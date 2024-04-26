Мбаппе в шаге от последнего чемпионства с «ПСЖ». Кузяев может поставить ему подножку

Правда, команда Далера всухую проиграла шесть из 13 последних встреч.

27 апреля в 31-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» столкнется с «Гавром». Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Гавр» 27 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами поединка. На победу парней Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 1.30, что составляет около 76% вероятности. Ничья оценена в 6.00 (15%), а успех «Гавра» — в 9.40 (9%).

Столичная команда выиграла в восьми очных встречах подряд. На окончание неудачной серии гостей (Х2) дали котировку 3.66.

ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Обмен забитыми мячами идет за 1.95, обратный рынок — за 1.84.

Самый вероятный счет, по мнению специалистов из Winline, — 2:0 в пользу «ПСЖ» за 5.80.

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«ПСЖ» — «Гавр»: прогноз и анализ матча 31-го тура лиги 1 27 апреля 2024 года

Парижане в шаге от очередного чемпионского титула — им достаточно одной победы в четырех матчах. За 30 туров парни Луиса Энрике проиграли только раз и на 11 очков оторвались от «Монако». Красно-синие забили больше всех в лиге 1 (73), у них третья по надежности оборона (26 пропущенных мячей).

В Кубке Франции «Сен-Жермен» вышел в финал, где встретится с «Лионом». В Лиге чемпионов у клуба тоже все отлично: в четвертьфинале выбили «Барселону», обменявшись выездными победами (2:3 на «Парк де Пренс», 4:1 на «Олимпик Льюис Компанис»). Кстати, до домашнего поражения от каталонцев красно-синие шли на беспроигрышной серии из 27 матчей во всех турнирах, лишь восемь из которых — ничейные. В полуфинале парижан ждет дортмундская «Боруссия».

Лучший бомбардир команды — Килиан Мбаппе, у которого 43 мяча и 10 голевых передач во всех турнирах. Лучший ассистент — Усман Дембеле, раздавший 14 результативных пасов.

«Гавр» идет на 16-м месте в опасной близости от зоны прямого вылета — от нее команду Далера Кузяева отделяют всего два очка. Это результат чудовищной неудачной серии, которая длится с конца января. За 13 матчей во всех турнирах парни Луки Элснера победили всего однажды, зато уступили в девяти встречах. Шесть из них проиграли всухую.

Нападение «Гавра» — одно из худших в лиге 1. У клуба 27 забитых мячей — меньше только у глухого аутсайдера «Клермона» (21). При этом Кузяев и компания пропустили меньше всех во второй половине таблицы (38).

С бомбардирами при такой атаке тоже все кисло. В активе лучшего снайпера коллектива Эммануэля Сабби всего пять голов за 29 матчей. У Мохамеда Байо, Набиля Алиуи и Андре Айю — по четыре. Далер Кузяев с тремя точными попаданиями и двумя ассистами считается третьим среди лучших игроков команды по баллам за результативность.

Далер Кузяев («Гавр»). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем «ПСЖ» — «Гавр»

У «ПСЖ» двое травмированных, с потерей которых команда давно справилась. Больше года назад Преснел Кимпембе порвал кресты и до сих пор не вернулся на поле. А в феврале этого года вылетел вратарь Серхио Рико. Дисквалификаций нет.

В лазарете «Гавра» также числятся двое: запасной форвард Энди Логбо повредил кресты в марте, а основной защитник Готье Льорис (младший брат Уго) потянул заднюю поверхность бедра в начале апреля. Дисквалификаций тоже нет.

«ПСЖ» — «Гавр»: статистика личных встреч

В первом круге чемпионата Франции «ПСЖ» выиграл всухую (2:0). В 2023-м команды провели товарищескую игру, в которой парижане оказались сильнее с тем же счетом. А в другой предсезонной встрече в 2020-м «Гавр» был испепелен (9:0).

Выборка из 10 последних поединков соперников в официальных турнирах растянулась на 26 лет. В восьми из них победил «Париж», и всего два триумфа на счету «Гавра» — в 1998-м (2:0) и 1999-м (3:1).

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Гавр»

Команды находятся не просто в разных весовых категориях — они практически занимаются разными видами спорта. В том, что лучшая атака чемпионата уничтожит одного из аутсайдеров лиги 1, вряд ли кто-то сомневается. Тем более что такой легкий соперник может принести парижанам титул. Единственная интрига — отличатся ли Кузяев и партнеры хотя бы раз. Но вряд ли: у «Гавра» одно из самых застенчивых нападений Франции. В шести из 13 последних матчей парни Элснера не оформили ни одного мяча. И в этот раз они снова уйдут без гола.

Рекомендуемая ставка: забьет только «ПСЖ» за 2.07.

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