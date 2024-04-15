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«Бавария» проиграла бундеслигу впервые за 11 лет, «Арсенал» отдал первое место в АПЛ. ЛЧ — шанс для команд спасти сезон

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» 17 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн («Бавария») в первом матче против «Арсенала».
Фото Global Look Press
После первой игры шансы есть у обоих клубов.

17 апреля пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом». Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене», начало поединка — в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал» 17 апреля 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у мюнхенцев чуть больше шансов на успех: он доступен с котировкой 2.40, вероятность — приблизительно 41%. Выигрыш «канониров» можно взять за 2.90 (34%), ничья идет за 3.75 (25%).

Проход подопечных Томаса Тухеля в следующий раунд предложен за 1.77, этот рынок на «Арсенал» дан за 2.06.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.00;

• победа «Баварии» 2:1 — за 8.00;

• 2:1 в пользу лондонцев — за 9.00.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.24.

Рынок на обмен голами предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» оценен в 2.54.

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«Бавария» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 17 апреля 2024 года

В первой встрече лондонцы спасли ничью только на 76-й минуте — Леандро Троссард после выхода со скамейки сделал счет равным (2:2). К предстоящему матчу обе команды подошли после неприятных новостей: «Бавария» впервые за 11 лет проиграла чемпионство в Германии — «Байер» забрал золото за пять туров до финиша. «Арсенал» же серьезно подрезал себе шансы на титул в АПЛ. Парни Микеля Артеты влетели «Астон Вилле» (0:2) и отпустили «Ман Сити» на два очка.

При этом в целом лондонцы проводят гораздо более стабильный сезон и особенно впечатляют атакующей мощью. В среднем за 90 минут во всех турнирах они заколачивают 2,16 гола, в пяти из девяти игр в Лиге чемпионов тоже оформили минимум два результативных удара. Важнейшую роль в главном еврокубке для «Арсенала» играет Троссард, сравнявший счет в первом матче. Бельгиец вместе с Букайо Сака и Габи Жезусом воткнул в ЛЧ четыре мяча, но два из них — в плей-офф. Всего в стадии на выбывание «канониры» выжали три точных выстрела.

«Бавария» выглядит крайне нестабильно: в последних 12 матчах во всех турнирах потерпела пять поражений при таком же количестве побед. Одна из неудач случилась в первой игре 1/8 финала ЛЧ — «Лацио» неожиданно прибил мюнхенцев на домашнем поле (1:0). Подопечные Тухеля тоже немало забивают — только у одного Харри Кейна уже 39 голов во всех соревнованиях. Но при этом они многовато пропускают: в прошлых 10 поединках шесть раз получили в свои ворота минимум два мяча, а ноль за это время отыграли лишь дважды.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Бавария» — «Арсенал»

У гостей весь сезон от разрыва крестообразных связок лечится защитник Юрриен Тимбер, свежих же потерь нет. У «Баварии» проблем с составом намного больше — из-за повреждений под вопросом выход Кингсли Комана и Сержа Гнабри. Точно не будет правого защитника Саши Боэ, который только зимой присоединился к команде. Из-за дисквалификации ответный четвертьфинал пропустит его коллега с левого фланга — Альфонсо Дэвис.

«Бавария» — «Арсенал»: статистика личных встреч

Команды нередко пересекались в Лиге чемпионов: перед прошлой встречей «Бавария» трижды подряд прикончила «канониров» с унизительным счетом 5:1. Всего же за 13 поединков в главном еврокубке мюнхенцы наклепали семь побед, лондонцы — три.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Арсенал»

Соперникам по силам выдать еще одно яркое противостояние: в их четырех последних очных встречах в ЛЧ влетело минимум четыре гола, а также заходил рынок на «обе забьют». В этом сезоне они немало отличаются: хозяева заколачивают в ЛЧ в среднем 1,89 мяча за игру, гости — 2,11. Тем более в первом поединке команды уже в первом тайме обменялись точными ударами и в общем счете оформили три результативных попадания.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 гола за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

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И К Ж
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