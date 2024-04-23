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После вылета «Сити» из ЛЧ исход чемпионской гонки предрешен. Пеп не допустит провала на финише сезона АПЛ

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
Рубен Диаш и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images
Йошко Гвардиол и Симон Адингра («Манчестер Сити» — «Брайтон»).
Фото Getty Images
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При этом четыре из шести оставшихся туров «горожане» проведут на выезде.

25 апреля «Манчестер Сити» навестит «Брайтон» в отложенной игре 29-го тура АПЛ. Поединок состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум». Арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
25 апр, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей явными фаворитами: поставить на триумф команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 65% вероятности результата. Выигрыш «чаек» предложили за 6.40 (15%). Ничью — за 5.00 (20%).

В первом круге «Сити» победил «Брайтон» на «Этихаде» (2:1). Верите, что дома парни Роберто де Дзерби наберут очки? Хватайте опцию 1X за 2.81.

Ф1(+1.5) идет за 1.72, Ф2(-1.5) доступна за 2.09.

Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.47, обратный вариант — 2.57.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.63, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.24.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу манкунианцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.40.

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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 25 апреля 2024 года

После вылета из Лиги чемпионов команда Пепа Гвардиолы все-таки получила свою порцию счастья — дожала «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии и теперь поборется за трофей с «Манчестер Юнайтед». Решающий матч пройдет 25 мая на «Уэмбли» — через неделю стадион примет финал ЛЧ, который небесно-голубые посмотрят по телевизору.

«Горожане» пробились в финал Кубка во второй раз подряд — такого не случалось с середины 1950-х. Символично, что в 2023-м тоже встречались с «МЮ» — победу принес дубль Илкая Гюндогана (2:1). А еще «Ман Сити» обновил клубный рекорд по числу матчей без поражений — после успеха в поединке с «Челси» их стало 29. Ничьих на этом отрезке всего шесть. Статистика не учитывает серии пенальти, поэтому в нее вошла и ответка с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ (1:1, 3:4 пен). Если смотреть только на основное время, то в последний раз манкунианцы уступили еще в 2023-м — шестого декабря в гостях у «Астон Виллы» (0:1).

Рубен Диаш и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images

До финала Кубка у команды Пепа Гвардиолы будет возможность полностью сконцентрироваться на чемпионской гонке. В этом сезоне борьба за титул выдалась невероятно захватывающей, и с недавних пор преимуществом в ней завладели небесно-голубые. На позапрошлых выходных «Арсенал» и «Ливерпуль» синхронно оступились — дома влетели «Астон Вилле» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:1). Теперь по потерянным очкам лидирует «Сити» — опережает конкурентов на два балла.

Манкунианцам осталось шесть игр — пять наравне с соперниками плюс перенесенный матч из-за полуфинала Кубка Англии. Причем на «Этихаде» предстоит лишь две встречи — с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». Также «горожане» навестят «Брайтон», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Тоттенхэм».

Первый выезд из оставшихся четырех не готовит «Сити» трудностей. В десяти предыдущих поединках во всех турнирах у парней Роберто де Дзерби всего две победы — обе с минимальным счетом (1:0), над «Ноттингемом» из подвала таблицы АПЛ и «Ромой» в мало что решавшей ответке 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре «чайки» крупно сгорели в Риме (0:4).

В последней домашней игре «Брайтон» тоже получил разгром — от конкурента «Сити» по чемпионской гонке, «Арсенала» (0:3). В выходные парни Де Дзерби отдыхали — должны были принимать «Челси» в очередном туре премьер-лиги, но синие оказались заняты в полуфинале Кубка.

Антонио Рюдигер. «Реал» выжил в матче с «Ман Сити» и пробился в полуфинал ЛЧ. Клиент FONBET заработал на этом состояние

Травмы и дисквалификации перед матчем «Брайтон» — «Манчестер Сити»

У «горожан» вызывает вопросы состояние Эрлина Холанна — норвежец получил травму в игре против «Реала», пропустил полуфинал Кубка с «Челси» и вряд ли восстановится к выезду на «Фолмер AMEX Стэдиум».

В лазарете «чаек» числятся трое — Солли Марч, Джек Хиншелвуд и Каору Митома.

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В первом круге небесно-голубые выиграли на «Этихаде» (2:1), но прошлый визит на «Фолмер AMEX Стэдиум» закончился для них потерей очков. Было это во втором круге минувшего сезона (1:1). Однако если брать общую историю противостояния в премьер-лиге, то здесь у манкунианцев ощутимое превосходство — 15 побед при трех ничьих и трех успехах «чаек».

Йошко Гвардиол и Симон Адингра («Манчестер Сити» — «Брайтон»).
Фото Getty Images

Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

Очные поединки соперников — практически стопроцентная гарантия результативных перформансов, команды пробили «верх» по голам в восьми случаях из 10. Что касается исхода, то в успехе команды Пепа Гвардиолы сомневаться не приходится: «горожане» всегда монструозны на заключительном отрезке сезона, а «чайки» в слишком кислом состоянии, чтобы этому помешать.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 мяча за 1.92.

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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
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Кирилл Гоцук

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