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ЦСКА — «Ахмат»: у грозненцев поражения в четырех последних турах

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ахмат» 20 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

В 25-м туре чемпионата России замыкающий топ-4 ЦСКА примет команду из зоны вылета — «Ахмат». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Рафаэль Шафеев. Прямую трансляцию с 19.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Winline считают армейцев однозначными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.47, что составляет примерно 66% вероятности. Выигрыш коллектива из Грозного доступен с котировкой 6.60 (14%), даже ничья идет за меньшие 4.60 (20%).

Вероятность того, что «Ахмат» не уступит в предстоящей встрече, оценена солидными 2.71.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты поединка отражают серьезное превосходство красно-синих:

• 1:0 и 2:0 — за 6.20;

• 2:1 и 1:1 — за 7.40.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Рынок на обмен голами предложен за 1.88, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ахмат»

Бело-зеленые находятся в ужасной форме: потерпели четыре поражения подряд с общим счетом 2:13 и откатились в зону прямого вылета — туда их скинула «Балтика», которая в прошлые выходные неожиданно уничтожила грозненцев (7:1). ЦСКА выглядит намного лучше: не проиграл в восьми поединках, вышел в финал Пути РПЛ Кубка России и борется за топ-3 чемпионата — отставание от «Динамо» всего одно очко. К тому же армейцы немало забивают: в шести из восьми предыдущих встреч во всех соревнованиях отличались минимум дважды. «Ахмат» же пропустил минимум по два мяча в четырех турах кряду.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.29.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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