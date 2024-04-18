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«Аталанта» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги Европы 18 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Аталанта» — «Ливерпуль» 18 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Вирджил ван Дейк и Шарль Де Кетеларе («Ливерпуль» — «Аталанта»).
Фото Getty Images

18 апреля «Аталанта» встретит «Ливерпуль» в ответной 1/4 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на арене «Адзурри д'Италия» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция стартует в 21.55 мск.

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Ливерпуль

Аналитики Winline назвали фаворитом встречи гостей. На успех парней Юргена Клоппа дан коэффициент 1.68, что составляет 58% вероятности результата. «Мирный» исход в основное время имеется за 4.50 (21%), выигрыш бергамасков — за те же 4.50 (21%).

Верите, что «Аталанта» снова не уступит «Ливерпулю»? Тогда сыграйте на их победу или ничью (1Х) за 2.25.

Проход команды Алексея Миранчука в следующую стадию предложен за 1.15. На красных дали 5.60.

Фора (+1) на хозяев доступна за 1.78, фора (-1) на гостей — 2.04.

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Тотал больше 3.5 мяча идет за 2.02, ТМ 3.5 — за 1.80. Обмен голами оценен в 1.42, обратный рынок — в 2.72.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов Winline, — 2:1 в пользу «Ливерпуля». На этот итог можно поставить за 7.80.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

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Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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