«Барселона» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 16 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
16 апреля «ПСЖ» навестит «Барселону» в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов. Дома команда Луиса Энрике уступила (2:3). Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Иштван Ковач из Румынии. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.45 мск.
Специалисты букмекерской компании Winline отдали предпочтение сине-гранатовым: взять успех «Барселоны» предложили с коэффициентом 2.25, это около 37% вероятности. Ничью оценили в 3.95 (30%). Победа команды Луиса Энрике доступна за 3.00 (33%).
Считаете, что «ПСЖ не уступит в основное время? Поставить на опцию Х2 можно за 1.71.
Тотал больше трех голов представлен за 1.70, ТМ 3 — за 2.16. «Обе забьют» идет за 1.40, обратный вариант — за 2.95.
В каждой домашней встрече нынешней ЛЧ парни Хави отличились как минимум дважды. Продолжение тренда и ТБ 1.5 мяча в исполнении каталонцев имеется за 1.75.
Аналитики не верят в то, что игра перейдет в дополнительное время, и дали рынок «овертайма не будет» за 1.15. На то, что поединок не закончится по итогам 90 минут, выставили котировку 4.70.
Три самых вероятных результата противостояния, по версии экспертов, указывают на победу «Барсы» или ничью:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6