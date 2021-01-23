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Футбол Англии. Новости

«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл»

01:28   Футбол // Англия

«Манчестер Сити» обыграл «Челтенхэм» в Кубке Англии

23 января 2021, 22:28   Футбол // Англия

«Вест Хэм» обыграл «Донкастер» в Кубке Англии

23 января 2021, 19:55   Футбол // Англия

Два клуба АПЛ, «Ювентус» и «Бавария» претендуют на Дембеле

23 января 2021, 19:18   Футбол // Англия 1

Артета отреагировал на слухи о переходе Эдегора в «Арсенал»

23 января 2021, 17:58   Футбол // Англия

Артета прокомментировал вылет «Арсенала» от «Саутгемптона» в Кубке Англии

23 января 2021, 17:48   Футбол // Англия

Хазенхюттль доволен игрой «Саутгемптона» в матче с «Арсеналом»

23 января 2021, 17:45   Футбол // Англия

Уорд-Проуз считает, что «Саутгемптон» заслуженно обыграл «Арсенал»

23 января 2021, 17:32   Футбол // Англия

«Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

23 января 2021, 17:06   Футбол // Англия 1

Анчелотти не считает «Эвертон» участником чемпионской гонки

23 января 2021, 16:33   Футбол // Англия

Овчинников сожалеет, что Чалов не уехал в АПЛ

23 января 2021, 15:24   Футбол // Англия 1

«Лестер» интересуется форвардом «Селтика»

23 января 2021, 15:00   Футбол // Англия

Артета объяснил, почему Обамеянг не сыграет в матче Кубка Англии против «Саутгемптона»

23 января 2021, 14:49   Футбол // Англия

Сократис продолжит карьеру в «Лацио»

23 января 2021, 14:37   Футбол // Англия

Sky Sports: «Астон Вилла» согласовала трансфер хавбека «Марселя» Сансона

23 января 2021, 13:47   Футбол // Англия

Клопп: «Не буду плакать как пятилетний ребенок, если «Ливерпуль» не купит защитника зимой»

23 января 2021, 13:38   Футбол // Англия 1

Моуринью отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма» к Ингсу

23 января 2021, 13:26   Футбол // Англия

«Челси» не отпустил Эмерсона в «Вест Хэм»

23 января 2021, 13:20   Футбол // Англия

«Арсенал» интересуется защитником «Саутгемптона»

23 января 2021, 12:58   Футбол // Англия

Эдегор не сможет дебютировать за «Арсенал» в январе в случае перехода

23 января 2021, 12:35   Футбол // Англия

«Вулверхэмптон» арендовал Виллиана Жозе у «Реала Сосьедада»

23 января 2021, 12:33   Футбол // Англия

Уилшир заявил, что с Езилом несправедливо обошлись в «Арсенале»

23 января 2021, 12:14   Футбол // Англия 1

«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днем рождения

23 января 2021, 10:46   Футбол // Англия 1

Главный тренер сборной Норвегии анонсировал переход Эдегора в «Арсенал»

23 января 2021, 10:07   Футбол // Англия 1

Шевченко может заменить Лэмпарда в «Челси»

23 января 2021, 09:53   Футбол // Англия

«Вест Хэм» хочет продлить контракт с Дэвидом Мойесом

23 января 2021, 08:46   Футбол // Англия

Гвардьола рассказал, сколько пропустит де Брейне

23 января 2021, 04:59   Футбол // Англия 1

«Манчестер Юнайтед» отправит Пеллистри в Испанию

23 января 2021, 03:58   Футбол // Англия

«Вулверхэмптон» с минимальным счетом победил клуб шестого дивизиона

23 января 2021, 00:43   Футбол // Англия

Бывший тренер сборной Ирландии возглавил «Кардифф»

22 января 2021, 23:57   Футбол // Англия
Бесценная лига

Турниры

Положение команд
Команды И В Н П +/- О
1 МЮ 19 12 4 3 36-25 40
2 Ман. Сити 18 11 5 2 31-13 38
3 Лестер 19 12 2 5 35-21 38
4 Ливерпуль 19 9 7 3 37-22 34
5 Тоттенхэм 18 9 6 3 33-17 33
6 Эвертон 17 10 2 5 28-21 32
7 Вест Хэм 19 9 5 5 27-22 32
8 Астон Вилла 17 9 2 6 31-18 29
9 Челси 19 8 5 6 33-23 29
10 Саутгемптон 18 8 5 5 26-21 29
11 Арсенал 19 8 3 8 23-19 27
12 Лидс 18 7 2 9 30-34 23
13 Кр. Пэлас 19 6 5 8 22-33 23
14 Вулверхэмптон 19 6 4 9 21-29 22
15 Бернли 18 5 4 9 10-22 19
16 Ньюкасл 19 5 4 10 18-32 19
17 Брайтон 19 3 8 8 22-29 17
18 Фулхэм 18 2 6 10 15-27 12
19 В. Бромвич 19 2 5 12 15-43 11
20 Шеффилд Юн. 19 1 2 16 10-32 5
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