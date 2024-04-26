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ДоброFON вручил Валиевой золотую медаль

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Камила Валиева.

Благотворительная программа «ДоброFON» поздравила фигуристку Камилу Валиеву с днем рождения и подарила ей памятную золотую медаль. Подарок Валиевой вручил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Медаль выполнена по индивидуальному заказу из чистого золота 585-й пробы. Диаметр медали — 70 мм, а вес — 130 грамм. На лицевой стороне медали изображен Казанский кремль и скользящая на его фоне Валиева, а на задней — пять сердец, символизирующие поддержку россиянами спортсменки. Гравировка медали выполнена методом холодной штамповки.

«Уверены, что Камила преодолеет все трудности и добьется огромных успехов во всех тех направлениях, которыми будет заниматься. Ее сильный характер, железная воля и такие друзья и партнеры, как мы, обязательно в этом помогут, — сказал Валентин Голованов. — Вся страна знает, что Валиева достойно и безоговорочно победила и заслужила медаль. Поэтому хотели бы подарить награду из чистого золота как символ нашей любви и признания. Тем более приятно делать этот подарок в день рождения. Поздравляю с восемнадцатилетием — важная дата, много ждет впереди. Пусть твои мечты и желания сбываются. А жизнь будет полна ярких эмоций и счастья».

«Спасибо большое за такой неожиданный подарок! Этот день рождения мне точно запомнится, в первую очередь благодаря поздравлениям самых близких людей и подписчиков, было очень приятно услышать так много искренних, добрых и поддерживающих слов, — поделилась Валиева. — Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время и написал мне, так много добра и любви было вокруг, что мне захотелось поделиться ими с другими! Знаю, как много делает «ДоброFON» для людей, которые из-за определенных жизненных обстоятельств нуждаются в помощи и поддержке, и надеюсь, что мне удастся поучаствовать в каком-то из их проектов в будущем. Это была бы для меня настоящая честь».

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Фигурное катание
Камила Валиева
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
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 16
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Краснодар

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Динамо

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П
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Максим Глушенков

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И К Ж
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