24 апреля пройдет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом». Игра может оказаться последней, ведь «Магнитка» ведет в противостоянии всухую (3:0). Поединок на ярославской «Арене 2000» начнется в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.01, это около 48% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 3.50 (27%), ничья идет за 3.75 (25%).

Триумф «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.57, этот рынок на «Металлург» дан за 2.40.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.50, Ф2(0) — за 2.55;

• Ф1(-1.5) — за 2.80, Ф2(+1.5) — за 1.43.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 2.04, ТМ 4.5 — за 1.76.

Вероятность дополнительного времени оценили в 4.00, вариант «овертайма не будет» — в 1.25.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Металлург»

Финал Кубка Гагарина получается крайне осторожным: самым ярким матчем противостояния оказался первый, когда команды оформили целых три шайбы на двоих. Больше не забивали ни в одной из трех игр серии. Вероятно, характер предстоящей встречи не будет сильно отличаться от предыдущих. Тем более соперники — обладатели лучших защит в турнире: «Локомотив» пропускает в среднем 1,68 гола за три периода, «Металлург» — 2,09.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.76.

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