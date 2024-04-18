18 апреля «Вест Хэм» сыграет в ответном четвертьфинале Лиги Европы против «Байера». Поединок состоится на стадионе «Лондон» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ». Старт трансляции — в 21.55 мск. В Леверкузене «аптекари» победили (2:0).

Аналитики Winline назвали гостей ярко выраженными фаворитами. На триумф команды Хаби Алонсо предложен коэффициент 1.96, что соответствует 50% вероятности. Ничья после 90 минут игры идет за 3.85 (24%), успех лондонцев — за схожие 3.70 (26%).

На выход «аптекарей» в полуфинал предложена котировка 1.35, на парней Дэвида Мойеса — 3.20.

Если «Вест Хэм» не проиграет, то прервет победную серию «Байера» из восьми матчей во всех турнирах. На это событие (1Х) можно сыграть за 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.27.

Победа «молотков» с форой (0) оценена по 2.62. Та же опция на успех гостей — по 1.45.

На обмен голами дан коэффициент 1.52, обратный рынок идет за 2.48.

Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 6.40.

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