Новости
31 янв 2023 20:20
Умер трехкратный призер Олимпийских игр по водному поло Виктор Агеев
8 авг 2021 11:37
9
Сборная Сербии по водному поло выиграла золотые медали Олимпиады в Токио
7 авг 2021 11:32
15
Женская сборная США по водному поло выиграла золото на Олимпиаде в Токио
7 авг 2021 08:45
15
Олимпиада, водное поло, женщины: расписание и результаты матчей России
6 авг 2021 14:58
10
Мужская сборная Сербии по водному поло вышла в финал Олимпиады в Токио
5 авг 2021 11:22
19
Прокофьева — о поражении российских ватерполисток от США: «Обидно до слез»
5 авг 2021 10:32
25
Женская сборная России по водному поло проиграла США в полуфинале Олимпиады
4 авг 2021 15:14
2
Сборная Венгрии по водному поло сыграет с Грецией в полуфинале Олимпиады
3 авг 2021 13:52
2
Женская сборная Венгрии по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады
3 авг 2021 10:45
1
Женская сборная Испании по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады
30 июл 2021 10:35
32
Сборная США по водному поло разгромила Россию на Олимпиаде в Токио
26 июл 2021 10:52
19
Российская сборная по водному поло сыграла вничью с Венгрией на Олимпиаде
13 июл 2021 12:45
2
Евгений Шаронов: «ОКР помог женской сборной России выехать на сбор в США»
19 июн 2021 20:22
20
Женская сборная России по водному поло заняла третье место в Мировой лиге
18 июн 2021 20:15
5
Российские ватерполистки разгромно проиграли США в полуфинале Мировой лиги
16 июн 2021 20:45
12
Женская сборная Россия обыграла Венгрию в матче суперфинала Мировой лиги
15 июн 2021 18:09
12
Российские ватерполистки переиграли венгерок в матче суперфинала Мировой лиги
14 июн 2021 20:40
2
Российские ватерполистки проиграли Канаде в матче суперфинала Мировой лиги
17 мар 2021 13:32
4
В федерации водного поло России думают, что арест Власенко — недоразумение
17 мар 2021 12:36
30
СК просит арестовать президента Российской федерации прыжков в воду Власенко
21 фев 2021 17:27
5
Сборная России по водному поло не смогла пробиться на Олимпиаду в Токио
Статьи
21 фев 20:30
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Российский ватерполист стал чемпионом мира! Но победил он со сборной Хорватии
Главный титул в карьере Константина Харькова.
10 окт 2023 14:30
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Умер в самолете после Азиатских игр. Внезапная смерть легендарного тренера по водному поло
Петар Поробич выиграл много титулов на клубном уровне, а также побеждал на ЧМ и ЧЕ со сборными Югославии и Черногории.
3 июл 2023 14:00
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Венгров заставили участвовать в фарсе в матче со сборной США. Скандал в водном поло
В матче за бронзу Кубка мира ради американцев переиграли концовку.
7 окт 2022 20:30
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Все ради любви: как сложилась баскетбольно-ватерпольная семья Марии Степановой и Дениса Зубова
На что пошли супруги ради друг друга.
12 сен 2022 22:30
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Выиграл две Олимпиады с ампутированной ногой. История ватерполиста и пловца Оливера Халашши
Несмотря на падение под трамвай в детстве, венгр стал чемпионом сразу в двух видах спорта.
17 июн 2022 14:15
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Водный чемпионат мира уже стартовал, но в России никому до него нет дела
Главный турнир года в водных видах спорта без наших спортсменов нашим болельщикам неинтересен.
Фото
26 окт 2021 18:30
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«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло
На Олимпиаде 1956 года венгерские ватерполисты забыли о том, что спорт вне политики, и устроили свое восстание против СССР.
14 сен 2021 09:10
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«Нужно собирать игроков и отправлять в зарубежные клубы». Знаменитый ватерполист — о том, как спасти нашу сборную
Призер Олимпиады Ирек Зиннуров рассказал, что мешает российским ватерполистам побеждать.
7 авг 2021 09:45
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Зарубиться насмерть с Америкой, а после этого проиграть матч за бронзу. Драма российского водного поло
Очередное четвертое место нашей команды в Токио-2020.
