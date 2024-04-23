«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Бобровский вновь остановит Кучерова
24 апреля «Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Представители «Востока» начнут игру на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у «пантер» больше шансов на победу в основное время: это событие предложили с котировкой 2.00, что составляет около 49% вероятности. Выигрыш «молний» доступен за 3.45 (27%), коэффициент на ничью — 3.80 (24%).
Триумф «Флориды» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.56, та же опция на «Тампу» дана за 2.42.
Также представлен широкий выбор ставок на успех одной из команд с учетом форы:
• Ф1(0) — за 1.51, Ф2(0) — за 2.53;
• Ф1(-1.5) — за 2.40, Ф2(+1.5) — за 1.57.
Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.79, ТМ 5.5 — за 2.01.
Поставить на наличие дополнительного времени можно за 4.10, вариант «овертайма не будет» оценили в 1.24.
Прогноз и ставка на матч «Флорида» — «Тампа-Бэй»
«Флорида» закончила регулярный чемпионат в статусе команды с лучшей обороной. В среднем за игру «Пантерз» пропустили 2,41 шайбы и в первой встрече с «Тампой» вновь показали хороший перформанс в защите, позволив сопернику лишь невзрачные 19 бросков в створ. «Молнии» отличились дважды, причем вторую шайбу оформили за 10 секунд до финальной сирены, играя вшестером, — еще один показатель того, насколько у подопечных Пола Мориса все было под контролем. Также в шести из 10 последних очных поединков «Лайтнинг» забили сопернику не больше двух раз.
Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (2.5) за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2