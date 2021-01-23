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Опросы
«Астон Вилла» обыграла «Ньюкасл»
01:28
Футбол
//
Англия
«Манчестер Сити» обыграл «Челтенхэм» в Кубке Англии
23 января 2021, 22:28
Футбол
//
Англия
«Вест Хэм» обыграл «Донкастер» в Кубке Англии
23 января 2021, 19:55
Футбол
//
Англия
Два клуба АПЛ, «Ювентус» и «Бавария» претендуют на Дембеле
23 января 2021, 19:18
Футбол
//
Англия
1
Артета отреагировал на слухи о переходе Эдегора в «Арсенал»
23 января 2021, 17:58
Футбол
//
Англия
Артета прокомментировал вылет «Арсенала» от «Саутгемптона» в Кубке Англии
23 января 2021, 17:48
Футбол
//
Англия
Хазенхюттль доволен игрой «Саутгемптона» в матче с «Арсеналом»
23 января 2021, 17:45
Футбол
//
Англия
Уорд-Проуз считает, что «Саутгемптон» заслуженно обыграл «Арсенал»
23 января 2021, 17:32
Футбол
//
Англия
«Саутгемптон» выбил «Арсенал» из Кубка Англии
23 января 2021, 17:06
Футбол
//
Англия
1
Анчелотти не считает «Эвертон» участником чемпионской гонки
23 января 2021, 16:33
Футбол
//
Англия
Овчинников сожалеет, что Чалов не уехал в АПЛ
23 января 2021, 15:24
Футбол
//
Англия
1
«Лестер» интересуется форвардом «Селтика»
23 января 2021, 15:00
Футбол
//
Англия
Артета объяснил, почему Обамеянг не сыграет в матче Кубка Англии против «Саутгемптона»
23 января 2021, 14:49
Футбол
//
Англия
Сократис продолжит карьеру в «Лацио»
23 января 2021, 14:37
Футбол
//
Англия
Sky Sports: «Астон Вилла» согласовала трансфер хавбека «Марселя» Сансона
23 января 2021, 13:47
Футбол
//
Англия
Клопп: «Не буду плакать как пятилетний ребенок, если «Ливерпуль» не купит защитника зимой»
23 января 2021, 13:38
Футбол
//
Англия
1
Моуринью отреагировал на слухи об интересе «Тоттенхэма» к Ингсу
23 января 2021, 13:26
Футбол
//
Англия
«Челси» не отпустил Эмерсона в «Вест Хэм»
23 января 2021, 13:20
Футбол
//
Англия
«Арсенал» интересуется защитником «Саутгемптона»
23 января 2021, 12:58
Футбол
//
Англия
Эдегор не сможет дебютировать за «Арсенал» в январе в случае перехода
23 января 2021, 12:35
Футбол
//
Англия
«Вулверхэмптон» арендовал Виллиана Жозе у «Реала Сосьедада»
23 января 2021, 12:33
Футбол
//
Англия
Уилшир заявил, что с Езилом несправедливо обошлись в «Арсенале»
23 января 2021, 12:14
Футбол
//
Англия
1
«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днем рождения
23 января 2021, 10:46
Футбол
//
Англия
1
Главный тренер сборной Норвегии анонсировал переход Эдегора в «Арсенал»
23 января 2021, 10:07
Футбол
//
Англия
1
Шевченко может заменить Лэмпарда в «Челси»
23 января 2021, 09:53
Футбол
//
Англия
«Вест Хэм» хочет продлить контракт с Дэвидом Мойесом
23 января 2021, 08:46
Футбол
//
Англия
Гвардьола рассказал, сколько пропустит де Брейне
23 января 2021, 04:59
Футбол
//
Англия
1
«Манчестер Юнайтед» отправит Пеллистри в Испанию
23 января 2021, 03:58
Футбол
//
Англия
«Вулверхэмптон» с минимальным счетом победил клуб шестого дивизиона
23 января 2021, 00:43
Футбол
//
Англия
Бывший тренер сборной Ирландии возглавил «Кардифф»
22 января 2021, 23:57
Футбол
//
Англия
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17 тур
18 тур
19 тур
12.09 / 14:30
Фулхэм
-
Арсенал
0 : 3
12.09 / 17:00
Кр. Пэлас
-
Саутгемптон
1 : 0
12.09 / 19:30
Ливерпуль
-
Лидс
4 : 3
12.09 / 22:00
Вест Хэм
-
Ньюкасл
0 : 2
13.09 / 16:00
В. Бромвич
-
Лестер
0 : 3
13.09 / 18:30
Тоттенхэм
-
Эвертон
0 : 1
14.09 / 20:00
Шеффилд Юн.
