Мбаппе и Левандовски готовят пушки к новой разборке. «Барселону» и «ПСЖ» ждет результативный вечер

За 11 матчей команды забили меньше двух мячей только три раза.

16 апреля «Барселона» сыграет против «ПСЖ» в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды сойдутся на арене «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Футбол» и сайт matchtv.ru. Первая встреча в Париже завершилась победой каталонцев (3:2).

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» 16 апреля 2024 года

Букмекерская компания Winline считает блауграну фаворитом. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 2.22, вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья доступна за 3.90 (24%), выигрыш гостей — за 3.10 (31%).

«Барселона» не уступила «ПСЖ» в семи из 10 прошлых матчей, в пяти из которых была сильнее. Считаете, что на этот раз парижане оставят каталонцев без победы? Х2 можно взять за 1.73.

На обмен голами предлагают поставить за 1.43, обратный рынок дали за 2.84.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51, ТМ 2.5 — за 2.60.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков, — 1:1 за 6.60.

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«Барселона» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 16 апреля 2024 года

Каталонцы не проиграли в 13 матчах подряд во всех турнирах — серия стартовала 31 января. На этом отрезке у блауграны 10 побед. Сейчас клуб идет на втором месте в ла лиге, но судьба титула фактически решена — отставание от «Реала» составляет восемь очков. За серебро «Барселона» конкурировала с «Жироной», но после прошлого тура оторвалась от нее на пять баллов.

В Лиге чемпионов каталонцы выступают намного успешнее. На групповом этапе заняли первое место в квартете с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». Команда Хави выиграла четыре матча, а в двух уступила: «Шахтеру» (0:1) и «Антверпену» (2:3).

В 1/8 финала «Барса» встретилась с «Наполи». В первой игре упустила победу на выезде (1:1), но при родных фанатах проблем не испытала (3:1). В четвертьфинале попался уже хорошо знакомый соперник — «ПСЖ». На «Парк де Пренс» команды, как всегда, выдали перестрелку. Сине-гранатовые дважды выходили вперед силами Рафиньи, но Усман Дембеле и Витинья восстанавливали статус-кво. Решающий мяч забил Андреас Кристенсен на 77-й минуте.

Кубок Испании блауграна покинула в январе, проиграв будущему триумфатору — «Атлетику» (2:4).

Лучший бомбардир сине-гранатовых — Роберт Левандовски. Поляк оформил 20 результативных ударов и девять ассистов во всех турнирах. На втором месте по гол+пас — Рафинья (8+10).

«ПСЖ» в чемпионате Франции приближается к очередному титулу. За 28 туров команда Луиса Энрике уступила лишь однажды и рванула в 10-очковый отрыв от идущего вторым «Бреста». Красно-синие забили больше всех в лиге 1 (65) и обладают третьей по надежности обороной (24 пропущенных мяча). В Кубке Франции «Париж» вышел в финал, где встретится с «Лионом».

В Лиге чемпионов «Сен-Жермен» выступает не так ровно. На групповом этапе занял второе место в квартете с «Боруссией», «Ньюкаслом» и «Миланом». Парижане проиграли «сорокам» (1:4) и россонери (1:2), а с «Дортмундом» и теми же англичанами разделили очки. Пары побед хватило для выхода в плей-офф. В 1/8 финала «ПСЖ» выбил «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1).

До домашнего поражения от «Барселоны» в первом четвертьфинале «Париж» шел на беспроигрышной серии во всех турнирах из 27 матчей, лишь восемь из которых — ничейные.

Лучший бомбардир команды — Килиан Мбаппе, у которого 39 мячей и девять голевых передач во всех турнирах. Лучший ассистент — Усман Дембеле, раздавший 13 результативных пасов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Барселона» — «ПСЖ»

У «Барселоны» точно не выйдут на поле двое травмированных: Гави и Алехандро Бальде. Из-за перебора карточек Хави потерял еще двоих: Серджи Роберто и Андреаса Кристенсена.

У «ПСЖ» также двое пациентов: Серхио Рико и Преснель Кимпембе не сыграют в Каталонии. Дисквалификаций нет.

«Барселона» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

Команды сыграли между собой 13 раз за 29 лет: 13 поединков состоялись в Лиге чемпионов, один — в Кубке кубков, а еще был товарищеский матч. За 11 столкновений в ЛЧ в XXI веке «Барселона» победила в пяти встречах, «ПСЖ» — в трех, а еще три завершились вничью. Разборки соперников выделяются очень высокой результативностью. За 11 матчей забили меньше двух мячей на двоих только трижды. Зато в восьми случаях — четыре или больше.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «ПСЖ»

Парижане обязаны отыгрываться после домашнего поражения, и у них в составе есть козырь — один из лучших форвардов мира и бомбардиров топ-5 лиг Килиан Мбаппе. В то же время «Барселона» пропустила в 73% матчей этого сезона, а из-за перебора карточек потеряла Роберто и Кристенсена. Каталонцы не отличились лишь в одном из 30 прошлых матчей во всех турнирах. А история встреч говорит о том, что команды регулярно пробивают «верх» по голам. В этот раз ситуация повторится.

Рекомендованная ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.60.

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