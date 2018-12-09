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Мини-футбол
21 апр 2022 00:00

«Каждый матч — триллер»

В начальных сериях плей-офф выявилось большое превосходство представителей конференции «Запад», которые взяли верх в шести из восьми противостояний с командами «Востока».
Мини-футбол
5 апр 2022 23:30

17 сезонов праздника

Всероссийский финал Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу», реализуемого АМФР, завершился в Нижегородской области.
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