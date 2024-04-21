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«Ростов» — «Спартак»: в шести из восьми домашних игр парни Карпина забили минимум дважды

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Спартак» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Ростов».
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»

21 апреля в 25-м туре чемпионата России «Спартак» приедет в гости к «Ростову». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт компании Winline, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 20.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Аналитики компании Winline считают южан фаворитами. На выигрыш желто-синих можно поставить с коэффициентом 2.35, вероятность такого исхода — примерно 41%. Раздел очков доступен за 3.60 (27%), успех москвичей — за 2.95 (32%).

«Ростов» не уступил «Спартаку» в восьми встречах из десяти. На очередную победу или ничью парней Валерия Карпина можно сыграть за 1.42. Та же опция на красно-белых — 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.65, противоположный рынок — за 2.19.

Самый вероятный счет по версии экспертов — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»

Игра будет результативной. Желто-синие забили минимум два мяча в шести из восьми недавних домашних встреч. При родных фанатах ростовчане победили в пяти прошлых поединках из шести. А «Спартак» выиграл всего в двух выездах из десяти. Но главное, в семи из десяти очных матчей команд пробили «верх» по голам.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
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20.04 14:00
Рубин – Локомотив
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20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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