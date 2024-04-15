«Бавария» проиграла бундеслигу впервые за 11 лет, «Арсенал» отдал первое место в АПЛ. ЛЧ — шанс для команд спасти сезон
17 апреля пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом». Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене», начало поединка — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» 17 апреля 2024 года
По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у мюнхенцев чуть больше шансов на успех: он доступен с котировкой 2.40, вероятность — приблизительно 41%. Выигрыш «канониров» можно взять за 2.90 (34%), ничья идет за 3.75 (25%).
Проход подопечных Томаса Тухеля в следующий раунд предложен за 1.77, этот рынок на «Арсенал» дан за 2.06.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.00;
• победа «Баварии» 2:1 — за 8.00;
• 2:1 в пользу лондонцев — за 9.00.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.24.
Рынок на обмен голами предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.54.
Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
«Бавария» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года
В первой встрече лондонцы спасли ничью только на 76-й минуте — Леандро Троссард после выхода со скамейки сделал счет равным (2:2). К предстоящему матчу обе команды подошли после неприятных новостей: «Бавария» впервые за 11 лет проиграла чемпионство в Германии — «Байер» забрал золото за пять туров до финиша. «Арсенал» же серьезно подрезал себе шансы на титул в АПЛ. Парни Микеля Артеты влетели «Астон Вилле» (0:2) и отпустили «Ман Сити» на два очка.
При этом в целом лондонцы проводят гораздо более стабильный сезон и особенно впечатляют атакующей мощью. В среднем за 90 минут во всех турнирах они заколачивают 2,16 гола, в пяти из девяти игр в Лиге чемпионов тоже оформили минимум два результативных удара. Важнейшую роль в главном еврокубке для «Арсенала» играет Троссард, сравнявший счет в первом матче. Бельгиец вместе с Букайо Сака и Габи Жезусом воткнул в ЛЧ четыре мяча, но два из них — в плей-офф. Всего в стадии на выбывание «канониры» выжали три точных выстрела.
«Бавария» выглядит крайне нестабильно: в последних 12 матчах во всех турнирах потерпела пять поражений при таком же количестве побед. Одна из неудач случилась в первой игре 1/8 финала ЛЧ — «Лацио» неожиданно прибил мюнхенцев на домашнем поле (1:0). Подопечные Тухеля тоже немало забивают — только у одного Харри Кейна уже 39 голов во всех соревнованиях. Но при этом они многовато пропускают: в прошлых 10 поединках шесть раз получили в свои ворота минимум два мяча, а ноль за это время отыграли лишь дважды.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Арсенал»
У гостей весь сезон от разрыва крестообразных связок лечится защитник Юрриен Тимбер, свежих же потерь нет. У «Баварии» проблем с составом намного больше — из-за повреждений под вопросом выход Кингсли Комана и Сержа Гнабри. Точно не будет правого защитника Саши Боэ, который только зимой присоединился к команде. Из-за дисквалификации ответный четвертьфинал пропустит его коллега с левого фланга — Альфонсо Дэвис.
«Бавария» — «Арсенал»: статистика личных встреч
Команды нередко пересекались в Лиге чемпионов: перед прошлой встречей «Бавария» трижды подряд прикончила «канониров» с унизительным счетом 5:1. Всего же за 13 поединков в главном еврокубке мюнхенцы наклепали семь побед, лондонцы — три.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Арсенал»
Соперникам по силам выдать еще одно яркое противостояние: в их четырех последних очных встречах в ЛЧ влетело минимум четыре гола, а также заходил рынок на «обе забьют». В этом сезоне они немало отличаются: хозяева заколачивают в ЛЧ в среднем 1,89 мяча за игру, гости — 2,11. Тем более в первом поединке команды уже в первом тайме обменялись точными ударами и в общем счете оформили три результативных попадания.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.72.
Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6