-
Вулверхэмптон
0 : 2
14.09 / 22:15
Брайтон
-
Челси
1 : 3
12.01 / 23:15
Бернли
-
МЮ
0 : 1
20.01 / 21:00
Ман. Сити
-
Астон Вилла
2 : 0
19.09 / 14:30
Эвертон
-
В. Бромвич
5 : 2
19.09 / 17:00
Лидс
-
Фулхэм
4 : 3
19.09 / 19:30
МЮ
-
Кр. Пэлас
1 : 3
19.09 / 22:00
Арсенал
-
Вест Хэм
2 : 1
20.09 / 14:00
Саутгемптон
-
Тоттенхэм
2 : 5
20.09 / 16:00
Ньюкасл
-
Брайтон
0 : 3
20.09 / 18:30
Челси
-
Ливерпуль
0 : 2
20.09 / 21:00
Лестер
-
Бернли
4 : 2
21.09 / 20:00
Астон Вилла
-
Шеффилд Юн.
1 : 0
21.09 / 22:15
Вулверхэмптон
-
Ман. Сити
1 : 3
26.09 / 14:30
Брайтон
-
МЮ
2 : 3
26.09 / 17:00
Кр. Пэлас
-
Эвертон
1 : 2
26.09 / 19:30
В. Бромвич
-
Челси
3 : 3
26.09 / 22:00
Бернли
-
Саутгемптон
0 : 1
27.09 / 14:00
Шеффилд Юн.
-
Лидс
0 : 1
27.09 / 16:00
Тоттенхэм
-
Ньюкасл
1 : 1
27.09 / 18:30
Ман. Сити
-
Лестер
2 : 5
27.09 / 21:00
Вест Хэм
-
Вулверхэмптон
4 : 0
28.09 / 19:45
Фулхэм
-
Астон Вилла
0 : 3
28.09 / 22:00
Ливерпуль
-
Арсенал
3 : 1
3.10 / 14:30
Челси
-
Кр. Пэлас
4 : 0
3.10 / 17:00
Эвертон
-
Брайтон
4 : 2
3.10 / 19:30
Лидс
-
Ман. Сити
1 : 1
3.10 / 22:00
Ньюкасл
-
Бернли
3 : 1
4.10 / 14:00
Лестер
-
Вест Хэм
0 : 3
4.10 / 14:00
Саутгемптон
-
В. Бромвич
2 : 0
4.10 / 16:00
Арсенал
-
Шеффилд Юн.
2 : 1
4.10 / 16:00
Вулверхэмптон
-
Фулхэм
1 : 0
4.10 / 18:30
МЮ
-
Тоттенхэм
1 : 6
4.10 / 21:15
Астон Вилла
-
Ливерпуль
7 : 2
17.10 / 14:30
Эвертон
-
Ливерпуль
2 : 2
17.10 / 17:00
Челси
-
Саутгемптон
3 : 3
17.10 / 19:30
Ман. Сити
-
Арсенал
1 : 0
17.10 / 22:00
Ньюкасл
-
МЮ
1 : 4
18.10 / 14:00
Шеффилд Юн.
-
Фулхэм
1 : 1
18.10 / 16:00
Кр. Пэлас
-
Брайтон
1 : 1
18.10 / 18:30
Тоттенхэм
-
Вест Хэм
3 : 3
18.10 / 21:15
Лестер
-
Астон Вилла
0 : 1
19.10 / 19:30
В. Бромвич
-
Бернли
0 : 0
19.10 / 22:00
Лидс
-
Вулверхэмптон
0 : 1
23.10 / 22:00
Астон Вилла
-
Лидс
0 : 3
24.10 / 14:30
Вест Хэм
-
Ман. Сити
1 : 1
24.10 / 17:00
Фулхэм
-
Кр. Пэлас
1 : 2
24.10 / 19:30
МЮ
-
Челси
0 : 0
24.10 / 22:00
Ливерпуль
-
Шеффилд Юн.
