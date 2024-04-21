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Сегодня, 10:15

«Зенит» — «Оренбург»: питерцы не обыграли «горожан» в двух матчах подряд

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Густаво Мантуан («Зенит»).
Фото Global Look Press

21 апреля «Зенит» встретит «Оренбург» в 25-м туре РПЛ. Поединок пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч! Премьер», matchtv.ru и сайте компании Winline. Эфир стартует в 16.10 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в победе хозяев. На успех парней Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.34, вероятность такого исхода — примерно 73%. Ничья доступна за 5.20 (18%), триумф гостей — за 9.60 (9%).

«Оренбург» не проиграл «Зениту» в двух встречах подряд. Верите, что удачная серия команды Давида Деограсии продолжится? Тогда возьмите Х2 за 3.37.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен результативными ударами идет за 2.14, обратный рынок получил котировку 1.69.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход дан коэффициент 5.20.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Оренбург»

При родных фанатах сине-бело-голубые победили в пяти из семи матчей в РПЛ и дважды сыграли вничью. При этом четыре последние домашние встречи питерцы завершили всухую. А «Оренбург» они обыграли семь раз из девяти. Но гости тоже не так просты: в пяти предыдущих выездах в чемпионате из семи «горожане» пропустили не больше одного мяча. Триумф «Зенита» вряд ли будет разгромным.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.08.

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«Пари НН» — «Динамо»: москвичи пропустили в 11 выездах из 12
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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