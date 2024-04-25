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«Брайтон» — «Манчестер Сити»: «горожане» не проигрывали на выезде с декабря

Прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Родри («Манчестер Сити»).
Фото Getty Images

25 апреля в 29-м туре чемпионата Англии «Брайтон» встретится с «Манчестер Сити». Команды выйдут на поле «Фолмер AMEX Стэдиум» в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит арбитр Джарред Джиллетт. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
25 апр, 22:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
Манчестер Сити

Эксперты компании Winline уверены в победе «горожан». Успех парней Хосепа Гвардиолы получил коэффициент 1.47, что составляет 66% вероятности. Ничья предложена за 5.00 (19%), триумф хозяев — за 6.20 (15%).

«Чайки» не уступили в 10 из 11 прошлых домашних встреч. Набор очков в их исполнении (1Х) котируется за 2.77.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.23, ТМ 3.5 — в 1.61. Опция «обе забьют» идет за 1.63, обратный рынок — за 2.23.

Самый вероятный результат — 2:0 или 2:1 в пользу гостей, считают аналитики компании Winline. Оба исхода дали за 7.40.

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Прогноз и ставка на матч «Брайтон» — «Манчестер Сити»

«Сити» — вторая среди самых забивных команд чемпионата Англии (76). Последнее поражение в премьер-лиге было еще в декабре прошлого года. А на выезде манкунианцы не уступили в семи встречах АПЛ подряд.

«Брайтон» за семь туров победил лишь однажды и три раза проиграл. А в последнем домашнем матче «чайки» разгромно влетели «Арсеналу» (0:3). На финише чемпионской гонки парни Пепа не упустят шанса на результативный успех.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.98.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Ахмат – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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 14
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Максим Глушенков

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 6
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Виктор Александров

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