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«Ливерпуль» — «Аталанта»: где смотреть матч Лиги Европы 11 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта» 11 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Фото Getty Images

11 апреля «Ливерпуль» примет «Аталанту» в первой встрече 1/4 финала Лиги Европы. Турецкий арбитр Халил Мелер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе «Энфилд». Телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 21.45 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Аталанта

Эксперты букмекерской компании Winline ждут победы красных: этот исход оценили коэффициентом 1.34, вероятность — примерно 71%. Ничья доступна за 5.80 (17%), триумф «Аталанты» — за 8.40 (12%).

Если верите в сенсацию, хватайте непоражение бергамасков за 3.43.

Специалисты ждут результативной перестрелки: на тотал больше трех голов предложили котировку 1.66, на ТМ 3 — за 2.18.

Опцию «обе забьют» в линии дали за 1.71, обратный рынок — за 2.13.

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Прежде «Ливерпуль» и «Аталанта» пересекались только на групповой стадии ЛЧ-2020/21 — мерсисайдцы дважды выиграли всухую (5:0 и 2:0). Еще один поединок без пропущенных мячей в их исполнении идет за 2.26.

Успех парней Юргена Клоппа с форой (-1.5) можно взять за 1.86. Фора (+1.5) на черно-синих ждет вас за 1.95.

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Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
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«Ливерпуль» — «Аталанта»: Миранчук и компания приехали на «Энфилд» не ради экскурсии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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