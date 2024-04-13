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«Кадис» — «Барселона»: каталонцы пропустили в 73% матчей — им забьет и аутсайдер

Прогноз на матч ла лиги «Кадис» — «Барселона» 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Ламин Ямаль («Барселона»).
Фото Getty Images

13 апреля в 31-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Кадису». Встреча на стадионе «Рамон де Карранса» начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире. Команды рассудит бригада арбитров под руководством Хуана Сантаны.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
13 апр, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Барселона

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в триумфе блауграны. На «Барсу» дан коэффициент 1.78, что составляет около 55% вероятности. А на успех хозяев — 4.80 (19%). Ничья оценена в 3.70 (26%).

Каталонцы победили в трех поединках с «Кадисом» подряд. На сенсационное непоражение хозяев предложено сыграть за 2.09.

На обмен голами можно поставить за 1.84, обратный рынок идет за 1.96. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.85.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 1:1 за 6.00.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). В 2024-м «Арсенал» не обыграл в АПЛ только «Ман Сити». А Сака проводит лучший сезон в жизни

Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Барселона»

«Кадис» отличился в трех последних матчах при родных фанатах, при этом «Барселона» пропустила в 73% встреч этого сезона. Команда Хави, скорее всего, победит, но мотивация хозяев в борьбе за выживание и худая оборона каталонцев намекают на забитые мячи от обеих сторон.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.84.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Кадис
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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