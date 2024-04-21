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«Пари НН» — «Динамо»: москвичи пропустили в 11 выездах из 12

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Динамо» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Дмитрий Тихий и Фабиан Бальбуэна («Пари НН» — «Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

21 апреля в 25-м туре чемпионата России «Пари НН» примет «Динамо». Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на сайте winline.ru и телеканале «Матч ТВ». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Динамо

Аналитики букмекерской компании Winline считают фаворитом «Динамо». На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 2.08, вероятность такого исхода — примерно 48%. Ничья доступна за 3.55 (26%), успех «Пари НН» — за схожие 3.60 (26%).

За восемь встреч с «Динамо» нижегородцы победили всего один раз, а проиграли — четыре. Котировка на то, что парни Сергея Юрана не уступят, — 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.99, ТМ 2.5 — за 1.82.

Обмен результативными ударами идет за 1.77, противоположный рынок — за 2.05.

Самый вероятный итог, по версии экспертов Winline, — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

Педро, Клаудиньо и&nbsp;Матео Кассьерра (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» закрепился в топе таблицы, но расслабляться рано. Прыткий «Оренбург» еще не проигрывал в РПЛ этой весной

Прогноз и ставка на матч «Пари НН» — «Динамо»

Нижегородцы забили в четырех прошлых турах РПЛ из пяти. А динамовцы пропустили в 11 из 12 предыдущих выездов. При этом в пяти недавних встречах в чемпионате с участием москвичей из шести отличились обе команды. К тому же «Пари НН» при родных фанатах не проиграл в девяти из 10 поединков. Будет обоюдоострая борьба и обмен голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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