«Краснодар» — «Факел»: «быки» ни разу в истории не побеждали команду из Воронежа
19 апреля «Краснодар» и «Факел» сойдутся в 25-м туре чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало — в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 18.50 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline считают хозяев серьезными фаворитами: победа «быков» предложена с котировкой 1.66, вероятность — около 59%. Выигрыш коллектива из Воронежа доступен за 5.60 (16%), «мирный» результат можно взять с меньшим коэффициентом 3.85 (25%).
Вероятность того, что «Факел» не проиграет, оценена в 2.28. При этом «быки» не победили соперника ни в одном из четырех матчей в истории противостояния.
Три наиболее ожидаемых экспертами исхода поединка отражают превосходство «Краснодара»:
• 1:0 — за 5.40;
• 2:0 и 1:1 — за одинаковые 6.20;
Тотал больше 2.5 гола идет за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.76.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.99, опция «обе забьют — нет» дана за 1.82.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Факел»
Ранее команды встречались всего четыре раза — ни один из этих матчей не закончился в пользу «быков» (три ничьи и поражение). В первом круге текущего сезона воронежцы на родном стадионе удержали нули на табло. Возможно, удачная серия «Факела» продлится. «Краснодар» находится в вялой форме: в шести последних играх победил только однажды и даже поменял главного тренера. Подопечные Сергея Ташуева в предыдущих 16 поединках РПЛ лишь однажды проиграли с отставанием больше чем в один мяч. И в принципе уступают редко — в прошлых 14 турах это случилось всего три раза.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1) за 1.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6