поединку после трех побед и, как и Оливейра, в последнем поединке потушил свет Дариушу. Правда, Бенеил, который никогда не претендовал на чемпионский пояс, оказался самой серьезной оппозицией в карьере бойца. При этом поражение от Махачева — не единственное в карьере Царукяна. В июне 2022-го он единогласным решением судей уступил Матеушу Гамроту, — правда, тот вердикт оказался спорным.

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Царукян неплохо смотрится в стойке: в четырех из шести последних схватках в UFC победил нокаутами, а прямо перед Оливейрой потушил Дариуша и Дамира Исмагулова. Также Арман обладает отличными навыками в борьбе: в среднем за 15 минут в октагоне проводит 3,40 тейкдаунов. Впрочем, практически не пытается завершить бой приемами.

«В чем вижу свои козыри? В духе. Оливейра сдается. Он легко сдается, когда ему тяжело. В бою с Махачевым он пропустил. Ислам не успел еще хороший захват сделать, а он уже через секунду стучал. Даже не пытался развернуться. Он просто сломался. Надо доломать его», — поделился Арман.

Возможна ли ничья?

Ни у одного из бойцов в карьере нет ничейных поединков. Поставить на «мирный» результат можно за 57.0.

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Прогнозы на спорт
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
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Бой Гейджи и Холлоуэя — украшение UFC 300. Оба бойца заряжены на нокаут
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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