5 авг 2021 13:35
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«С Америкой у нас хорошие отношения». Удивительная история дружбы России и США в водном поло
Наши игроки и тренеры рассказывают о проигранном полуфинале Олимпиады.
5 авг 2021 11:40
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«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены
В бассейне было еще жарче, чем на утреннем мужском волейболе с бразильцами.
3 авг 2021 16:30
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«Великий день!» Австралийки очень хотели в четвертьфинале именно Россию, но наши заставили их плакать
Большая победа!
1 авг 2021 14:45
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Российских тренеров водного поло обманули с правилами выхода в плей-офф? Они атакуют австралийцев, «сдавших» матч Испании
Наши ватерполистки идут за медалями, эмоции накаляются.
30 июл 2021 11:45
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США разгромили Россию 18:5. Что это вообще было?
Объясняет капитан сборной ОКР Екатерина Прокофьева.
26 июл 2021 11:45
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Россиянки спаслись в битве с Венгрией. Прокофьева — герой, но наши ватерполистки далеки от идеала
Женская сборная России по водному поло снова заставила болельщиков пить успокоительное.
24 июл 2021 16:05
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Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
Проходная игра превратилась в феерию. Олимпиада — время эмоций.
13 июл 2021 22:45
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«Нацеливаемся на медали, это уже традиция». Что ждет российских ватерполисток на Играх в Токио?
Сборная России за последние годы завоевала награды многих крупных турниров.
29 июн 2021 13:30
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Евгений Шаронов: «Спарринги с американками приносят пользу и результаты»
Перед Олимпиадой российские ватерполистки проведут товарищеские матчи в США.
29 мар 2021 12:30
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«Не могу сказать, что не люблю Россию. Но хочется медалей». Лидер ватерпольной сборной уходит в Хорватию
24-летний Константин Харьков решил поменять спортивное гражданство.
17 мар 2021 15:50
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Три наши сборные — без руководителя перед Олимпиадой. Алексею Власенко грозит 10 лет тюрьмы
Еще один крупный спортивный функционер может угодить за решетку.
24 фев 2021 21:20
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Сколько российских сборных будет в Токио? Рио-2016 уже обогнали, несмотря на санкции
У нас больше олимпийских лицензий в игровых командных видах спорта, чем было четыре года назад, и есть шансы и на рекордное представительство.
10 дек 2020 11:25
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В России хотят запустить глобальную ватерпольную лигу. С Индией и Японией, Украина тоже приглашена
Новый суперпроект, который по своему размаху круче КХЛ и Единой лиги ВТБ.
24 апр 2020 22:30
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В стиле Хабиба. Драки фигуристов, автогонщиков и волейболисток
Дерутся не только в октагоне и на хоккейных площадках
27 янв 2020 12:00
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Ватерполистки пробились в Токио. Как дела с остальными игровиками?
Какие из российских команд в игровых видах спорта обеспечили себе место на Играх-2020.
7 авг 2019 12:10
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Волейболистки уже в Токио. Кто еще туда отберется?
Женская сборная России по волейболу стала первой нашей командой в игровых видах спорта, отобравшей на Олимпиаду-2020.
27 июл 2019 10:25
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Американские ватерполистки обрушили балкон. Есть жертвы
Один участник чемпионата мира остается в больнице.
22 июл 2019 16:15
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"Вылет – это даже хорошо. Может, кто-то из правительства обратит внимание". Откровенно – о провале женской сборной на ЧМ
Алексей Власенко дал жесткое интервью "СЭ".
22 июл 2019 12:00
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Россиянки покидают ватерпольный турнир. Это провал?
Женская сборная неожиданно проиграла четвертьфинал Австралии.
20 июл 2019 13:45
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Ватерпольная сборная сводит Корею с ума. Она прибавляет с каждым матчем
Сборной ЮАР в субботу кореянки забили три мяча.
Кореянки проиграли Венгрии и России 1:94. Что же их рассмешило?
Эти кадры чемпионата мира по водным видам спорта можно смотреть долго. В отрыве от результата.
16 июл 2019 15:30
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Золотая "Кадриль". Синхронистки взяли еще одно золото
Сборная России завоевала золото чемпионата мира в технической программе групп, опередив Китай и Украину.