2 : 1
25.10 / 17:00
Саутгемптон
-
Эвертон
2 : 0
25.10 / 19:30
Вулверхэмптон
-
Ньюкасл
1 : 1
25.10 / 22:15
Арсенал
-
Лестер
0 : 1
26.10 / 20:30
Брайтон
-
В. Бромвич
1 : 1
26.10 / 23:00
Бернли
-
Тоттенхэм
0 : 1
30.10 / 23:00
Вулверхэмптон
-
Кр. Пэлас
2 : 0
31.10 / 15:30
Шеффилд Юн.
-
Ман. Сити
0 : 1
31.10 / 18:00
Бернли
-
Челси
0 : 3
31.10 / 20:30
Ливерпуль
-
Вест Хэм
2 : 1
1.11 / 15:00
Астон Вилла
-
Саутгемптон
3 : 4
1.11 / 17:00
Ньюкасл
-
Эвертон
2 : 1
1.11 / 19:30
МЮ
-
Арсенал
0 : 1
1.11 / 22:15
Тоттенхэм
-
Брайтон
2 : 1
2.11 / 20:30
Фулхэм
-
В. Бромвич
2 : 0
2.11 / 23:00
Лидс
-
Лестер
1 : 4
6.11 / 20:30
Брайтон
-
Бернли
0 : 0
6.11 / 23:00
Саутгемптон
-
Ньюкасл
2 : 0
7.11 / 15:30
Эвертон
-
МЮ
1 : 3
7.11 / 18:00
Кр. Пэлас
-
Лидс
4 : 1
7.11 / 20:30
Челси
-
Шеффилд Юн.
4 : 1
7.11 / 23:00
Вест Хэм
-
Фулхэм
1 : 0
8.11 / 15:00
В. Бромвич
-
Тоттенхэм
0 : 1
8.11 / 17:00
Лестер
-
Вулверхэмптон
1 : 0
8.11 / 19:30
Ман. Сити
-
Ливерпуль
1 : 1
8.11 / 22:15
Арсенал
-
Астон Вилла
0 : 3
21.11 / 15:30
Ньюкасл
-
Челси
0 : 2
21.11 / 18:00
Астон Вилла
-
Брайтон
1 : 2
21.11 / 20:30
Тоттенхэм
-
Ман. Сити
2 : 0
21.11 / 23:00
МЮ
-
В. Бромвич
1 : 0
22.11 / 15:00
Фулхэм
-
Эвертон
2 : 3
22.11 / 17:00
Шеффилд Юн.
-
Вест Хэм
0 : 1
22.11 / 19:30
Лидс
-
Арсенал
0 : 0
22.11 / 22:15
Ливерпуль
-
Лестер
3 : 0
23.11 / 20:30
Бернли
-
Кр. Пэлас
1 : 0
23.11 / 23:00
Вулверхэмптон
-
Саутгемптон
1 : 1
27.11 / 23:00
Кр. Пэлас
-
Ньюкасл
0 : 2
28.11 / 15:30
Брайтон
-
Ливерпуль
1 : 1
28.11 / 18:00
Ман. Сити
-
Бернли
5 : 0
28.11 / 20:30
Эвертон
-
Лидс
0 : 1
28.11 / 23:00
В. Бромвич
-
Шеффилд Юн.
1 : 0
29.11 / 17:00
Саутгемптон
-
МЮ
2 : 3
29.11 / 19:30
Челси
-
Тоттенхэм
0 : 0
29.11 / 22:15
Арсенал
-
Вулверхэмптон
1 : 2
30.11 / 20:30
Лестер
-
Фулхэм
1 : 2
30.11 / 23:00
Вест Хэм
-
Астон Вилла
2 : 1
5.12 / 15:30
Бернли
-
Эвертон
1 : 1
5.12 / 18:00
Ман. Сити
-
Фулхэм
2 : 0
5.12 / 20:30
Вест Хэм
-
МЮ
1 : 3
5.12 / 23:00
Челси
-
Лидс
3 : 1
6.12 / 15:00
В. Бромвич
-
Кр. Пэлас
1 : 5
6.12 / 17:15
Шеффилд Юн.
