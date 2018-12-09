Главные новости
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9 июн 16:273
Новости
19 дек 2023 16:26
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Покер Кудзиева принес сборной России по мини-футболу победу над Ираном
11 ноя 2023 23:30
2
В Сочи возбудили уголовное дело в связи со смертью футболиста Лесина
11 окт 2023 09:29
12
Сербский тренер рассказал об увольнении из клуба в Эстонии за пост о Путине
11 июл 2023 01:32
6
«Норманочка» с разгромным счетом уступила в матче за третье место Кубка мира
Статьи
27 ноя 2023 14:50
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Звезды российского и корпоративного футбола сыграли в Сочи
В Сочи прошел корпоративный турнир «Норникеля» по мини-футболу.
14 июн 2022 23:00
9
Эмиль Алиев: «Для многих из нас мини-футбол — дело жизни»
В России завершился очередной мини-футбольный сезон — на редкость напряженный, во многом необычный.
2 июн 2022 23:45
15
«Газпром-Югра» — трехкратный чемпион!
Золото впервые завоевала седьмая команда регулярного чемпионата.
31 мая 2022 23:30
6
Очередной зачет на паркете сдан
Завершился 14-й сезон общероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы».
30 мая 2022 23:00
18
КПРФ-2 — в четвертый раз первый
Завершился интереснейший сезон в ПАРИБЕТ-Высшей лиге.
23 мая 2022 00:00
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Чемпион сложил полномочия
В финале сыграет седьмая команда регулярного чемпионата, разгромившая первую.
Фото
23 мая 2022 00:00
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Тульский «Экспресс-офис» — первый победитель нового турнира
Ассоциация мини-футбола России запустила очередной интересный проект.
11 мая 2022 00:00
6
Первый дубль «Норманочки»
Кубок России — впервые у чемпионок страны из Нижегородской области.
5 мая 2022 00:00
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Полуфиналисты плей-офф определились досрочно
Пятые матчи не понадобились.
28 апр 2022 23:15
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«Норман» штурмует юношеский мини-футбол
Нижегородский коллектив второй сезон подряд стал победителем Спортмастер-Юниорлиги U-18.
28 апр 2022 00:00
13
Большие победы возвращаются на Ямал
«Финал четырех» мини-футбольной Юниорлиги U-16 завершился сенсацией.
21 апр 2022 00:00
11
«Каждый матч — триллер»
В начальных сериях плей-офф выявилось большое превосходство представителей конференции «Запад», которые взяли верх в шести из восьми противостояний с командами «Востока».
19 апр 2022 00:00
20
Фантастический финиш футзального марафона
Регулярный чемпионат завершился голом на последней секунде.
12 апр 2022 00:00
25
Сенсации перед плей-офф
Предпоследний тур регулярного чемпионата побил рекорды непредсказуемости результатов.
11 апр 2022 00:00
12
Победитель регулярного чемпионата не дошел до финала
Золото разыграют «МосПолитех» и «Норманочка».
5 апр 2022 23:30
7
17 сезонов праздника
Всероссийский финал Общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу», реализуемого АМФР, завершился в Нижегородской области.
5 апр 2022 00:00
14
Гости остались без очков
В шести матчах тура побеждали только хозяева.
31 мар 2022 00:00
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На «Востоке» победитель известен. На «Западе» под вопросом
В Восточной конференции регулярный чемпионат уже завершился, а в Западной все решится в последнем, 26-м туре.
30 мар 2022 00:00
11
Чемпион впервые вышел в лидеры
«Синара» вновь на первой строчке в таблице.
22 мар 2022 00:00
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«Синара» забрала трофей у его владельца
Спустя 12 лет клуб из Екатеринбурга во второй раз завоевал Кубок России.
17 мар 2022 00:05
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Будущие звезды зажигаются в «Изумрудном»
Всероссийский финал 5-го сезона Оргхим-Первенства России объединил рекордное число участников.
15 мар 2022 23:10
8
«Запад» по-прежнему сильнее «Востока»
В четвертьфиналах третья и четвертая команды по итогам регулярного чемпионата в конференции «Запад» проверили, возрос ли за год уровень двух лучших команд с «Востока».
15 мар 2022 00:00
18
«Торпедо» отстояло первое место
В прошлом туре нижегородский клуб впервые вырвался в лидеры Париматч-Суперлиги, но мало кто верил, что это надолго.
8 мар 2022 23:50
21
Лидер опять новый. Теперь «Торпедо»
Обзор матчей 13 тура чемпионата России по мини-футболу.
28 фев 2022 00:00
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Русский стиль превзошел бразильский
Встречи чемпионов России двух последних лет — КПРФ и «Синары» — стали противостоянием двух мини-футбольных философий.
22 фев 2022 00:05
22
«Ухта» заслужила уважение
Тур получился трудным для признанных лидеров.
15 фев 2022 00:05
15
«Нижний» все выше и выше
Всего через два дня после завершения Евро-2022 возобновился наш внутренний чемпионат.
7 фев 2022 22:40
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Шестое европейское серебро
Сборная России уступила в финале Евро-2022.
6 фев 2022 22:20
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«Сами себя испугались». Григорий Иванов — о поражении России от Португалии в финале Евро
Наши уступили в решающем матче — 2:4.
6 фев 2022 22:00
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После победы над Украиной Россия упустила золото Евро: вели 2:0, но расклеились и пропустили 4 от Португалии
23 года не можем взять трофей.
6 фев 2022 21:20
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Россия проиграла Португалии в финале Евро-2022. Онлайн-трансляция
Главный матч чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме.
6 фев 2022 18:50
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Украина после поражения от России развалилась в матче за бронзу. Испания уверенно выиграла медали Евро
В матче за третье место на Евро-2022 по мини-футболу Испания завоевала бронзовые медали, обыграв команду Украины — 4:1.
6 фев 2022 15:15
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Даже меньше одной десятой от Дзюбы. Какие зарплаты в футзале и сколько россияне получат за золото Евро?
Сегодня в финале наши сыграют с Португалией.
5 фев 2022 12:30
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«Было противно, будто животных привели на трибуну». Что на Украине пишут о матче с Россией и поведении болельщиков
Гордятся своей командой.
4 фев 2022 22:15
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«Украинцы дают интервью на русском. Никто не обязан предавать язык ради политической фигни». Взгляд из Киева на матч с Россией
Известный украинский журналист Артем Франков — о полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.