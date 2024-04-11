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«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз на матч Кубка Гагарина 11 апреля 2024 года

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист» 11 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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«Автомобилист» — «Металлург».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

11 апреля «Металлург» и «Автомобилист» сойдутся в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — пока в противостоянии ничья (2:2). Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск» с 16.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании Winline выше оценили шансы хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.07, вероятность — примерно 48%. Выигрыш екатеринбуржцев предложен с котировкой 3.40 (28%), ничья идет за 3.95 (24%).

Триумф «Магнитки» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.60, этот рынок на «Автомобилист» дан за 2.35.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.54, Ф2(0) — за 2.49;

• Ф1(-1.5) — за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.44.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.86, ТМ 4.5 — за 1.95.

Вероятность овертайма оценена в 3.95, обратный рынок идет за 1.26.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Автомобилист»

«Магнитка» умеет пользоваться преимуществом домашних трибун: в текущем плей-офф отдала лишь два из восьми домашних матчей, а по итогам регулярного сезона вообще оказалась лучшей по набранным очкам на родной арене (55). К тому же «Металлург» имеет преимущество над «Автомобилистом» в личных встречах — в предыдущих 10 поединках одержал восемь побед.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» за 2.07.

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«ПСЖ» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги чемпионов 10 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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