-
Лестер
1 : 2
6.12 / 19:30
Тоттенхэм
-
Арсенал
2 : 0
6.12 / 22:15
Ливерпуль
-
Вулверхэмптон
4 : 0
7.12 / 23:00
Брайтон
-
Саутгемптон
1 : 2
23.01 / 23:00
Астон Вилла
-
Ньюкасл
2 : 0
11.12 / 23:00
Лидс
-
Вест Хэм
1 : 2
12.12 / 15:30
Вулверхэмптон
-
Астон Вилла
0 : 1
12.12 / 18:00
Ньюкасл
-
В. Бромвич
2 : 1
12.12 / 20:30
МЮ
-
Ман. Сити
0 : 0
12.12 / 23:00
Эвертон
-
Челси
1 : 0
13.12 / 15:00
Саутгемптон
-
Шеффилд Юн.
3 : 0
13.12 / 17:15
Кр. Пэлас
-
Тоттенхэм
1 : 1
13.12 / 19:30
Фулхэм
-
Ливерпуль
1 : 1
13.12 / 22:15
Арсенал
-
Бернли
0 : 1
13.12 / 22:15
Лестер
-
Брайтон
3 : 0
15.12 / 21:00
Вулверхэмптон
-
Челси
2 : 1
15.12 / 23:00
Ман. Сити
-
В. Бромвич
1 : 1
16.12 / 21:00
Арсенал
-
Саутгемптон
1 : 1
16.12 / 21:00
Лестер
-
Эвертон
0 : 2
16.12 / 21:00
Лидс
-
Ньюкасл
5 : 2
16.12 / 23:00
Вест Хэм
-
Кр. Пэлас
1 : 1
16.12 / 23:00
Фулхэм
-
Брайтон
0 : 0
16.12 / 23:00
Ливерпуль
-
Тоттенхэм
2 : 1
17.12 / 21:00
Астон Вилла
-
Бернли
0 : 0
17.12 / 23:00
Шеффилд Юн.
-
МЮ
2 : 3
19.12 / 15:30
Кр. Пэлас
-
Ливерпуль
0 : 7
19.12 / 18:00
Саутгемптон
-
Ман. Сити
0 : 1
19.12 / 20:30
Эвертон
-
Арсенал
2 : 1
19.12 / 23:00
Ньюкасл
-
Фулхэм
1 : 1
20.12 / 15:00
Брайтон
-
Шеффилд Юн.
1 : 1
20.12 / 17:15
Тоттенхэм
-
Лестер
0 : 2
20.12 / 19:30
МЮ
-
Лидс
6 : 2
20.12 / 22:15
В. Бромвич
-
Астон Вилла
0 : 3
21.12 / 20:30
Бернли
-
Вулверхэмптон
2 : 1
21.12 / 23:00
Челси
-
Вест Хэм
3 : 0
26.12 / 15:30
Лестер
-
МЮ
2 : 2
26.12 / 18:00
Астон Вилла
-
Кр. Пэлас
3 : 0
26.12 / 18:00
Фулхэм
-
Саутгемптон
0 : 0
26.12 / 20:30
Арсенал
-
Челси
3 : 1
26.12 / 23:00
Ман. Сити
-
Ньюкасл
2 : 0
26.12 / 23:00
Шеффилд Юн.
-
Эвертон
0 : 1
27.12 / 15:00
Лидс
-
Бернли
1 : 0
27.12 / 17:15
Вест Хэм
-
Брайтон
2 : 2
27.12 / 19:30
Ливерпуль
-
В. Бромвич
1 : 1
27.12 / 22:15
Вулверхэмптон
-
Тоттенхэм
1 : 1
28.12 / 18:00
Кр. Пэлас
-
Лестер
1 : 1
28.12 / 20:30
Челси
-
Астон Вилла
1 : 1
29.12 / 21:00
Бернли
-
Шеффилд Юн.
1 : 0
29.12 / 21:00
Брайтон
-
Арсенал
0 : 1
29.12 / 21:00
В. Бромвич
-
Лидс
0 : 5
29.12 / 21:00
Саутгемптон
-
Вест Хэм
0 : 0
29.12 / 23:00
МЮ
-
Вулверхэмптон
1 : 0
30.12 / 23:00
Ньюкасл
-
Ливерпуль
0 : 0
13.01 / 23:15
Тоттенхэм
-
Фулхэм
1 : 1
1.01 / 20:30
Эвертон
-
Вест Хэм
0 : 1
1.01 / 23:00
МЮ
-
Астон Вилла
2 : 1
2.01 / 15:30
Тоттенхэм
-
Лидс
3 : 0
2.01 / 18:00
Кр. Пэлас
-
Шеффилд Юн.
