«Челси» получил пятерку от «Арсенала» и теперь едет к «Астон Вилле», которая бьется за ЛЧ. Интрига — вернется ли Палмер
27 апреля в 35-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Челси». Клубы встретятся на стадионе «Вилла Парк» в 22.00 по московскому времени. Английский футбол в России легально не показывают.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 27 апреля 2024 года
Эксперты букмекерской компании Winline верят в бирмингемцев чуть больше. На победу коллектива Унаи Эмери дали коэффициент 2.24, что соответствует 43% вероятности результата. Ничья доступна за 3.70 (26%), а успех лондонцев — за 3.10 (31%).
В АПЛ «Челси» не выиграл в пяти выездах подряд. Непоражение (Х2) синих в новом визите к соперникам идет за 4.49.
Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.42, ТМ 2.5 — в 2.70.
Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга. Опция «обе забьют» предложена за 1.35, обратный рынок — за 3.04.
Ничья 1:1 — самый вероятный итог встречи, уверены специалисты компании Winline. Такое событие можно сыграть за 6.80.
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«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 27 апреля 2024 года
Коллектив Унаи Эмери во второй половине сезона выступает менее стабильно, чем в первой. В начале года они выиграли всего в двух матчах из семи. Но с середины февраля ситуация устаканилась: лишь три поражения за 14 встреч (восемь побед и три ничьи). Причем в позапрошлом туре «вилланы» пригвоздили даже «Арсенал» (2:0).
Парни Эмери замыкают топ-4, отставая от лидирующей троицы на семь баллов и на шесть очков опережая «Тоттенхэм». Правда, у бирмингемцев на две игры больше, чем у «шпор».
«Львы» — одна из самых забивающих команд сезона (71). Больше голов только у той же супертройки: «Сити» (76), «Ливерпуля» (75) и «Арсенала» (82). Но и пропустила «Астон Вилла» немало (50) — в первой семерке только «Ньюкаслу» залетело больше (52).
Из Кубка Англии парни Эмери вылетели в феврале, проиграв «Челси» (1:3), а Кубок лиги покинули еще в сентябре. Зато «Вилла» — единственный английский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках: в 1/4 финала Лиги конференций она прошла «Лилль» (2:1, 1:2, 4:3 пен.) и в полуфинале сразится с «Олимпиакосом».
В атаке бирмингемцев действует несколько голевых станков. Главная звезда команды — Олли Уоткинс с 26 забитыми мячами и 12 ассистами во всех турнирах. Еще один лидер атаки — Леон Бэйли (14+13). На третьем месте — Дуглас Луис (10+10).
«Челси» в прошлом туре сорвал беспроигрышную серию в АПЛ из восьми матчей (по четыре победы и ничьи). При этом футбол был бодрый — в семи из восьми встреч залетало от четырех голов и больше. Это помогло коллективу Маурисио Почеттино подняться на девятое место в таблице. Но в прошлом туре их уничтожил «Арсенал» (0:5).
В остальных турнирах синие тоже потерпели крах. В финале Кубка лиги проиграли «Ливерпулю» (0:1), а в Кубке Англии добрались до полуфинала, но уступили «Манчестер Сити» (0:1).
Лучший в атаке «Челси» — Коул Палмер (23+13 во всех турнирах). Второй игрок по баллам за результативность — Николас Джексон (13+5). На третьей строчке — Рахим Стерлинг (8+8).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Астон Вилла» — «Челси»
У «вилланов» нет удалений, зато трое футболистов на больничном. Из-за травм выпали Джейкоб Рэмзи, Бубакар Камара и Алекс Морено.
У «Челси» несколько фигурантов недоступны с прошлого года: Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Ромео Лавиа, Рис Джеймс, а Кристофер Нкунку получил травму в феврале. На этой неделе к ним добавились Мало Густо, Бен Чилвелл и Коул Палмер. У последнего лишь простуда, поэтому все надеются на его возвращение к выезду в Бирмингем.
«Астон Вилла» — «Челси»: статистика личных встреч
За последние 10 матчей во всех турнирах синие взяли верх четыре раза. «Львы» оказались сильнее в трех встречах. Еще три поединка завершились вничью. В АПЛ команды сходились 147 раз: 60 побед у «Челси», 54 — у «Виллы», в 33 встречах разошлись «миром».
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Челси»
Обе команды выступают чрезвычайно результативно. У «Виллы» семь из 10 прошлых встреч пробили «верх» по голам. А у синих на том же отрезке ставка на ТБ 3.5 мяча прошла в девяти поединках. В феврале соперники столкнулись в Кубке Англии и тоже выдали яркий перформанс — «Челси» победил (3:1). К тому же «львы» — один из самых забивных коллективов сезона, а больше лондонцев в первой десятке пропустил только «Вест Хэм».
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.07.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
9
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3