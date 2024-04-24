«Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула: лидер первой лиги пропускает меньше всех в чемпионате
24 апреля в 29-м туре первой лиги пройдет топ-матч — лидер таблицы «Динамо» из Махачкалы встретится с занимающим четвертую строчку тульским «Арсеналом». Игра на «Анжи Арене» начнется в 19.30 по московскому времени, главный арбитр — Кирилл Гарафутдинов. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.39, вероятность — примерно 40%. Выигрыш туляков предложен за 3.10 (30%), ничья доступна с такой же котировкой.
Вероятность того, что гости не уступят, оценена в 1.55.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают небольшое преимущество «Динамо»:
• 1:1 — за 5.00;
• 1:0 — за 5.40;
• 0:0 — за 6.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.52.
Рынок «обе забьют» идет за 2.00, обратный вариант оценен в 1.75.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула
Хозяева обладают лучшей защитой в первой лиге — за 27 туров они пропустили всего 14 мячей, а в последних трех встречах вообще отыграли на ноль. На домашнем стадионе махачкалинцы позволили соперникам отличиться всего шесть раз в 13 играх. Туляки же не слишком хороши у чужих ворот: в шести предыдущих матчах чемпионата оформили всего четыре гола и сразу трижды не забили совсем. К тому же два последних очных поединка команд завершились нулевой ничьей.
Рекомендуемая ставка: «Динамо» Махачкала не пропустит за 2.47.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2