2 : 0
2.01 / 20:30
Брайтон
-
Вулверхэмптон
3 : 3
2.01 / 23:00
В. Бромвич
-
Арсенал
0 : 4
3.01 / 17:15
Ньюкасл
-
Лестер
1 : 2
3.01 / 19:30
Челси
-
Ман. Сити
1 : 3
4.01 / 23:00
Саутгемптон
-
Ливерпуль
1 : 0
12.01 / 21:00
Шеффилд Юн.
-
Ньюкасл
1 : 0
12.01 / 23:15
Вулверхэмптон
-
Эвертон
1 : 2
13.01 / 21:00
Ман. Сити
-
Брайтон
1 : 0
14.01 / 23:00
Арсенал
-
Кр. Пэлас
0 : 0
19.01 / 21:00
Вест Хэм
-
В. Бромвич
2 : 1
19.01 / 23:15
Лестер
-
Челси
2 : 0
20.01 / 23:15
Фулхэм
-
МЮ
1 : 2
21.01 / 23:00
Ливерпуль
-
Бернли
0 : 1
16.01 / 15:30
Вулверхэмптон
-
В. Бромвич
2 : 3
16.01 / 18:00
Вест Хэм
-
Бернли
1 : 0
16.01 / 18:00
Лидс
-
Брайтон
0 : 1
16.01 / 20:30
Фулхэм
-
Челси
0 : 1
16.01 / 23:00
Лестер
-
Саутгемптон
2 : 0
17.01 / 17:00
Шеффилд Юн.
-
Тоттенхэм
1 : 3
17.01 / 19:30
Ливерпуль
-
МЮ
0 : 0
17.01 / 22:15
Ман. Сити
-
Кр. Пэлас
4 : 0
18.01 / 23:00
Арсенал
-
Ньюкасл
3 : 0
Положение команд
Команды
И
В
Н
П
+/-
О
1
МЮ
19
12
4
3
36-25
40
2
Ман. Сити
18
11
5
2
31-13
38
3
Лестер
19
12
2
5
35-21
38
4
Ливерпуль
19
9
7
3
37-22
34
5
Тоттенхэм
18
9
6
3
33-17
33
6
Эвертон
17
10
2
5
28-21
32
7
Вест Хэм
19
9
5
5
27-22
32
8
Астон Вилла
17
9
2
6
31-18
29
9
Челси
19
8
5
6
33-23
29
10
Саутгемптон
18
8
5
5
26-21
29
11
Арсенал
19
8
3
8
23-19
27
12
Лидс
18
7
2
9
30-34
23
13
Кр. Пэлас
19
6
5
8
22-33
23
14
Вулверхэмптон
19
6
4
9
21-29
22
15
Бернли
18
5
4
9
10-22
19
16
Ньюкасл
19
5
4
10
18-32
19
17
Брайтон
19
3
8
8
22-29
17
18
Фулхэм
18
2
6
10
15-27
12
19
В. Бромвич
19
2
5
12
15-43
11
20
Шеффилд Юн.
19
1
2
16
10-32
5
Расписание
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.01 / 21:00
Ньюкасл
-
Лидс
– : –
26.01 / 21:00
Кр. Пэлас
-
Вест Хэм
– : –
26.01 / 23:15
В. Бромвич
-
Ман. Сити
– : –
26.01 / 23:15
Саутгемптон
-
Арсенал
– : –
27.01 / 21:00
Бернли
-
Астон Вилла
– : –
27.01 / 21:00
Челси
-
Вулверхэмптон
– : –
27.01 / 22:30
Брайтон
-
Фулхэм
– : –
27.01 / 23:15
Эвертон
-
Лестер
– : –
27.01 / 23:15
МЮ
-
Шеффилд Юн.
– : –
28.01 / 23:00
Тоттенхэм
-
Ливерпуль
– : –
30.01 / 15:30
Эвертон
-
Ньюкасл
– : –
30.01 / 18:00
В. Бромвич
-
Фулхэм
– : –
30.01 / 18:00
Кр. Пэлас
-
Вулверхэмптон
– : –
30.01 / 18:00
Ман. Сити
-
Шеффилд Юн.
– : –
30.01 / 20:30
Арсенал
-
МЮ
– : –
30.01 / 23:00
Саутгемптон
-
Астон Вилла
– : –
31.01 / 15:00
Челси
-
Бернли
– : –
31.01 / 17:00
Лестер
-
Лидс
– : –
31.01 / 19:30
Вест Хэм
-
Ливерпуль
– : –
31.01 / 22:15
Брайтон
-
Тоттенхэм
– : –
2.02 / 21:00
Вулверхэмптон
-
Арсенал
– : –
2.02 / 21:00
Шеффилд Юн.
