Игрок букмекера поставил 400 000 рублей на победу «Сочи» над «Спартаком» и выиграл 1 280 000

В минувшие выходные в России завершился 24-й тур РПЛ. Он был ознаменован рядом интересных моментов: «Сочи» отобрал очки у «Спартака», «Зенит» оторвался от «Краснодара» в чемпионской гонке, а ЦСКА и «Локомотив» выдали огненное московское дерби. Букмекерская компания PARI рассказала о самых крупных матчах по объему ставок и прибыли.

По итогам 24-го тура положение дел в турнирной таблице РПЛ остается практически неизменным. «Зенит» сумел увеличить отрыв от «Краснодара», обыграв «быков» в главном матче сезона. «Динамо» все еще замыкает топ-3, однако очередное поражение поставило бело-голубых в опасное положение — «Локомотив» и ЦСКА приблизились к команде Марцела Лички на расстояние одного очка.

«Спартак» уступил свое место «Крыльям Советов» — теперь самарцы занимают шестую строчку в турнирной таблице, тогда как красно-белые разместились на седьмой позиции.

Самые крупные матчи по обороту и прибыли

Главным событием 24-го тура закономерно стал матч «Краснодара» с «Зенитом». Фактически это была решающая схватка за чемпионский титул. На ключевую игру сезона пришелся 21% от общего оборота ставок на весь тур.

«Быки» открыли счет и удерживали преимущество до конца первого тайма. Тем не менее во второй половине подопечные Сергея Семака смогли сперва сравнять счет, а затем вырваться вперед и в итоге победить со счетом 2:1. Благодаря важному триумфу «Зенит» увеличил отрыв от «Краснодара» до четырех очков и практически гарантировал себе чемпионство в этом сезоне.

Вторым по значимости и интересу стало московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА, на которое пришлось 17% от всего оборота ставок на тур. В первом тайме был забит всего один гол, однако во второй половине матча соперники устроили голевую перестрелку и закончили со счетом 3:3. Эта игра стала самой результативной встречей команд с 2000 года, а также наиболее результативной ничьей за всю историю их противостояния.

Замыкает тройку самых популярных матчей тура встреча «Сочи» и «Спартака», в которой южане выиграли с минимальным счетом, отправив главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля в отставку. На эту игру пришлось 14% от общего объема пари, принятых на 24-й тур.

Меньше всего ставок в денежном выражении БК приняла на матчи «Ахмат» — «Балтика» (1:7), «Оренбург» — «Пари НН» (3:1) и «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0). В сумме на эти матчи приходится менее 25% оборота.

Самую крупную прибыль букмекеру принесли матчи «Сочи» — «Спартак», «Урал» — «Динамо» (2:1) и «Факел» — «Ростов» (0:1). Наиболее удачным для компании оказался матч в Сочи — на него приходится 33% прибыли по ставкам за весь 24-й тур.

В свою очередь, клиенты удачно прогнозировали развитие событий в матчах «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и «Ахмат» — «Балтика».

Заметные выигрыши клиентов

Один из самых крупных выигрышей по ставкам на матчи 24-го тура составил 1 462 704 рубля. Игрок заключил пари на сумму 74 400 рублей, собрав экспресс из трех матчей РПЛ и сделав по две ставки на фолы и ауты в каждом из них. Коэффициенты всех событий были не выше 1.70, но суммарный коэффициент купона составил 19.66. Некоторые ставки в экспрессе прошли буквально «по краю», однако в итоге клиенту удалось получить крупный выигрыш.

Другой клиент превратил 400 000 рублей в 1 280 000 рублей, поставив на победу «Сочи» в матче со «Спартаком». Игрока не смутило, что южане считались аутсайдерами с коэффициентом 3.20. Смелую ставку оправдал марокканский защитник сочинцев Яхья Аттият-Алла, который забил единственный гол в матче на 76-й минуте встречи.

Другой игрок получил выигрыш 1 127 121 рубль. Он поставил 543 451 рубль на победу «Ростова» в матче с «Факелом». Ставка была сделана в лайве в конце первого тайма. К этому моменту на табло все еще горели нули, однако клиента привлек коэффициент 2.60 на успех ростовчан. К счастью для игрока, на 83-й минуте игры «Ростову» все же удалось забить и выиграть матч. Автором гола стал бразильский нападающий желто-синих Роналдо.

К сожалению, не все крупные ставки имели удачный исход. Так, один из клиентов поставил 1 000 000 рублей на победу «Факела» в матче с «Ростовом». Такой же суммой другой игрок подкреплял свою веру в «Краснодар» в матче с «Зенитом».

Как изменились котировки по сравнению с прошлым туром

Победа «Зенита» над «Краснодаром» обрушила коэффициент на чемпионство подопечных Сергея Семака — теперь он составляет 1.11 вместо 1.35. А вот коэффициент на победу «быков», напротив, взлетел с 3.70 до 9.00. Котировки на победу большинства остальных участников чемпионата также растут в геометрической прогрессии. Так, коэффициент на чемпионство «Динамо» вырос с 17.0 до 40.0. Такой же коэффициент сыграет в случае победы ЦСКА, хотя раньше этот показатель составлял 75.0. Чемпионство «Локомотива» все еще котируется за 100, а вот коэффициент на победу «Спартака» вырос до 200.