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«Барселона» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 16 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» 16 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Жюль Кунде и Нуну Мендеш («ПСЖ» — «Барселона»).
Фото Getty Images

16 апреля «ПСЖ» навестит «Барселону» в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов. Дома команда Луиса Энрике уступила (2:3). Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Иштван Ковач из Румынии. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
ПСЖ

Специалисты букмекерской компании Winline отдали предпочтение сине-гранатовым: взять успех «Барселоны» предложили с коэффициентом 2.25, это около 37% вероятности. Ничью оценили в 3.95 (30%). Победа команды Луиса Энрике доступна за 3.00 (33%).

Считаете, что «ПСЖ не уступит в основное время? Поставить на опцию Х2 можно за 1.71.

Тотал больше трех голов представлен за 1.70, ТМ 3 — за 2.16. «Обе забьют» идет за 1.40, обратный вариант — за 2.95.

В каждой домашней встрече нынешней ЛЧ парни Хави отличились как минимум дважды. Продолжение тренда и ТБ 1.5 мяча в исполнении каталонцев имеется за 1.75.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» уволил Абаскаля, чтобы встряхнуть команду перед ответкой с «Зенитом» в Кубке. Но красно-белых это не спасет

Аналитики не верят в то, что игра перейдет в дополнительное время, и дали рынок «овертайма не будет» за 1.15. На то, что поединок не закончится по итогам 90 минут, выставили котировку 4.70.

Три самых вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на победу «Барсы» или ничью:

  • 1:1 — за 7.00;

  • 2:1 — за 8.40;

  • 2:2 — за 9.60.

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ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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ЦСКА — «Балтика»: где смотреть матч Кубка России 16 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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