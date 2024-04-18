«Реал» выжил в матче с «Ман Сити» и пробился в полуфинал ЛЧ. Клиент FONBET заработал на этом состояние
Противостояние «Реала» и «Манчестер Сити» стало украшением не только 1/4 финала, но и всего текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В первом матче соперники неожиданно для многих сыграли открыто и очень результативно — закончили 3:3 и отложили выяснение отношений на семь дней. 17 апреля мадридцы и манкунианцы встретились на «Этихаде», где «бланкос» проиграли три последних матча. Статистика нервировала и намекала, что ничего хорошего гостей не ждет.
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Впрочем, так думали не все. Например, клиент букмекерской компании FONBET посчитал, что в следующий раунд выйдет именно команда Карло Анчелотти. Свое убеждение он подкрепил ставкой в 750 000 рублей под коэффициент 3.80. В случае удачного исхода его выигрыш составил бы 2 850 000 рублей. И это произошло.
Но было очень тяжело и нервно. «Реал» открыл счет уже на 12-й минуте после шикарной атаки боевого трио — Беллингем отправил мяч в штрафную на Вини, он прострелил на Родриго, а тот со второй попытки всколыхнул сетку. Однако после этого мадридцев принялись возить по газону. «Сити» красиво плел паутину из передач и покалывал Лунина ударами — украинский вратарь все тащил.
В первом тайме хозяева 13 раз пробили в сторону ворот «Реала» и четырежды попали в створ. Во втором сделали 14 и шесть, засев на чужой половине и заставив некоторых мадридских игроков выкинуть язык на плечо. Гол де Брейне на 76-й в связи с этим не стал чем-то неожиданным — «Сити» мог и должен был забить намного раньше. Причем в самом конце основного времени все тот же Кев нанес удар из пределов штрафной и послал мяч выше ворот — в тот момент сердца фанатов «Реала» коснулись пяток и вернулись на место. Пронесло.
В дополнительные 30 минут ситуация в целом не поменялась: хозяева стремились решить исход здесь и сейчас, а гости мечтали о серии пенальти. И дождались ее. Причем на тот момент в составе «Сити» уже не было Холанна и де Брейне — штатных исполнителей 11-метровых. Как выяснилось позднее, их замена стала огромной ошибкой Гвардиолы.
После неудачного удара Модрича «горожане» получили преимущество, но лишь на пару минут. Уже в следующем кадре Силва бездарно (это признают многие) пробил по центру ворот прямо в перчатки Лунину, а следом за ним попытку не реализовал Ковачич — один хорват поддержал другого. После этого все били точно, а заключительную попытку реализовал Рюдигер.
«Реал» в очередной раз оказался в полуфинале Лиги чемпионов, а прошлогодний чемпион — за бортом. 14-кратные победители турнира из Мадрида, на которых мало кто ставил не только перед вторым матчем, но и перед противостоянием, посрамили хейтеров и принесли автору ставки в FONBET выигрыш в размере 2 850 000 рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6