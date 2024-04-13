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«Краснодар» — «Зенит»: «быки» огорчат гостей, но непременно пропустят сами

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 13 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Михайло Баняц («Краснодар»).
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

13 апреля «Зенит» пожалует в гости к «Краснодару» в 24-м туре РПЛ. Поединок пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч ТВ», matchtv.ru и сайте компании Winline. Эфир стартует в 16.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 17:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Зенит

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе гостей. На успех «Зенита» можно поставить с коэффициентом 2.34, вероятность такого исхода — примерно 41%. Ничья доступна за 3.60 (26%), триумф «быков» — за 3.00 (33%).

Сине-бело-голубые не уступили «Краснодару» в 11 встречах подряд. Верите, что в этот раз удача будет на стороне команды Мурада Мусаева? Тогда возьмите 1Х за 1.64.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.90, ТМ 2.5 — в те же 1.90. Обмен результативными ударами идет за 1.69, обратный рынок получил котировку 2.16.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На этот исход дан коэффициент 5.80.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Антон Миранчук (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локо» удержал Галактионова — и команда прервала провальную серию. Дальше — ЦСКА, который после зимней паузы еще не проигрывал

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Зенит»

Обмен голами был зафиксирован в восьми из девяти предыдущих встреч «быков» в чемпионате России. «Краснодар» забил минимум дважды в пяти прошлых поединках РПЛ из семи. При этом от «Зенита» команда Мусаева пропустила два мяча или больше в шести из восьми недавних матчей. Клубы борются за чемпионство, и самое вероятное событие в игре — то, что они огорчат друг друга.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.69.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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