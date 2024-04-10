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Гаэль Монфис — Даниил Медведев: грунт снова испортит настроение первой ракетке России

Прогноз на матч «мастерса» в Монте-Карло Гаэль Монфис — Даниил Медведев 10 апреля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 апреля во втором круге «мастерса» в Монте-Карло Даниил Медведев сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Первый для россиянина грунтовый матч сезона стартует не ранее 15.00 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан в букмекерской компании Winline. Счет личных встреч — 2-1 в пользу Монфиса.

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Аналитики букмекерской компании Winline считают Медведева фаворитом матча. На победу россиянина предложено поставить за коэффициент 1.39, вероятность этого исхода — примерно 72%. Успех его соперника котируется за 3.05 (28%).

Тотал больше 22.5 гейма можно оформить за 2.02, ТМ 22.5 — за 1.78.

Победа Медведева с форой (-3.5) гейма доступна за 1.89, триумф Монфиса с гандикапом (+3.5) — за 1.91.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу российского игрока за 2.05.

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Прогноз и ставка на матч Гаэль Монфис — Даниил Медведев

Уж очень высокий коэффициент на победу Монфиса в предстоящей встрече, хотя всем известно, как тяжело порой даются Медведеву матчи на грунте. А этот для него будет дебютным на покрытии в этом сезоне. Пусть и в «родном» Монако, но все же — пока Даниил войдет в ритм, пока заново подружится с кортом, рискует стать отстающим. Тем более Гаэль — цепкий игрок, которого будут очень активно поддерживать местные болельщики. Все это не на пользу Медведеву.

Рекомендуемая ставка: Монфис выиграет хотя бы сет за 1.72.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Гаэль Монфис
Даниил Медведев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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