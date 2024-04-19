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Сегодня, 14:15

«Краснодар» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 19 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Факел» 19 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Джон Кордоба («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

В 25-м туре РПЛ идущий вторым «Краснодар» сойдется с «Факелом» из нижней половины таблицы. Команды встретятся 19 апреля на стадионе «Краснодар», матч начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
19 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, хозяева — однозначные фавориты: поставить на них можно с коэффициентом 1.66, что составляет приблизительно 59% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.60 (16%) — это наименее реалистичный исход поединка. Ничья идет за 3.85 (25%).

Вероятность того, что «Факел» не проиграет, оценена в 2.28. При этом «быки» не победили соперника ни в одном из четырех матчей в истории противостояния.

Три наиболее ожидаемых экспертами итога встречи отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 и 1:1 — за 6.20;

Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» — «Факел»: «быки» ни разу в истории не побеждали команду из Воронежа

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.99, обратная опция дана за 1.82.

Комбинированный вариант на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» можно взять за привлекательные 2.43.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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