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«Челси» получил пятерку от «Арсенала» и теперь едет к «Астон Вилле», которая бьется за ЛЧ. Интрига — вернется ли Палмер

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 27 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Коул Палмер («Челси»).
Фото Getty Images
Юри Тилеманс и Энцо Фернандес («Астон Вилла» — «Челси»).
Фото Getty Images
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В девяти из 10 недавних встреч синих забито четыре мяча и больше.

27 апреля в 35-м туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет с «Челси». Клубы встретятся на стадионе «Вилла Парк» в 22.00 по московскому времени. Английский футбол в России легально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси» 27 апреля 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в бирмингемцев чуть больше. На победу коллектива Унаи Эмери дали коэффициент 2.24, что соответствует 43% вероятности результата. Ничья доступна за 3.70 (26%), а успех лондонцев — за 3.10 (31%).

В АПЛ «Челси» не выиграл в пяти выездах подряд. Непоражение (Х2) синих в новом визите к соперникам идет за 4.49.

Тотал больше 2.5 гола оценили в 1.42, ТМ 2.5 — в 2.70.

Аналитики не сомневаются, что команды огорчат друг друга. Опция «обе забьют» предложена за 1.35, обратный рынок — за 3.04.

Ничья 1:1 — самый вероятный итог встречи, уверены специалисты компании Winline. Такое событие можно сыграть за 6.80.

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«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 27 апреля 2024 года

Коллектив Унаи Эмери во второй половине сезона выступает менее стабильно, чем в первой. В начале года они выиграли всего в двух матчах из семи. Но с середины февраля ситуация устаканилась: лишь три поражения за 14 встреч (восемь побед и три ничьи). Причем в позапрошлом туре «вилланы» пригвоздили даже «Арсенал» (2:0).

Парни Эмери замыкают топ-4, отставая от лидирующей троицы на семь баллов и на шесть очков опережая «Тоттенхэм». Правда, у бирмингемцев на две игры больше, чем у «шпор».

«Львы» — одна из самых забивающих команд сезона (71). Больше голов только у той же супертройки: «Сити» (76), «Ливерпуля» (75) и «Арсенала» (82). Но и пропустила «Астон Вилла» немало (50) — в первой семерке только «Ньюкаслу» залетело больше (52).

Из Кубка Англии парни Эмери вылетели в феврале, проиграв «Челси» (1:3), а Кубок лиги покинули еще в сентябре. Зато «Вилла» — единственный английский клуб, который продолжает борьбу в еврокубках: в 1/4 финала Лиги конференций она прошла «Лилль» (2:1, 1:2, 4:3 пен.) и в полуфинале сразится с «Олимпиакосом».

В атаке бирмингемцев действует несколько голевых станков. Главная звезда команды — Олли Уоткинс с 26 забитыми мячами и 12 ассистами во всех турнирах. Еще один лидер атаки — Леон Бэйли (14+13). На третьем месте — Дуглас Луис (10+10).

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«Челси» в прошлом туре сорвал беспроигрышную серию в АПЛ из восьми матчей (по четыре победы и ничьи). При этом футбол был бодрый — в семи из восьми встреч залетало от четырех голов и больше. Это помогло коллективу Маурисио Почеттино подняться на девятое место в таблице. Но в прошлом туре их уничтожил «Арсенал» (0:5).

В остальных турнирах синие тоже потерпели крах. В финале Кубка лиги проиграли «Ливерпулю» (0:1), а в Кубке Англии добрались до полуфинала, но уступили «Манчестер Сити» (0:1).

Лучший в атаке «Челси» — Коул Палмер (23+13 во всех турнирах). Второй игрок по баллам за результативность — Николас Джексон (13+5). На третьей строчке — Рахим Стерлинг (8+8).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Астон Вилла» — «Челси»

У «вилланов» нет удалений, зато трое футболистов на больничном. Из-за травм выпали Джейкоб Рэмзи, Бубакар Камара и Алекс Морено.

У «Челси» несколько фигурантов недоступны с прошлого года: Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Ромео Лавиа, Рис Джеймс, а Кристофер Нкунку получил травму в феврале. На этой неделе к ним добавились Мало Густо, Бен Чилвелл и Коул Палмер. У последнего лишь простуда, поэтому все надеются на его возвращение к выезду в Бирмингем.

«Астон Вилла» — «Челси»: статистика личных встреч

За последние 10 матчей во всех турнирах синие взяли верх четыре раза. «Львы» оказались сильнее в трех встречах. Еще три поединка завершились вничью. В АПЛ команды сходились 147 раз: 60 побед у «Челси», 54 — у «Виллы», в 33 встречах разошлись «миром».

Юри Тилеманс и Энцо Фернандес («Астон Вилла» — «Челси»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Челси»

Обе команды выступают чрезвычайно результативно. У «Виллы» семь из 10 прошлых встреч пробили «верх» по голам. А у синих на том же отрезке ставка на ТБ 3.5 мяча прошла в девяти поединках. В феврале соперники столкнулись в Кубке Англии и тоже выдали яркий перформанс — «Челси» победил (3:1). К тому же «львы» — один из самых забивных коллективов сезона, а больше лондонцев в первой десятке пропустил только «Вест Хэм».

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.07.

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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
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16
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