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Сегодня, 21:45

«Волна поддержки» в финале плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ: отправь послание любимому клубу

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Авторы самых оригинальных «волн» получат спортивные трофеи и внимание целого стадиона.

В рамках плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ лига и ее титульный партнер компания FONBET запускают проект «Волна поддержки». Болельщики могут отправить клубам, которые остались в розыгрыше Кубка Гагарина, вдохновляющие и поддерживающие послания.

Чтобы стать участником «Волны поддержки», нужно зарегистрироваться на сайте. Пользователи смогут выбрать дизайн для послания, а также посмотреть обращения других болельщиков. Авторов самых оригинальных «волн» экспертное жюри наградит призами. 20 лучших получат кастомные хоккейные клюшки с уникальным дизайном и внимание хоккейной арены — их напутствия покажут во время финальных матчей на экранах медиакубов.

800 пользователей смогут забрать постеры со своей «волной» и развернуть их на трибунах. Плакаты будут выдавать в специальных зонах рядом с аренами финальных игр. Заключительные матчи состоятся во второй половине апреля.

В жюри — звезды спорта: основатель YouTube-проекта и медиахоккейного коллектива Hockey Brothers Денис Качин, чемпионка мира по художественной гимнастике и ведущая «Матч ТВ» Анжелика Стубайло, хоккеист и эксперт шоу «Это хоккей, брат» Никита Филатов. Лучшие послания эксперты объявят на сайте, следите за новостями.

К «Волне поддержки» уже присоединились инфлюенсеры и спортсмены: актер сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев, лайфстайл-блогер Ильяс Рабаданов, музыкант Тимур Сорокин, инфлюенсер Влад Михайлевский и актер Данила Якушев.

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«Реал» всего в девятый раз за 300 матчей идет аутсайдером домашнего матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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