-
В. Бромвич
– : –
2.02 / 23:15
МЮ
-
Саутгемптон
– : –
2.02 / 23:15
Ньюкасл
-
Кр. Пэлас
– : –
3.02 / 21:00
Бернли
-
Ман. Сити
– : –
3.02 / 21:00
Фулхэм
-
Лестер
– : –
3.02 / 22:30
Лидс
-
Эвертон
– : –
3.02 / 23:15
Астон Вилла
-
Вест Хэм
– : –
3.02 / 23:15
Ливерпуль
-
Брайтон
– : –
4.02 / 23:00
Тоттенхэм
-
Челси
– : –
6.02 / 15:30
Астон Вилла
-
Арсенал
– : –
6.02 / 18:00
Бернли
-
Брайтон
– : –
6.02 / 18:00
Лидс
-
Кр. Пэлас
– : –
6.02 / 18:00
Ньюкасл
-
Саутгемптон
– : –
6.02 / 18:00
Тоттенхэм
-
В. Бромвич
– : –
6.02 / 18:00
Шеффилд Юн.
-
Челси
– : –
6.02 / 20:30
Фулхэм
-
Вест Хэм
– : –
7.02 / 17:00
Вулверхэмптон
-
Лестер
– : –
7.02 / 19:30
Ливерпуль
-
Ман. Сити
– : –
8.02 / 23:00
МЮ
-
Эвертон
– : –
13.02 / 15:30
Лестер
-
Ливерпуль
– : –
13.02 / 18:00
Брайтон
-
Астон Вилла
– : –
13.02 / 18:00
В. Бромвич
-
МЮ
– : –
13.02 / 18:00
Вест Хэм
-
Шеффилд Юн.
– : –
13.02 / 18:00
Кр. Пэлас
-
Бернли
– : –
13.02 / 18:00
Саутгемптон
-
Вулверхэмптон
– : –
13.02 / 18:00
Эвертон
-
Фулхэм
– : –
13.02 / 20:30
Ман. Сити
-
Тоттенхэм
– : –
14.02 / 19:30
Арсенал
-
Лидс
– : –
15.02 / 23:00
Челси
-
Ньюкасл
– : –
20.02 / 15:30
Саутгемптон
-
Челси
– : –
20.02 / 18:00
Бернли
-
В. Бромвич
– : –
20.02 / 18:00
Вест Хэм
-
Тоттенхэм
– : –
20.02 / 18:00
Вулверхэмптон
-
Лидс
– : –
20.02 / 18:00
Фулхэм
-
Шеффилд Юн.
– : –
20.02 / 20:30
Ливерпуль
-
Эвертон
– : –
21.02 / 17:00
Астон Вилла
-
Лестер
– : –
21.02 / 19:30
Арсенал
-
Ман. Сити
– : –
21.02 / 22:00
МЮ
-
Ньюкасл
– : –
22.02 / 23:00
Брайтон
-
Кр. Пэлас
– : –
27.02 / 15:30
Ман. Сити
-
Вест Хэм
– : –
27.02 / 18:00
В. Бромвич
-
Брайтон
– : –
27.02 / 18:00
Кр. Пэлас
-
Фулхэм
– : –
27.02 / 18:00
Лестер
-
Арсенал
– : –
27.02 / 18:00
Ньюкасл
-
Вулверхэмптон
– : –
27.02 / 18:00
Шеффилд Юн.
-
Ливерпуль
– : –
27.02 / 20:30
Лидс
-
Астон Вилла
– : –
28.02 / 17:00
Тоттенхэм
-
Бернли
– : –
28.02 / 19:30
Челси
-
МЮ
– : –
1.03 / 23:00
Эвертон
-
Саутгемптон
– : –
6.03 / 00:00
Астон Вилла
-
Вулверхэмптон
– : –
6.03 / 00:00
Бернли
-
Арсенал
– : –
6.03 / 00:00
Брайтон
-
Лестер
– : –
6.03 / 00:00
В. Бромвич
-
Ньюкасл
– : –
6.03 / 00:00
Вест Хэм
-
Лидс
– : –
6.03 / 00:00
Ливерпуль
-
Фулхэм
– : –
6.03 / 00:00
Ман. Сити
-
МЮ
– : –
6.03 / 00:00
Тоттенхэм
-
Кр. Пэлас
– : –
6.03 / 00:00
Челси
-
Эвертон
– : –
6.03 / 00:00
Шеффилд Юн.
