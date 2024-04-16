«Барселона» — «ПСЖ»: каталонцы еще не уступали дома в этой ЛЧ и готовы продлить тренд
16 апреля «Барселона» примет «ПСЖ» в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов. Она пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и стартует в 22.00 по московскому времени. Поединок обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» начнется в 21.45 мск. В первой встрече победили каталонцы (3:2).
Букмекеры из компании Winline склоняются к победе парней Хави: поставить на каталонцев можно с коэффициентом 2.25, это около 37% вероятности. Успех «ПСЖ» предложен с котировкой 3.00 (33%). Ничья — за 3.95 (30%).
Триумф «Барсы» с форой (0) идет за 1.67. Рынок Ф2(0) — за 2.22.
В первой встрече соперники выдали яркую перестрелку — эксперты считают, что ответка будет не менее результативной. Тотал больше трех голов доступен за 1.70, ТМ 3 — за 2.16.
«Обе забьют» дали за 1.40, обратный вариант — за 2.95.
Аналитики почти не верят в то, что команда Луиса Энрике квалифицируется в четвертьфинал: эту опцию представили за 3.90. Итоговый проход сине-гранатовых оценили в 1.26.
Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «ПСЖ»
На групповом этапе парни Луиса Энрике отвратительно выступали в гостях: поражения от «Ньюкасла» (1:4) и «Милана» (1:2) разбавила ничья с «Боруссией» (1:1). Первая выездная победа пришла только в плей-офф — в ответной встрече 1/8 финала прихлопнули «Реал Сосьедад» (2:1). Каталонцы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, напротив, хороши дома — выиграли во всех поединках на «Олимпик Льюис Компанис». В списке жертв парней Хави: «Антверпен» (5:0), «Шахтер» (2:1), «Порту» (2:1) и «Наполи» (3:1).
Неудача недельной давности на «Парк де Пренс» не оставляет парижанам других вариантов, кроме как лезть в атаку — сине-гранатовых с их быстрыми вингерами Рафиньей и Ламином Ямалем контратакующий сценарий более чем устраивает. Соперники приучили к тому, что часто устраивают результативные перестрелки — «верх» по голам прошел в четырех матчах из пяти. На этот раз с забитыми мячами проблем тоже не будет.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.20.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|5
|4
|43-20
|47
|
2
|Краснодар
|23
|12
|7
|4
|36-23
|43
|
3
|Динамо
|23
|10
|8
|5
|36-31
|38
|
4
|ЦСКА
|23
|9
|10
|4
|43-31
|37
|
5
|Локомотив
|23
|9
|10
|4
|38-31
|37
|
6
|Кр. Советов
|23
|10
|6
|7
|41-33
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|23
|9
|5
|9
|20-29
|32
|
10
|Пари НН
|23
|8
|4
|11
|21-26
|28
|
11
|Факел
|23
|6
|8
|9
|19-25
|26
|
12
|Оренбург
|23
|6
|8
|9
|27-30
|26
|
13
|Урал
|23
|6
|5
|12
|22-36
|23
|
14
|Балтика
|23
|5
|5
|13
|21-27
|20
|
15
|Ахмат
|23
|5
|5
|13
|21-36
|20
|
16
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|- : -
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|- : -
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|- : -
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|10
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|18
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6