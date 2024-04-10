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Сегодня, 08:15

«Атлетико» — «Боруссия»: очередной матч ЛЧ в Мадриде получится горячим

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд 10 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Антуан Гризманн («Атлетико»).
Фото Getty Images

10 апреля в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов сойдутся «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Поединок состоится на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада арбитров под руководством итальянца Марко Гуиды. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.55 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
10 апр, 22:00. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Боруссия Д

Эксперты букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: взять триумф «Атлетико» можно с коэффициентом 1.82, что составляет около 53% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.60 (21%), на ничью предложена котировка 3.80 (26%).

Знаете, кто пробьется в полуфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. Успех мадридцев дан за 1.56, проход «Боруссии» оценен в 2.57.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.86.

Обмен результативными ударами идет за 1.83, обратный рынок — за 1.99.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики из Winline выставили коэффициент 6.00.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Боруссия» Дортмунд

Мадридцы великолепно выступают в Лиге чемпионов на своем поле — не уступили в девяти встречах подряд, пять из которых выиграли. При этом еврокубковые матчи с их участием складываются результативно — минимум три мяча забито в основное время в пяти из семи прошлых игр. А обмен голами случился в семи из 10.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

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ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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