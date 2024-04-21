«Зенит» — «Оренбург»: питерцы не обыграли «горожан» в двух матчах подряд
21 апреля «Зенит» встретит «Оренбург» в 25-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч! Премьер», matchtv.ru и сайте компании Winline. Эфир стартует в 16.10 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе хозяев. На успех парней Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.20 (18%), триумф гостей — за 9.60 (9%).
«Оренбург» не проиграл «Зениту» в двух встречах подряд. Верите, что удачная серия команды Давида Деограсии продолжится? Тогда возьмите Х2 за 3.37.
Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен результативными ударами идет за 2.14, обратный рынок получил котировку 1.69.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход дан коэффициент 5.20.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Оренбург»
При родных фанатах сине-бело-голубые победили в пяти из семи матчей в РПЛ и дважды сыграли вничью. При этом четыре последние домашние встречи питерцы завершили всухую. А «Оренбург» они обыграли семь раз из девяти. Но гости тоже не так просты: в пяти предыдущих выездах в чемпионате из семи «горожане» пропустили не больше одного мяча. Триумф «Зенита» вряд ли будет разгромным.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2