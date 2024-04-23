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«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Бобровский вновь остановит Кучерова

Прогноз на матч Кубка Стэнли «Флорида» — «Тампа-Бэй» 24 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).
Фото Getty Images

24 апреля «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Представители «Востока» начнут игру на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «пантер» больше шансов на победу в основное время: это событие предложили с котировкой 2.00, что составляет около 49% вероятности. Выигрыш «молний» доступен за 3.45 (27%), коэффициент на ничью — 3.80 (24%).

Триумф «Флориды» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.56, та же опция на «Тампу» дана за 2.42.

Также представлен широкий выбор ставок на успех одной из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.51, Ф2(0) — за 2.53;

• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.57.

Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.79, ТМ 5.5 — за 2.01.

Поставить на наличие дополнительного времени можно за 4.10, вариант «овертайма не будет» оценили в 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Флорида» закончила регулярный чемпионат в статусе команды с лучшей обороной. В среднем за игру «Пантерз» пропустили 2,41 шайбы и в первой встрече с «Тампой» вновь показали хороший перформанс в защите, позволив сопернику лишь невзрачные 19 бросков в створ. «Молнии» отличились дважды, причем вторую шайбу оформили за 10 секунд до финальной сирены, играя вшестером, — еще один показатель того, насколько у подопечных Пола Мориса все было под контролем. Также в шести из 10 последних очных поединков «Лайтнинг» забили сопернику не больше двух раз.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (2.5) за 1.78.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
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 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
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