-
Саутгемптон
– : –
13.03 / 00:00
Арсенал
-
Тоттенхэм
– : –
13.03 / 00:00
Вулверхэмптон
-
Ливерпуль
– : –
13.03 / 00:00
Кр. Пэлас
-
В. Бромвич
– : –
13.03 / 00:00
Лестер
-
Шеффилд Юн.
– : –
13.03 / 00:00
Лидс
-
Челси
– : –
13.03 / 00:00
МЮ
-
Вест Хэм
– : –
13.03 / 00:00
Ньюкасл
-
Астон Вилла
– : –
13.03 / 00:00
Саутгемптон
-
Брайтон
– : –
13.03 / 00:00
Фулхэм
-
Ман. Сити
– : –
13.03 / 00:00
Эвертон
-
Бернли
– : –
20.03 / 00:00
Бернли
-
Лестер
– : –
20.03 / 00:00
Брайтон
-
Ньюкасл
– : –
20.03 / 00:00
В. Бромвич
-
Эвертон
– : –
20.03 / 00:00
Вест Хэм
-
Арсенал
– : –
20.03 / 00:00
Кр. Пэлас
-
МЮ
– : –
20.03 / 00:00
Ливерпуль
-
Челси
– : –
20.03 / 00:00
Ман. Сити
-
Вулверхэмптон
– : –
20.03 / 00:00
Тоттенхэм
-
Саутгемптон
– : –
20.03 / 00:00
Фулхэм
-
Лидс
– : –
20.03 / 00:00
Шеффилд Юн.
-
Астон Вилла
– : –
3.04 / 00:00
Арсенал
-
Ливерпуль
– : –
3.04 / 00:00
Астон Вилла
-
Фулхэм
– : –
3.04 / 00:00
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
– : –
3.04 / 00:00
Лестер
-
Ман. Сити
– : –
3.04 / 00:00
Лидс
-
Шеффилд Юн.
– : –
3.04 / 00:00
МЮ
-
Брайтон
– : –
3.04 / 00:00
Ньюкасл
-
Тоттенхэм
– : –
3.04 / 00:00
Саутгемптон
-
Бернли
– : –
3.04 / 00:00
Челси
-
В. Бромвич
– : –
3.04 / 00:00
Эвертон
-
Кр. Пэлас
– : –
10.04 / 00:00
Бернли
-
Ньюкасл
– : –
10.04 / 00:00
Брайтон
-
Эвертон
– : –
10.04 / 00:00
В. Бромвич
-
Саутгемптон
– : –
10.04 / 00:00
Вест Хэм
-
Лестер
– : –
10.04 / 00:00
Кр. Пэлас
-
Челси
– : –
10.04 / 00:00
Ливерпуль
-
Астон Вилла
– : –
10.04 / 00:00
Ман. Сити
-
Лидс
– : –
10.04 / 00:00
Тоттенхэм
-
МЮ
– : –
10.04 / 00:00
Фулхэм
-
Вулверхэмптон
– : –
10.04 / 00:00
Шеффилд Юн.
-
Арсенал
– : –
17.04 / 00:00
Арсенал
-
Фулхэм
– : –
17.04 / 00:00
Астон Вилла
-
Ман. Сити
– : –
17.04 / 00:00
Вулверхэмптон
-
Шеффилд Юн.
– : –
17.04 / 00:00
Лестер
-
В. Бромвич
– : –
17.04 / 00:00
Лидс
-
Ливерпуль
– : –
17.04 / 00:00
МЮ
-
Бернли
– : –
17.04 / 00:00
Ньюкасл
-
Вест Хэм
– : –
17.04 / 00:00
Саутгемптон
-
Кр. Пэлас
– : –
17.04 / 00:00
Челси
-
Брайтон
– : –
17.04 / 00:00
Эвертон
-
Тоттенхэм
– : –
24.04 / 00:00
Арсенал
-
Эвертон
– : –
24.04 / 00:00
Астон Вилла
-
В. Бромвич
– : –
24.04 / 00:00
Вест Хэм
-
Челси
– : –
24.04 / 00:00
Вулверхэмптон
-
Бернли
– : –
24.04 / 00:00
Лестер
-
Кр. Пэлас
– : –
24.04 / 00:00
Ливерпуль
-
Ньюкасл
– : –
24.04 / 00:00
Лидс
-
МЮ
– : –
24.04 / 00:00
Ман. Сити
-
Саутгемптон
– : –
24.04 / 00:00
Фулхэм
-
Тоттенхэм
– : –
24.04 / 00:00
Шеффилд Юн.
