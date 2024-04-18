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«Вест Хэм» — «Байер»: где смотреть матч Лиги Европы 18 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер» 18 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Майкл Антонио и Натан Телла («Байер» — «Вест Хэм»).
Фото Getty Images

18 апреля «Вест Хэм» сыграет в ответном четвертьфинале Лиги Европы против «Байера». Поединок состоится на стадионе «Лондон» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ». Старт трансляции — в 21.55 мск. В Леверкузене «аптекари» победили (2:0).

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ливерпуль

Аналитики Winline назвали гостей ярко выраженными фаворитами. На триумф команды Хаби Алонсо предложен коэффициент 1.96, что соответствует 50% вероятности. Ничья после 90 минут игры идет за 3.85 (24%), успех лондонцев — за схожие 3.70 (26%).

На выход «аптекарей» в полуфинал предложена котировка 1.35, на парней Дэвида Мойеса — 3.20.

Если «Вест Хэм» не проиграет, то прервет победную серию «Байера» из восьми матчей во всех турнирах. На это событие (1Х) можно сыграть за 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.27.

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Победа «молотков» с форой (0) оценена по 2.62. Та же опция на успех гостей — по 1.45.

На обмен голами дан коэффициент 1.52, обратный рынок идет за 2.48.

Самый вероятный счет в основное время — 1:1. Сыграть на этот результат по итогам 90 минут можно за 6.40.

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«Аталанта» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги Европы 18 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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