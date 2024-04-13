«Зенит» — абсолютный фаворит РПЛ перед 24-м туром, на чемпионство «Спартака» коэффициент — 100

13 апреля матчем «Сочи» — «Спартак» стартует 24-й тур российской премьер-лиги. Перед его началом аналитики оценили шансы всех команд на победу в турнире.

Лидерство по-прежнему удерживает «Зенит», и он же считается абсолютным фаворитом первенства. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.35, на триумф любого другого коллектива — за 3.30. Основным соперником сине-бело-голубых остается «Краснодар», чемпионство которого оценено в 3.70. Замыкает тройку претендентов «Динамо» — 17.0.

На ЦСКА, который занимает четвертую строчку в таблице и отстает от «Зенита» на восемь баллов, можно сделать ставку за крупные 75.0. Успех «Локомотива» и «Спартака» оценен котировкой 100, хотя «железнодорожники» на одну позицию выше и опережают красно-белых на очко.

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