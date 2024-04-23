После вылета «Сити» из ЛЧ исход чемпионской гонки предрешен. Пеп не допустит провала на финише сезона АПЛ
25 апреля «Манчестер Сити» навестит «Брайтон» в отложенной игре 29-го тура АПЛ. Поединок состоится на «Фолмер AMEX Стэдиум». Арбитр Джарред Джиллетт даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline считают гостей явными фаворитами: поставить на триумф команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 65% вероятности результата. Выигрыш «чаек» предложили за 6.40 (15%). Ничью — за 5.00 (20%).
В первом круге «Сити» победил «Брайтон» на «Этихаде» (2:1). Верите, что дома парни Роберто де Дзерби наберут очки? Хватайте опцию 1X за 2.81.
Ф1(+1.5) идет за 1.72, Ф2(-1.5) доступна за 2.09.
Специалисты не сомневаются, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.47, обратный вариант — 2.57.
Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.63, сыграть на «обе забьют — нет» можно за 2.24.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 2:0 в пользу манкунианцев. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.40.
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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча АПЛ 25 апреля 2024 года
После вылета из Лиги чемпионов команда Пепа Гвардиолы все-таки получила свою порцию счастья — дожала «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии и теперь поборется за трофей с «Манчестер Юнайтед». Решающий матч пройдет 25 мая на «Уэмбли» — через неделю стадион примет финал ЛЧ, который небесно-голубые посмотрят по телевизору.
«Горожане» пробились в финал Кубка во второй раз подряд — такого не случалось с середины 1950-х. Символично, что в 2023-м тоже встречались с «МЮ» — победу принес дубль Илкая Гюндогана (2:1). А еще «Ман Сити» обновил клубный рекорд по числу матчей без поражений — после успеха в поединке с «Челси» их стало 29. Ничьих на этом отрезке всего шесть. Статистика не учитывает серии пенальти, поэтому в нее вошла и ответка с «Реалом» в 1/4 финала ЛЧ (1:1, 3:4 пен). Если смотреть только на основное время, то в последний раз манкунианцы уступили еще в 2023-м — шестого декабря в гостях у «Астон Виллы» (0:1).
До финала Кубка у команды Пепа Гвардиолы будет возможность полностью сконцентрироваться на чемпионской гонке. В этом сезоне борьба за титул выдалась невероятно захватывающей, и с недавних пор преимуществом в ней завладели небесно-голубые. На позапрошлых выходных «Арсенал» и «Ливерпуль» синхронно оступились — дома влетели «Астон Вилле» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:1). Теперь по потерянным очкам лидирует «Сити» — опережает конкурентов на два балла.
Манкунианцам осталось шесть игр — пять наравне с соперниками плюс перенесенный матч из-за полуфинала Кубка Англии. Причем на «Этихаде» предстоит лишь две встречи — с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». Также «горожане» навестят «Брайтон», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Тоттенхэм».
Первый выезд из оставшихся четырех не готовит «Сити» трудностей. В десяти предыдущих поединках во всех турнирах у парней Роберто де Дзерби всего две победы — обе с минимальным счетом (1:0), над «Ноттингемом» из подвала таблицы АПЛ и «Ромой» в мало что решавшей ответке 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре «чайки» крупно сгорели в Риме (0:4).
В последней домашней игре «Брайтон» тоже получил разгром — от конкурента «Сити» по чемпионской гонке, «Арсенала» (0:3). В выходные парни Де Дзерби отдыхали — должны были принимать «Челси» в очередном туре премьер-лиги, но синие оказались заняты в полуфинале Кубка.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Брайтон» — «Манчестер Сити»
У «горожан» вызывает вопросы состояние Эрлина Холанна — норвежец получил травму в игре против «Реала», пропустил полуфинал Кубка с «Челси» и вряд ли восстановится к выезду на «Фолмер AMEX Стэдиум».
В лазарете «чаек» числятся трое — Солли Марч, Джек Хиншелвуд и Каору Митома.
«Брайтон» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
В первом круге небесно-голубые выиграли на «Этихаде» (2:1), но прошлый визит на «Фолмер AMEX Стэдиум» закончился для них потерей очков. Было это во втором круге минувшего сезона (1:1). Однако если брать общую историю противостояния в премьер-лиге, то здесь у манкунианцев ощутимое превосходство — 15 побед при трех ничьих и трех успехах «чаек».
Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»
Очные поединки соперников — практически стопроцентная гарантия результативных перформансов, команды пробили «верх» по голам в восьми случаях из 10. Что касается исхода, то в успехе команды Пепа Гвардиолы сомневаться не приходится: «горожане» всегда монструозны на заключительном отрезке сезона, а «чайки» в слишком кислом состоянии, чтобы этому помешать.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 мяча за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2