«Вашингтон» — «Бостон»: у команды Овечкина нет права на ошибку
16 апреля команды Восточной конференции НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» сойдутся в предпоследней игре регулярного чемпионата. Матч пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.08, это около 47% вероятности. Триумф команды Александра Овечкина предложен с котировкой 3.05 (31%), ничья идет за 4.20 (22%).
Успех «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.25, этот рынок на «Бостон» выставлен за 1.65.
Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(0) — за 2.29, Ф2(0) — за 1.60;
• Ф1(+1.5) — за 1.47, Ф2(-1.5) — за 2.26.
Тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.94, ТМ 5.5 — в 1.87.
Поставить на наличие овертайма можно с коэффициентом 3.95, обратный вариант предложен за 1.25.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Бостон»
Для хозяев встреча с «Бостоном» имеет огромное значение: благодаря осечкам конкурентов они вернулись в топ-8 Восточной конференции за две игры до завершения регулярного чемпионата. Но «Вашингтон» не имеет шанса на ошибку из-за высокой плотности в таблице — от 11-й строчки команду Александра Овечкина отделяет всего одно очко. В прошлом матче регулярки «Кэпиталз» снесли «Тампу» (4:2) и способны показать похожий хоккей в предстоящем поединке — в трех из пяти прошлых разборок с «Брюинз» они забросили минимум три шайбы.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6