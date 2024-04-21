«Ростов» — «Спартак»: в шести из восьми домашних игр парни Карпина забили минимум дважды
21 апреля в 25-м туре чемпионата России «Спартак» приедет в гости к «Ростову». Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт компании Winline, а также телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 20.25 мск.
Аналитики компании Winline считают южан фаворитами. На выигрыш желто-синих можно поставить с коэффициентом 2.35, вероятность такого исхода — примерно 41%. Раздел очков доступен за 3.60 (27%), успех москвичей — за 2.95 (32%).
«Ростов» не уступил «Спартаку» в восьми встречах из десяти. На очередную победу или ничью парней Валерия Карпина можно сыграть за 1.42. Та же опция на красно-белых — 1.62.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96.
Обмен результативными ударами можно взять за 1.65, противоположный рынок — за 2.19.
Самый вероятный счет по версии экспертов — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Спартак»
Игра будет результативной. Желто-синие забили минимум два мяча в шести из восьми недавних домашних встреч. При родных фанатах ростовчане победили в пяти прошлых поединках из шести. А «Спартак» выиграл всего в двух выездах из десяти. Но главное, в семи из десяти очных матчей команд пробили «верх» по голам.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
14
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
15
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2