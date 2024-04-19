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Сегодня, 15:15

«Пари НН» забил стрелку московским клубам

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Нижегородскому футбольному клубу «Пари НН» осталось провести четыре домашних матча в российской премьер-лиге в сезоне-2023/24. Все игры пройдут с командами из Москвы. Нижегородцы при поддержке своего стратегического партнера, букмекерской компании PARI, подготовили «хулиганское» видео, в котором призывают всех жителей города объединиться и «решить конфликт на Стрелке», где и находится клубный стадион.

21 апреля первым на Стрелку выйдет «Динамо», а уже через три дня в Нижнем Новгороде ждут «Локомотив». В начале мая в гости к «Пари НН» нагрянет «Спартак», а ближе к концу месяца в предпоследнем туре РПЛ Нижний Новгород ждет битва с ЦСКА.

В видеоролике снялись главный тренер нижегородцев Сергей Юран, капитан команды Кирилл Гоцук, а также футболисты Николай Калинский, Артур Нигматуллин, Илья Кухарчук и другие. По сценарию они в хулиганских образах собираются на Стрелку, призывая жителей города достойно встретить мощных соперников из Москвы.

«Они (московские команды), наверное, думают, что десятое место ? наш потолок, а три очка легко упадут им в копилку. Но это футбол, парни, и победу до игры не присуждают. А болельщикам хочу сказать, что на всех четырех играх мы ждем полный стадион. Наша арена должна стать единым фанатским зарядом, который погонит «Пари НН» в атаку. Приходите на Стрелку, и мы вместе забьем ее москвичам!» ? призвал капитан команды Кирилл Гоцук.

«Впрячься» за «Пари НН» в предстоящих матчах сможет не вся команда. Константин Марадишвили порвал «кресты» и вылетел до конца сезона. Неделю спустя к нему присоединился опорник Мамаду Майга, получивший аналогичное повреждение. Среди других сложностей — условная дисквалификация Сергея Юрана, но это не помешает ему рулить командой на бровке.

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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