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«Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула: лидер первой лиги пропускает меньше всех в чемпионате

Прогноз на матч первой лиги «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула 24 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки махачкалинского «Динамо» в матче с «Енисеем».
Фото Официальный сайт «Динамо» Махачкала

24 апреля в 29-м туре первой лиги пройдет топ-матч — лидер таблицы «Динамо» из Махачкалы встретится с занимающим четвертую строчку тульским «Арсеналом». Игра на «Анжи Арене» начнется в 19.30 по московскому времени, главный арбитр — Кирилл Гарафутдинов. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 29-й тур
24 апр, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Арсенал Т

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на них можно с коэффициентом 2.39, вероятность — примерно 40%. Выигрыш туляков предложен за 3.10 (30%), ничья доступна с такой же котировкой.

Вероятность того, что гости не уступят, оценена в 1.55.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают небольшое преимущество «Динамо»:

• 1:1 — за 5.00;

• 1:0 — за 5.40;

• 0:0 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.42, ТМ 2.5 — за 1.52.

Рынок «обе забьют» идет за 2.00, обратный вариант оценен в 1.75.

Третий матч серии между &laquo;Локомотивом&raquo; и &laquo;Металлургом&raquo;. «Локомотив» — «Металлург»: в финальной серии команды ни разу не отличились больше трех раз на двоих

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Махачкала — «Арсенал» Тула

Хозяева обладают лучшей защитой в первой лиге — за 27 туров они пропустили всего 14 мячей, а в последних трех встречах вообще отыграли на ноль. На домашнем стадионе махачкалинцы позволили соперникам отличиться всего шесть раз в 13 играх. Туляки же не слишком хороши у чужих ворот: в шести предыдущих матчах чемпионата оформили всего четыре гола и сразу трижды не забили совсем. К тому же два последних очных поединка команд завершились нулевой ничьей.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» Махачкала не пропустит за 2.47.

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«Локомотив» — «Металлург»: в финальной серии команды ни разу не отличились больше трех раз на двоих
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
5
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 - : -
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 - : -
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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