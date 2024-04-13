13 апреля в 31-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Кадису». Встреча на стадионе «Рамон де Карранса» начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире. Команды рассудит бригада арбитров под руководством Хуана Сантаны.

Аналитики букмекерской компании Winline уверены в триумфе блауграны. На «Барсу» дан коэффициент 1.78, что составляет около 55% вероятности. А на успех хозяев — 4.80 (19%). Ничья оценена в 3.70 (26%).

Каталонцы победили в трех поединках с «Кадисом» подряд. На сенсационное непоражение хозяев предложено сыграть за 2.09.

На обмен голами можно поставить за 1.84, обратный рынок идет за 1.96. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.85.

По версии аналитиков Winline, самый вероятный счет игры — 1:1 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Барселона»

«Кадис» отличился в трех последних матчах при родных фанатах, при этом «Барселона» пропустила в 73% встреч этого сезона. Команда Хави, скорее всего, победит, но мотивация хозяев в борьбе за выживание и худая оборона каталонцев намекают на забитые мячи от обеих сторон.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.84.

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