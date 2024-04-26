ДоброFON вручил Валиевой золотую медаль
Благотворительная программа «ДоброFON» поздравила фигуристку Камилу Валиеву с днем рождения и подарила ей памятную золотую медаль. Подарок Валиевой вручил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.
Медаль выполнена по индивидуальному заказу из чистого золота 585-й пробы. Диаметр медали — 70 мм, а вес — 130 грамм. На лицевой стороне медали изображен Казанский кремль и скользящая на его фоне Валиева, а на задней — пять сердец, символизирующие поддержку россиянами спортсменки. Гравировка медали выполнена методом холодной штамповки.
«Уверены, что Камила преодолеет все трудности и добьется огромных успехов во всех тех направлениях, которыми будет заниматься. Ее сильный характер, железная воля и такие друзья и партнеры, как мы, обязательно в этом помогут, — сказал Валентин Голованов. — Вся страна знает, что Валиева достойно и безоговорочно победила и заслужила медаль. Поэтому хотели бы подарить награду из чистого золота как символ нашей любви и признания. Тем более приятно делать этот подарок в день рождения. Поздравляю с восемнадцатилетием — важная дата, много ждет впереди. Пусть твои мечты и желания сбываются. А жизнь будет полна ярких эмоций и счастья».
«Спасибо большое за такой неожиданный подарок! Этот день рождения мне точно запомнится, в первую очередь благодаря поздравлениям самых близких людей и подписчиков, было очень приятно услышать так много искренних, добрых и поддерживающих слов, — поделилась Валиева. — Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время и написал мне, так много добра и любви было вокруг, что мне захотелось поделиться ими с другими! Знаю, как много делает «ДоброFON» для людей, которые из-за определенных жизненных обстоятельств нуждаются в помощи и поддержке, и надеюсь, что мне удастся поучаствовать в каком-то из их проектов в будущем. Это была бы для меня настоящая честь».
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Кр. Советов
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
6
|Спартак
|25
|11
|6
|8
|34-29
|39
|
7
|ЦСКА
|25
|9
|11
|5
|44-33
|38
|
8
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|25
|6
|8
|11
|19-28
|26
|
12
|Ахмат
|25
|7
|5
|13
|24-37
|26
|
13
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
14
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
16
|Сочи
|25
|4
|7
|14
|26-40
|19
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3