-
Брайтон
– : –
1.05 / 00:00
Бернли
-
Вест Хэм
– : –
1.05 / 00:00
Брайтон
-
Лидс
– : –
1.05 / 00:00
В. Бромвич
-
Вулверхэмптон
– : –
1.05 / 00:00
Кр. Пэлас
-
Ман. Сити
– : –
1.05 / 00:00
МЮ
-
Ливерпуль
– : –
1.05 / 00:00
Ньюкасл
-
Арсенал
– : –
1.05 / 00:00
Саутгемптон
-
Лестер
– : –
1.05 / 00:00
Тоттенхэм
-
Шеффилд Юн.
– : –
1.05 / 00:00
Челси
-
Фулхэм
– : –
1.05 / 00:00
Эвертон
-
Астон Вилла
– : –
8.05 / 00:00
Арсенал
-
В. Бромвич
– : –
8.05 / 00:00
Астон Вилла
-
МЮ
– : –
8.05 / 00:00
Вест Хэм
-
Эвертон
– : –
8.05 / 00:00
Вулверхэмптон
-
Брайтон
– : –
8.05 / 00:00
Лестер
-
Ньюкасл
– : –
8.05 / 00:00
Ливерпуль
-
Саутгемптон
– : –
8.05 / 00:00
Лидс
-
Тоттенхэм
– : –
8.05 / 00:00
Ман. Сити
-
Челси
– : –
8.05 / 00:00
Фулхэм
-
Бернли
– : –
8.05 / 00:00
Шеффилд Юн.
-
Кр. Пэлас
– : –
11.05 / 00:00
Бернли
-
Лидс
– : –
11.05 / 00:00
Брайтон
-
Вест Хэм
– : –
11.05 / 00:00
Эвертон
-
Шеффилд Юн.
– : –
11.05 / 00:00
В. Бромвич
-
Ливерпуль
– : –
11.05 / 00:00
МЮ
-
Лестер
– : –
12.05 / 00:00
Ньюкасл
-
Ман. Сити
– : –
12.05 / 00:00
Саутгемптон
-
Фулхэм
– : –
12.05 / 00:00
Тоттенхэм
-
Вулверхэмптон
– : –
12.05 / 00:00
Челси
-
Арсенал
– : –
12.05 / 00:00
Кр. Пэлас
-
Астон Вилла
– : –
15.05 / 00:00
Бернли
-
Ливерпуль
– : –
15.05 / 00:00
Брайтон
-
Ман. Сити
– : –
15.05 / 00:00
В. Бромвич
-
Вест Хэм
– : –
15.05 / 00:00
Кр. Пэлас
-
Арсенал
– : –
15.05 / 00:00
МЮ
-
Фулхэм
– : –
15.05 / 00:00
Ньюкасл
-
Шеффилд Юн.
– : –
15.05 / 00:00
Саутгемптон
-
Лидс
– : –
15.05 / 00:00
Тоттенхэм
-
Астон Вилла
– : –
15.05 / 00:00
Челси
-
Лестер
– : –
15.05 / 00:00
Эвертон
-
Вулверхэмптон
– : –
23.05 / 00:00
Арсенал
-
Брайтон
– : –
23.05 / 00:00
Астон Вилла
-
Челси
– : –
23.05 / 00:00
Вест Хэм
-
Саутгемптон
– : –
23.05 / 00:00
Вулверхэмптон
-
МЮ
– : –
23.05 / 00:00
Лестер
-
Тоттенхэм
– : –
23.05 / 00:00
Ливерпуль
-
Кр. Пэлас
– : –
23.05 / 00:00
Лидс
-
В. Бромвич
– : –
23.05 / 00:00
Ман. Сити
-
Эвертон
– : –
23.05 / 00:00
Фулхэм
-
Ньюкасл
– : –
23.05 / 00:00
Шеффилд Юн.
-
Бернли
– : –
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