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Сегодня, 08:15

«Краснодар» — «Факел»: «быки» ни разу в истории не побеждали команду из Воронежа

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Факел» 19 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эдуард Сперцян («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

19 апреля «Краснодар» и «Факел» сойдутся в 25-м туре чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
19 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Факел

Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: победа «быков» предложена с котировкой 1.66, вероятность — около 59%. Выигрыш коллектива из Воронежа доступен за 5.60 (16%), «мирный» результат можно взять с меньшим коэффициентом 3.85 (25%).

Вероятность того, что «Факел» не проиграет, оценена в 2.28. При этом «быки» не победили соперника ни в одном из четырех матчей в истории противостояния.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство «Краснодара»:

• 1:0 — за 5.40;

• 2:0 и 1:1 — за одинаковые 6.20;

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.76.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.99, опция «обе забьют — нет» дана за 1.82.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел»

Ранее команды встречались всего четыре раза — ни один из этих матчей не закончился в пользу «быков» (три ничьи и поражение). В первом круге текущего сезона воронежцы на родном стадионе удержали нули на табло. Возможно, удачная серия «Факела» продлится. «Краснодар» находится в вялой форме: в шести последних играх победил только однажды и даже поменял главного тренера. Подопечные Сергея Ташуева в предыдущих 16 поединках РПЛ лишь однажды проиграли с отставанием больше чем в один мяч. И в принципе уступают редко — в прошлых 14 турах это случилось всего три раза.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1) за 1.70.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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