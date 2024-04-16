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«Байер» отпраздновал историческое чемпионство, но похмелья в ответке с «Вест Хэмом» не будет: на кону беспроигрышная серия

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер» 18 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Байер».
Фото Getty Images
Цель Хаби Алонсо — пройти сезон без поражений.

18 апреля «Вест Хэм» и «Байер» сойдутся в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы. Он состоится на стадионе «Лондон», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru начнут прямой эфир с 21.45 мск. Встреча в Леверкузене завершилась победой хозяев (2:0).

Лига Европы. 1/4 финала
18 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Байер

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Вест Хэм» — «Байер» 18 апреля 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline назвали фаворитами гостей: поставить на победу парней Хаби Алонсо можно с коэффициентом 2.02, это примерно 46% вероятности. Успех «Вест Хэма» оценили в 3.55 (28%), ничью — в 3.80 (26%).

«Молотобойцы» выиграли во всех домашних матчах в нынешней Лиге Европы, а их непоражение в ответной разборке с леверкузенцами имеется в линии за 1.84.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 1.64, обратный вариант — за 2.22.

Обмен голами доступен за 1.53, «обе забьют — нет» можно взять за 2.45.

Аналитики не верят в то, что лондонцы квалифицируются в полуфинал, и дали на это котировку 10.0. Итоговый проход «Байера» представлен за 1.05.

Самым ожидаемым исходом встречи специалисты считают ничью со счетом 1:1 — он идет за 6.20.

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«Вест Хэм» — «Байер»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 18 апреля 2024 года

«Неверкузен», «вечно вторые», «Вицекузен» — у «Байера» было сразу несколько прозвищ, но все они означали одно: насмешку за регулярные осечки в борьбе за титулы. Клуб пять раз становился вице-чемпионом бундеслиги, трижды уступал в финале Кубка Германии, останавливался в шаге от победы в Лиге чемпионов. Однажды леверкузенцы упустили три трофея всего за 11 дней — собственно, тогда и родилось предсказание, что «фармацевты» никогда ничего не выиграют.

Все изменил приход Хаби Алонсо: испанец подхватил команду по ходу прошлой кампании в зоне вылета, а финишировал на шестой строчке. Плюс превратил вылет из Лиги чемпионов в полуфинал Лиги Европы. А в первом полноценном сезоне принес «Байеру» первое в истории чемпионство. Все это — без опыта работы на взрослом уровне.

Леверкузенцы оформили титул досрочно — за пять туров до конца. Золотой матч получился ярким — «фармацевты» разгромили «Вердер» (5:0), а Флориан Виртц первым в бундеслиге сделал хет-трик в чемпионской игре. Помимо этого клуб установил еще пару впечатляющих достижений: во-первых переписал рекордную для топ-5 лиг серию без поражений. Она принадлежала «Ювентусу» и держалась с сезона-2011/12 — тогда туринцы не уступили 42 раза подряд. «Байер» несокрушим уже 43 поединка — оформил 38 побед и 5 ничьих во всех турнирах.

Также «фармацевты» вписали себя в историю бундеслиги — стали первой командой в истории чемпионата, которая ни разу не проиграла за 29 туров. Такого не удавалось даже «Баварии»: в кампании-2013/14 мюнхенцам удалось продержаться без неудач в 28 встречах.

Леверкузен отметил исторический титул с размахом — фанаты несколько раз высыпали на поле еще до финального свистка, игроки устроили пивной душ Хаби Алонсо прямо на пресс-конференции. Но еще до игры с «Вердером» тренер предостерег от эйфории: целью «Байера» по-прежнему остается пройти сезон без поражений, а к триумфу в бундеслиге можно добавить Лигу Европы и Кубок Германии, поэтому расслабляться пока рано.

«Вест Хэм» начал 2024-й с восьмиматчевой безвыигрышной серии — в неудачный отрезок уместился вылет из Кубка Англии от «Бристоль Сити» из чемпионшипа (1:1, 0:1). Первая победа пришла только 26 февраля — дома прихлопнули «Брентфорд» (4:2). Через неделю разобрались с «Эвертоном» на выезде (3:1). Но в следующих девяти поединках — снова кисло, четыре поражения, три ничьих и только два успеха. Один из них — над «Фрайбургом» в 1/8 финала Лиги Европы (5:0). В четвертьфинале «молотобойцам» снова попался клуб из бундеслиги — и они снова начали с сухого проигрыша в Германии. Но если «Фрайбург» справился с лондонцами с минимальным счетом (1:0), то «Байер» сделал это чуть увереннее (2:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Вест Хэм» — «Байер»

У лондонцев одна потеря — зато безумно существенная: Лукас Пакета пропустит ответную встречу из-за перебора желтых карточек. Хаби Алонсо вынужден обходиться без Адама Гложека: чех в лазарете с повреждением лодыжки.

«Вест Хэм» — «Байер»: статистика личных встреч

До четвертьфинала нынешнего розыгрыша Лиги Европы команды пересекались лишь однажды — в августе 2023 года провели товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки. Игра прошла на «Бай-Арене» в Леверкузене, хозяева победили с крупным счетом (4:0).

Прогноз и ставка на матч «Вест Хэм» — «Байер»

«Молотобойцы» выиграли во всех четырех домашних поединках в текущей лигоевропейской кампании. Но кому, как не «Байеру», прервать эту серию: феноменальные леверкузенцы в нынешнем сезоне не уступили еще ни разу, оформили целый ряд впечатляющих камбэков и на всех парах несутся к золотому хет-трику. Да и лондонцы по весне совсем не впечатляют: победили только в трех матчах АПЛ и ЛЕ из 10. Парни Хаби Алонсо на кураже после оформленного чемпионского титула, к тому же играть на удержание — точно не их стиль. Так что встреча не будет скучной.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.14.

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4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
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6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
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 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
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10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
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 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
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14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
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16
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